Los descubrimientos espaciales del 2020

(CNN) — Este ha sido un año difícil sin importar en qué lugar del mundo vivas, pero los descubrimientos más allá de nuestro planeta y las imágenes deslumbrantes del cosmos nos dieron regocijo en 2020.

Los astronautas siguieron viajando de manera segura al espacio, a pesar de la pandemia, e incluso se embarcaron en lanzamientos históricos. Y nos enseñaron cómo manejar el aislamiento.

Aprendimos más sobre nuestro pequeño rincón del universo, así como de las vastas extensiones que se encuentran más allá salpicadas de estrellas extrañas y de exoplanetas incluso más extraños.

30º aniversario del Hubble, pieza clave de los descubrimientos espaciales

El telescopio espacial Hubble se estrenó hace 30 años en abril, cambiando para siempre la forma en que vemos el universo. Las vistas del espacio etéreas, soñadoras y casi fantásticas del telescopio han inspirado a la gente durante décadas y dieron lugar a algunos de los descubrimientos astronómicos más importantes.

El Hubble capturó esta imagen de una nebulosa gigante roja y una nebulosa azul más pequeña para celebrar su 30 aniversario en abril.

El Hubble ha permitido a los astrónomos de todo el mundo estudiar los agujeros negros, la misteriosa energía oscura, las galaxias distantes y las fusiones galácticas. Este instrumento vital de investigación ha observado planetas fuera de nuestro sistema solar y donde se forman alrededor de estrellas, y la formación y muerte de estrellas. Ha visto a través del 97% del universo, efectivamente mirando hacia atrás en el tiempo.

En 2020, los equipos del Hubble siguieron publicando imágenes nuevas y contribuyeron a una gran cantidad de descubrimientos. Los científicos del Hubble creen que el telescopio seguirá funcionando al menos hasta el 2025, si no más.

Humanos en el espacio

Este año se cumplen los 20 años de presencia humana continua en la Estación Espacial Internacional.

Algunos de los experimentos lanzados en la estación espacial este año incluyeron «ratones poderosos» genéticamente mejorados y la baba de Nickelodeon. Además, los astronautas incluso probaron hornear galletas y cultivar sus propios ingredientes para ensaladas en el espacio.

Los astronautas también aprendieron más sobre cómo sus cuerpos se adaptan al espacio. Un conjunto de estudios reveló algunos de los cambios genéticos que experimentan los astronautas durante los vuelos espaciales dea largo plazo. Una tripulación tuvo que manejar un coágulo de sangre en el espacio y la astronauta de la NASA Christina Koch estableció un nuevo récord de vuelos espaciales para las mujeres.

Los vehículos comerciales de carga y el transporte de tripulación proporcionados por SpaceX están permitiendo que más experimentos y astronautas viajen hacia y desde la estación espacial. Esto significa que es posible que haya aun más descubrimientos científicos en la estación espacial en el futuro. Y el equipo actual recibió recientemente una cámara de realidad virtual y un nuevo inodoro basado en los comentarios de los astronautas.

Un cometa perdido hace mucho tiempo

El cometa NEOWISE nos deleitó al atravesar nuestros cielos. Lleva su nombre por la misión NEOWISE de la NASA (Near-Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer, en inglés) que lo descubrió a fines de marzo.

El cometa NEOWISE se ve en el cielo sobre el pueblo de Kreva, a unos 100 km al noroeste de Minsk, el 13 de julio de 2020.

Al observar el cometa, los investigadores han descubierto que tiene aproximadamente 4,8 km de diámetro, el tamaño promedio de un cometa con una órbita larga. Y es increíblemente brillante, incluso aunque no sea tan espectacular como el cometa Hale-Bopp tal como pudo verse en 1997.

Después de desaparecer de la vista, el cometa continuó en su larga órbita hasta el borde del sistema solar.

Esta es la razón por la que no volveremos a ver el cometa en nuestras vidas. Se necesitan miles de años para viajar por el sistema solar exterior antes de regresar al sistema solar. Los científicos señalan que esto significa que el cometa no es exactamente nuevo, solo nuevo para nosotros, porque anteriormente atravesó los cielos de la Tierra hace unos 6.800 años.

Los descubrimientos espaciales sobre nuestros vecinos peculiares

La Luna, Venus, Marte y Júpiter fueron noticia por los nuevos descubrimientos en cada planeta que son intrigantes para los investigadores.

Una nueva investigación reveló que puede haber más agua en la Luna de lo que se creía anteriormente, incluso en su superficie iluminada por el Sol. Esta agua podría usarse como recurso durante las próximas misiones, como el regreso de los humanos a la superficie lunar de la NASA a través del programa Artemis.

Los primeros resultados arrojados por el módulo de aterrizaje InSight de la NASA revelaron que Marte es activo desde el punto de vista de los sismos y experimenta terremotos de manera regular.

Venus podría tener la capacidad de albergar vida en sus nubes. También se detectó un gas en la Tierra en la atmósfera de Venus. El descubrimiento de la fosfina podría apuntar a procesos desconocidos que ocurren en el «gemelo» de la Tierra. La fosfina sugiere la presencia de vida en la Tierra. Y la idea de vida aérea en las nubes de Venus es intrigante. Si bien no es probable, los investigadores quieren investigar esta idea más en el futuro.

