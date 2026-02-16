Skip to Content
Kunamundo

Realizarán entrega de comida en North Shore, evento dirigido a comunidad migrante afectada

By
New
Published 10:28 AM

NORTH SHORE, California (KUNA) - Ante la difícil situación económica derivada de la crisis migratoria que enfrenta el Valle de Coachella, mujeres de la comunidad de North Shore, en coordinación con Inland Congregations United for Change (ICUC) y el Banco de Alimentos FIND, se han organizado campañas de distribución de alimentos para beneficiar a la comunidad.

Este lunes 16 de febrero en punto de las 4 pm se llevará a cabo una entrega de despensas en 100110 Compas Dr. North Shore, Ca. 92254, instalaciones de la Misión de San Juan Diego.

Este grupo de mujeres, coordinado por la ciudadana Sol Ángel Cruz, dejan la comodidad de sus hogares para servir a los demás, beneficiando a cientos de familias en las comunidades de North Shore, Mecca y Oasis.

Manténgase en sintonía de Telemundo15.com para más detalles y/o actualizaciones.

Article Topic Follows: Kunamundo

Jump to comments ↓

Juan Montesló

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.