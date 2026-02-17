Llega inversión millonaria a los poblados de Mecca-North Shore para implementar un plan de resiliencia climática

MECCA - NORTH SHORE, California (KUNA) - El 1 de agosto de 2024, el Consejo de Crecimiento Estratégico (SGC) otorgó al Condado de Riverside una subvención para el desarrollo de proyectos por un monto superior a los cuatro millones de dólares para el llamado "Plan de Resiliencia Climática " de Meca y North Shore.

El plan consta de seis actividades de alto nivel, cada una será llevada a cabo por su entidad responsable:

Uso energía solar

Centro de Resiliencia Climática de North Shore

Mejoras en el transporte activo

Mejoras en el transporte activo de Avenue 70

Hoy un grupo de residentes de Mecca - North Shore se reunirán para compartir ideas, hacer preguntas e informarse, respecto a los nuevos diseños de proyectos que se están planeando realiazar en la zona, en punto de las 6 pm en el centro comunitario de Mecca.

