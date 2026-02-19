Skip to Content
“Peligrosas”, son catalogadas las paradas de autobus en North Shore

Published 3:45 PM

NORTH SHORE, California (KUNA) - Un grupo de residentes del poblado de North Shore se encuentra preocupado y solicitando apoyo para que las autoridades reconsideren una correcta instalación de las paradas de autobus, ya que según comentan son "peligrosas", al no contar con suficiente iluminación y poser muy poco espacio para subir y bajar del vehículo.

Conversamos con representantes de la agencia de transporte Sun Line, quienes aseguran estar al tanto de la situación.

El reporte completo lo tendrán hoy en punto de las 6 pm solo por Telemundo 15.

Juan Montesló

