CVUSD nombra a Alena Callimanis para ocupar la vacante de Fideicomisaria del Área 2

Published 3:42 PM

THERMAL, Calif. (KUNA) - El Distrito Escolar Unificado del Valle de Coachella nombró oficialmente a Alena Callimanis para ocupar la vacante de Fideicomisaria del Área 2 en la junta de educación.

Anteriormente, el puesto lo ocupaba Sylvia Paz, quien anunció su renuncia el 17 de junio. Paz indicó que renunciaba para comenzar un "sabático planificado desde hace tiempo".

Callimanis cumplirá el resto del mandato de Paz hasta las elecciones de noviembre de 2026.

Fue una de las tres candidatas entrevistadas para el puesto durante una reunión especial el martes.

Callimanis trabaja para las Organizaciones Voluntarias Read With Me como voluntaria y miembro del personal remunerado.

Luis Medina

