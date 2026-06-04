Los Knicks de Nueva York se llevan el primer partido de las Finales de la NBA con una gran actuación de Jalen Brunson

Por Jacob Lev, CNN

El Juego 1 de las Finales de la NBA estuvo a la altura de todas las expectativas, con los Knicks de Nueva York imponiéndose a los Spurs de San Antonio por 105-95 en el Frost Bank Center el miércoles.

La victoria amplía a 12 partidos la racha de triunfos de los Knicks en los playoffs, convirtiéndose en el séptimo equipo en la historia de la NBA en alcanzar esa marca.

Pero, desde luego, no fue un camino fácil hacia la victoria para los Knicks.

La ofensiva fue la protagonista al comienzo, con ambos equipos intercambiando canastas.

Después de que Nueva York se adelantó 12-7, el novato sensación Dylan Harper Jr. ingresó desde la banca por los Spurs y ayudó a orquestar una racha de 20-5 para cerrar el cuarto.

La preocupación creció en el banquillo de los Knicks cuando el base estrella Jalen Brunson salió cojeando de la cancha después de que el alero de San Antonio Harrison Barnes cayera sobre la rodilla derecha del tres veces All-Star a raíz de una falta.

El jugador de 29 años salió del partido y fue visto rengueando de regreso al vestuario cuando el primer cuarto llegaba a su fin.

Mientras el tira y afloja ofensivo continuaba en el segundo cuarto y Nueva York recortaba la ventaja a tres, Brunson finalmente reapareció en el banquillo y volvió al juego, para alivio de los seguidores de los Knicks.

Pero las lesiones volvieron a aparecer cuando Brunson, una vez más, pareció estar incómodo después de que el pívot de los Spurs Luke Kornet le pisara el tobillo.

A pesar del dolor aparente, Brunson se levantó, le gritó a los árbitros y continuó jugando.

Lo que siguió fueron ocho puntos consecutivos del capitán de los Knicks, pero los Spurs se fueron al descanso con una ventaja de siete puntos.

El intercambio constante llegó a un final helado al inicio de la segunda mitad, ya que los Knicks apenas sumaron dos puntos en los primeros cinco minutos del tercer cuarto, mientras la ventaja de los Spurs crecía hasta 14.

Victor Wembanyama, que hasta ese momento había tenido una noche inusualmente discreta, se fue a la banca cojeando un poco y ahí fue cuando los Knicks aprovecharon.

Los de Nueva York recortaron la ventaja a tres puntos de la mano de Karl-Anthony Towns con poco menos de dos minutos por jugarse en el cuarto.

La superestrella francesa de 22 años volvió a ingresar, sin mostrar señales de molestia, pero todo el impulso estaba del lado de los Knicks y el cuarto terminó con el marcador igualado 76-76.

Ambos equipos siguieron intercambiando tiro por tiro en los primeros momentos del último cuarto, pero Brunson cargó con el equipo para ampliar la ventaja de Nueva York a seis a mitad del periodo.

Justo cuando los Spurs parecían mostrar algo de vida, Nueva York respondió de inmediato para arrebatarles el impulso y apretar en los momentos decisivos.

Los de Nueva York cerraron el partido con una racha de 11-0 para sorprender a la ruidosa afición de San Antonio, que contó con superfans de los Knicks como Timothée Chalamet, Ben Stiller y Tracy Morgan.

Brunson terminó con 30 puntos, la cifra más alta del partido, pese a una mala noche de tiro, al acertar 12 de 31 en tiros de campo.

Después del partido, a Brunson le preguntaron por las lesiones y respondió rápidamente que “va a estar bien”.

“Solo tenemos que volver y ver las cosas que podemos hacer mejor”, dijo Brunson a la transmisión de ABC.

“Es un camino largo, pero hay muchas cosas que podemos hacer mejor”.

Wembanyama terminó con 26 puntos, 12 rebotes y tres tapones en la derrota, pero minimizó cualquier preocupación por las dificultades del equipo tras el partido.

“Prácticamente no tengo nada que resolver. Es como si tuviera que jugar con normalidad, ni siquiera bien”, dijo Wembanyama a los periodistas.

“Es como si con hacer las cosas bien fuera suficiente. Cuando jugamos mal, cuando yo juego mal, es cuando nos disparamos en el pie. Por eso no estoy preocupado”.

“Vamos a estar mucho mejor. Yo voy a estar mucho mejor”, afirmó.

Mientras los Knicks mantenían su ventaja bastante considerable, una persona corrió a la cancha, intentó tomarse una selfie con Wembanyama, pero fue rápidamente detenido por seguridad.

Los oficiales del partido no pudieron determinar quién tenía la posesión en el momento de la interrupción, por lo que se realizó un duelo entre dos.

CNN se comunicó con la liga para solicitar comentarios, pero hasta el momento no ha recibido una respuesta.

El Juego 2 de la serie se llevará a cabo a las 8:30 p.m. (hora de Miami) el viernes en San Antonio.

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