Continúa la búsqueda de un bebé de Cabazon secuestrado en Yucaipa

YUCAIPA, Calif. (KUNA) - Las autoridades continúan la búsqueda de un bebé originario de Cabazon que fue secuestrado en Yucaipa.

Emmanuel, de siete meses, fue secuestrado afuera de una tienda en Yucaipa después de que su madre fuera atacada.

Las autoridades informaron que no hay información disponible sobre el sospechoso.

"Investigadores de nuestra División de Investigaciones Especializadas continúan investigando el presunto secuestro de un bebé de siete meses, luego de que su madre denunciara haber sido atacada afuera de una tienda en el bulevar Yucaipa anoche. Se desplegaron perros rastreadores de olores K9, pero no se localizó al niño".

Según KABC, Emmanuel es uno de los cinco hijos de la familia de Cabazon.

Fue visto por última vez con un mono Nike negro. Pesa aproximadamente 21 libras, mide aproximadamente 24 pulgadas, tiene cabello castaño, ojos marrones y es bizco.

Si tiene alguna información, llame al 911 o al despacho del sheriff al 909-387-8313.