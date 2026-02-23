Skip to Content
Residentes del Valle de Coachella reaccionan ante la violencia que azota a México por abatimiento del narcotraficante “El Mencho”

By
New
Published 10:25 AM

VALLE DE COACHELLA, California (KUNA) - La comunidad de nuestra localidad posee conexiones directas con las zonas que lamentablemente enfrentan violencia por parte del crimen organizado, estados como Jalisco y Baja California han emitido alertas por saqueos, incendios y tiroteos.

Por su parte, la embajada de Estados Unidos en Tijuana, emitió un comunicado a los ciudadanos estadounidenses que residen en el estado de Baja California, recomendando extrema precaución y cuidado.

Esta tarde en punto de las 6 pm les tendremos un reporte compleo.

Juan Montesló

