Una persona hospitalizada tras un accidente en el estacionamiento de un Walmart en Palm Springs

PALM SPRINGS, Calif. (KUNA) - Una persona fue trasladada de urgencia al hospital tras un accidente que involucró a varios vehículos en el estacionamiento de un Walmart en Palm Springs.

El accidente se reportó alrededor de las 11:40 a. m. en la cuadra 5600 de E. Ramon Road.

Testigos en el lugar informaron a Telemundo 15 que un conductor chocó contra dos vehículos al salir en reversa de un estacionamiento, antes de saltar la acera por encima de un carrito. El vehículo rozó a otros dos vehículos antes de impactar a un vehículo estacionado, que a su vez atropelló a un peatón.

El capitán Ronnie Skyberg, del Departamento de Bomberos de Palm Springs, confirmó que el peatón sufrió lesiones moderadas y está siendo trasladado a un centro de traumatología local.

Manténgase al tanto de las novedades en Telemundo15.com