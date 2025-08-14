Los temperaturas se están en descenso gradualmente en el fin de semana

Es otro día cálido en el valle, pero las temperaturas finalmente comienzan a mostrar señales de mejora. Hoy se acerca bastante al promedio estacional debido a una vaguada que se adentra en la región y a la humedad persistente. La humedad fue mayor al principio del día, pero se ha secado un poco en la mayoría de las zonas durante la tarde. Se mantendrá cálido hasta la noche, pero podemos esperar temperaturas mínimas de entre 80 y 70°F (dependiendo de la humedad) al amanecer.

La persistente cresta de alta presión ha comenzado a debilitar su influencia y a desplazarse hacia el este. Al mismo tiempo, una vaguada ha descendido desde el norte. Esto ha dado paso a una masa de aire más fría, lo que nos da un clima más fresco. Las máximas estarán por debajo del promedio durante el fin de semana.

Las temperaturas continuarán bajando durante los próximos días, con temperaturas por debajo del promedio durante el fin de semana. A medida que avanza la próxima semana, las temperaturas volverán a subir a medida que otra cresta de alta presión se adentra en la región. Las temperaturas superarán los 110+ grados a mediados de la próxima semana.