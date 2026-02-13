Skip to Content
Historias del Día del Amor y la Amistad: el Valle de Coachella tiene mucho que contar

today at 1:09 PM
Published 10:08 AM

PALM SPRINGS, California (KUNA) - Este fin de semana miles de residentes del Valle de Coachella se preparan para celebrar el Día del Amor y la Amistad, desde las parejas enamoradas hasta los amigos entrañables.

En diversos puntos de la región comerciantes se disponen a vender detalles alusivos a la fecha como, peluches, flores, comestibles y demás.

Por otro lado, hay quienes han vivido experiencias extraordinarias para encontrar el amor, es junto lo que en Telemundo 15 queremos contar... No te pierdas nuestra emisión de las 6 pm y 11 pm hoy para conocer las "Historias del Día del Amor y la Amistad".

Juan Montesló

