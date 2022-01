LA Galaxy será anfitrión del torneo inaugural Coachella Valley Invitational en Indio

La MLS llegara al Valle de Coachella. El equipo LA Galaxy anunció detalles del torneo inaugural Coachella Valley Invitational en el Empire Polo Club en Indio.

El torneo se llevará a cabo del 10 al 19 de febrero. Seis equipos participarán en el torneo local, entre ellos: LA Galaxy, LA Galaxy II, D.C. United, LAFC, New York Red Bulls y Seattle Sounders FC.

Calendario del Coachella Valley Invitational

Jueves, 10 de febrero – LA Galaxy vs. Seattle Sounders FC a Las 11:00 a.m. PT (Empire Polo Club); LA Galaxy II vs. Seattle Sounders FC a las 1:00 p.m. PT (Empire Polo Club); New York Red Bulls vs. D.C. United a las 4:00 p.m. PT (Empire Polo Club)

Domingo, 13 de febrero – LA Galaxy vs. New York Red Bulls a las 12:00 p.m. PT (Empire Polo Club)

Martes, 15 de febrero – D.C. United vs. LAFC a las 4:00 p.m. PT (Empire Polo Club)

Sábado, 19 de febrero – LAFC vs. New York Red Bulls a las 12:00 p.m. PT (Empire Polo

El torneo no estará abierto al público.

“Estamos entusiasmados de agregar una nueva competencia de pretemporada que ayudará a hacer crecer el fútbol en un área del sur de California conocida por el entretenimiento”, dijo el Presidente del LA Galaxy Chris Klein. “Estamos agradecidos con Empire Polo Club, Goldenvoice y AEG por ayudar a llevar el fútbol a Coachella Valley”.**

Los campos del Empire Polo Club son operados por Goldenvoice, la empresa promotora de conciertos y eventos en vivo con sede en Los Ángeles, la cual es propiedad de AEG Presents. Con más de 250 acres de lujosos jardines y prístinas canchas de polo, Empire Polo Club es una de las mejores instalaciones para eventos deportivos al aire libre, además de albergar el Festival de Música y Artes de Coachella Valley y el Festival Stagecoach. **

“Es importante para nuestro equipo competir contra rivales de calidad durante nuestra preparación previó al arranque de la campaña 2022 de la MLS”, dijo el Director Técnico del LA Galaxy Greg Vanney. “El Coachella Valley Invitational logra este objetivo y estamos encantados de participar en la edición inaugural de esta competencia”.

Aunque este torneo local está cerrado al público, ya están disponibles las entradas para los partidos de pretemporada del Galaxy en el Dignity Health Sports Park ante New England Revolution el 5 de febrero y ante D.C. United el 19 de febrero.

Para más información, visite: https://www.lagalaxy.com/espanol/