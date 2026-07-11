¿Por qué expulsaron a Embolo? La regla FIFA que dejó a Suiza con un jugador menos ante Argentina

Por Federico Leiva, CNN en Español

El segundo tiempo entre Argentina y Suiza fue una auténtica montaña rusa de emociones. Argentina dominaba con comodidad y ganaba 1 a 0, pero tras sentir el cansancio, los helvéticos lograron igualar con un gol de Ndoye.

Parecía que los europeos iban por todo, pero entonces ocurrió la jugada que cambió el partido.

Breel Embolo, el principal atacante de Suiza, quiso cubrir el balón ante la marca de Leandro Paredes y cayó al césped. El árbitro Joao Pinheiro no dudó en sancionar tiro libre y amonestar al mediocentro argentino, pero antes de que el juego se reanudara recibió el llamado del VAR.

Sucede que, desde este Mundial, la FIFA habilitó que la tecnología se aplique cuando existe lo que llama “error de identidad” ante una sanción con tarjeta, sea amarilla o roja. Es decir, cuando se amonesta o expulsa a un jugador que no corresponde en lugar de al que sí. Los jueces a cargo del VAR observaron en las repeticiones lo que nadie advirtió en el momento: Embolo se dejó caer aparatosamente sin ningún contacto de Paredes. Entonces, llamó al árbitro a revisar la jugada.

Pinheiro revisó la acción y estuvo de acuerdo. La amarilla a Paredes no era correcta y, por el contrario, le correspondía la amonestación al suizo por simular. El problema es que el delantero ya tenía una amarilla del primer tiempo por una falta fuerte. Entonces, amarilla más amarilla, roja.

Lo mismo sucedió en el partido inaugural entre Estados Unidos y Paraguay, cuando el paraguayo Miguel Almirón se dejó caer ante una barrida de Ream. El árbitro en aquella oportunidad hizo lo mismo que Pinheiro este sábado: amonestó a Ream, recibió el llamado del VAR y terminó amonestando al sudamericano.

Lo curioso es que, de no haber habido una amarilla para Paredes, la jugada no se habría revisado (el VAR no examina todas las infracciones), pero, al haber una tarjeta en el aire, podía intervenir.

Y acá entra otra cuestión de debate: ¿era suficiente la simulación de Embolo para ver una segunda amarilla? Sí y no. Un árbitro nunca expulsaría a un jugador de una instancia decisiva de un Mundial por una simulación (es sentido común, más allá de lo que diga el reglamento), pero la regla de la FIFA establece “error de identidad”, es decir que la tarjeta se mantendrá, para el infractor o para el simulador, pero la amonestación es inevitable.

Por eso, la decisión de Pinheiro se ajusta perfectamente al reglamento para desgracia de Suiza, que, disminuida a 10 hombres, acabó sucumbiendo ante la Albiceleste en el segundo tiempo extra.

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