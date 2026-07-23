Canelo Álvarez tiene nueva fecha y rival para volver al ring

Por Federico Leiva, CNN en Español

Ni la revancha con Dmitry Bivol ni David Benavidez. El próximo rival de Saúl “Canelo” Álvarez será Christian Mbilli, el invicto francés (nacido en Camerún) que tiene en su poder el cetro supermediano del Consejo Mundial de Boxeo. La pelea será el 31 de octubre.

Canelo llegará como retador, a más de un año de su último combate, cuando perdió todos sus títulos ante Terence Crawford en septiembre del año pasado. Crawford aparecía como un posible contrincante en una revancha, pero el estadounidense se retiró invicto tras derrotar al mexicano.

Mbilli también llegará sin derrotas: tiene 29 triunfos y un empate en sus 30 peleas, aunque de todas ellas la única que fue catalogada como “grande” fue la última, ante Lester Martínez, durante el mismo evento en que el mexicano perdió sus cinturones por decisión dividida. Precisamente ante Martínez se dio el único combate sin triunfo de Mbilli, con empate.

El francés retuvo la corona supermediana de manera interina en aquella noche de Las Vegas, pero el cetro se volvió absoluto en enero, luego de que Crawford confirmara su retiro de los cuadriláteros.

Con la confirmación de la pelea, Álvarez desecha definitivamente los rumores de retiro, que habían aumentado tras una pobre actuación ante Crawford, donde se lo vio muy lento y disminuido ante un gran boxeador. El mexicano ya tenía firmado un contrato con una empresa de Arabia Saudita para dos combates más, pero este ante Mbilli se demoró más de la cuenta.

En primer lugar, Canelo debió someterse a una operación en el codo tras perder ante Crawford, y en segundo lugar, “asuntos familiares” motivaron la suspensión del duelo ante Mbilli, originalmente pautado para septiembre.

En diálogo con Uncrowned, el mexicano sostuvo que “siempre he sido disciplinado con mi entrenamiento y no estaba listo para incorporarme al campamento de preparación. Pospuse la pelea porque primero debía atender asuntos familiares. Ya todo está bien, estoy listo para entrenar y vamos a pelear el 31 de octubre”.

Canelo Álvarez reconoció que está en el epílogo de su carrera y que solo le quedan “tres o cuatro” peleas más por enfrentar, por lo que el retiro podría llegar en 2028, o incluso antes si el físico le dice otra cosa.

Eso sí, el dinero, según el mexicano, no es el principal motor: “No lo hago por el dinero.

Lo hago porque sigo disfrutando y amando el boxeo. Ya no tengo nada que demostrar porque he logrado prácticamente todo en este deporte. Quizás me queden tres o cuatro peleas más porque tengo otros objetivos fuera del boxeo”.

El 31 de octubre, en Arabia Saudita, Saúl Álvarez volverá a subirse al ring para intentar recuperar un poco de la gloria perdida y postergar aunque sea un tiempo más el último capítulo de su carrera en el boxeo.

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