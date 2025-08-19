Skip to Content
Un incendio destruye una casa en Cabazon

KESQ
7:22 PM
CABAZON, Calif. (KUNA) - Un incendio destruyó una casa en Cabazon el martes por la tarde.

El incendio se reportó en Ramona Road poco después de las 6 p.m.

Los oficiales de CAL FIRE confirmaron que las primeras unidades que llegaron reportaron una vivienda unifamiliar de una sola planta completamente afectada. El incendio se propagó a una segunda residencia y a la vegetación cercana.

Un equipo se dirige al lugar para obtener más detalles. Manténgase al tanto de las novedades en Telemundo15.com

