Policía de Cathedral City investiga tiroteo mortal de adolescente

CATHEDRAL CITY, Calif. (KUNA) - La policía investiga un tiroteo mortal ocurrido en Cathedral City el miércoles por la noche, después de que testigos afirmaran haber escuchado disparos y luego haber visto a una persona tendida en la acera.

Se reportaron disparos provenientes cerca de la esquina de Mission Indian Trail y Whispering Palms Trail, justo al sur de Ramon Road, alrededor de las 8:00 p. m. Una residente de la zona afirma que, justo antes de esa hora, vio a tres adolescentes cerca de esa esquina al pasar en coche. Poco después, escuchó los disparos y vio que uno de los jóvenes estaba caído.

Otros testigos afirman haber visto un coche alejarse a toda velocidad tras escuchar los disparos.

Un investigador policial afirma que un grupo de adolescentes en esa zona tuvo un enfrentamiento con personas en un vehículo, y alguien en el vehículo disparó contra la víctima. Al llegar la policía, encontraron a un adolescente con una herida de bala. Le practicaron RCP hasta que llegaron los paramédicos, pero el hombre fue declarado muerto en el lugar.

El sendero Whispering Palms está cerrado desde Ramon Road hasta Mission Indian Trail mientras la policía procesa la escena y entrevista a testigos.

Manténgase al tanto de las actualizaciones de esta noticia en Telemundo15.com