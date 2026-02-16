Realizarán entrega de comida en North Shore, evento dirigido a comunidad migrante afectada

NORTH SHORE, California (KUNA) - Ante la difícil situación económica derivada de la crisis migratoria que enfrenta el Valle de Coachella, mujeres de la comunidad de North Shore, en coordinación con Inland Congregations United for Change (ICUC) y el Banco de Alimentos FIND, se han organizado campañas de distribución de alimentos para beneficiar a la comunidad.

Este lunes 16 de febrero en punto de las 4 pm se llevará a cabo una entrega de despensas en 100110 Compas Dr. North Shore, Ca. 92254, instalaciones de la Misión de San Juan Diego.

Este grupo de mujeres, coordinado por la ciudadana Sol Ángel Cruz, dejan la comodidad de sus hogares para servir a los demás, beneficiando a cientos de familias en las comunidades de North Shore, Mecca y Oasis.

Manténgase en sintonía de Telemundo15.com para más detalles y/o actualizaciones.