La misión Juno en Júpiter investigó el agua en el planeta más grande de nuestro sistema solar, además de observar duendes azules y elfos girando en la atmósfera superior de Júpiter. Si bien puede sonar como algo salido de una novela de fantasía, los duendes y los elfos son en realidad dos tipos de destellos de luz rápidos y brillantes o eventos luminosos transitorios. Juno y Hubble también espiaron tormentas monstruosas y el fantasmagórico resplandor del planeta.

Esta ilustración muestra el evento luminoso transitorio conocido como ‘duende’ en Júpiter.

Muestras de asteroides que vienen a la Tierra

En octubre, la misión OSIRIS-REx de la NASA aterrizó brevemente en el asteroide Bennu cercano a la Tierra y recolectó con éxito una muestra considerable de la superficie del asteroide que llegará a la Tierra en 2023.

Fue la primera misión de la agencia en aterrizar en un asteroide y recolectar una muestra, y la nave envió algunas imágenes geniales del momento histórico.

Las cámaras de la nave espacial capturaron el momento en que OSIRIS-REx aterrizó en Bennu.

Mientras tanto, la misión Hayabusa2 de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón dejó en diciembre su cápsula de recolección de muestras, que contiene muestras del asteroide Ryugu cercano a la Tierra, antes de pasar a visitar más asteroides. La muestra es uno de los primeros materiales del subsuelo que se haya recolectado de un asteroide.

Las muestras de ambos asteroides podrían decirnos más sobre cómo se formó el sistema solar y cómo llegaron elementos como el agua a la Tierra al principio de su historia.

Betelgeuse, Betelgeuse, Betelgeuse

Este año fue todo sobre Betelgeuse, una estrella gigante roja en la constelación de Orión que se cree que está al borde de una explosión de supernova.

Esta imagen muestra a la estrella roja supergigante Betelgeuse mientras se atenuaba en diciembre de 2019.

La estrella comenzó a oscurecerse en 2019 y continuó en 2020, lo que llevó a los astrónomos a pensar que podría explotar.

Pero el Hubble ayudó a los astrónomos a determinar que la estrella expulsó parte de su material, lo que bloqueó la luz de la estrella. La estrella suele ser una de las más brillantes de nuestro cielo. Sin embargo, no todos los investigadores están de acuerdo con este escenario y continúan observandoa Betelgeuse.

Agujeros negros en el centro de atención

Es apropiado que 2020 pueda pasar a la historia de los descubrimientos espaciales como el año del agujero negro, considerando que todos nuestros planes para este año parecían desaparecer en un agujero negro propio.

El premio Nobel de Física 2020 se otorgó por descubrimientos de agujeros negros que revelaron los «secretos más oscuros del universo».

Los astrónomos descubrieron una explosión sin precedentes creada por un agujero negro a 390 millones de años luz de distancia. Los investigadores compararon la mayor explosión detectada en el universo con la erupción del Monte Santa Elena de 1980, excepto que «se podrían meter quince galaxias de la Vía Láctea en una fila en el cráter que esta erupción dejó» a través de un cúmulo gaseoso en el espacio, dijeron.

Esta ilustración muestra una estrella que experimenta un porceso de espaguetización al ser absorbida por un agujero negro supermasivo.

Los astrónomos descubrieron el agujero negro de masa intermedia buscado durante mucho tiempo, cuyo tamaño está entre el de los agujeros negros supermasivos y los agujeros negros más pequeños. Este hallazgo ayudará a los científicos a comprender cómo evolucionan los agujeros negros. El equipo de investigación pudo confirmar la observación de un agujero negro de masa intermedia, conocido como IMBH, dentro de un denso cúmulo de estrellas.

También se detectaron ondas gravitacionales a partir de la fusión de dos agujeros negros que incluían un agujero negro de masa intermedia.

Los investigadores también encontraron el agujero negro más cercano a la Tierra a 1.000 años luz de distancia, observaron el corazón palpitante de un agujero negro supermasivo y detectaron la luz de dos agujeros negros en colisión por primera vez. Y los astrónomos presenciaron la «espaguetificación» de una estrella cuando fue destrozada y devorada por un agujero negro supermasivo.

Exoplanetas extraños y planetas rebeldes, otros descubrimientos espaciales de 2020

Los astrónomos encontraron exoplanetas bebés formándose alrededor de estrellas, exoplanetas condenados, exoplanetas ‘de algodón de azúcar‘ con nombres caprichosos, planetas al estilo de Star Wars, planetas hechos de diamantes y al exoplaneta más caliente.

Los investigadores también encontraron un exoplaneta orbitando una enana blanca, o estrella muerta, por primera vez, así como un núcleo planetario expuesto orbitando una estrella distante. Por primera vez en la historia, capturaron una imagen de dos exoplanetas gigantes orbitando una estrella joven similar al Sol.

Pero gran parte de la emoción en el horizonte gira en torno a los planetas rebeldes o planetas que viajan por el espacio que no orbitan estrellas. Los astrónomos detectaron el planeta rebelde más pequeño de nuestra galaxia, la Vía Láctea, y tiene un tamaño entre el de Marte y la Tierra.

Dado el hecho de que los planetas rebeldes no emiten luz como las estrellas, ni siquiera el calor suficiente para ser visible en la luz infrarroja, estos mundos que de otro modo serían invisibles son difíciles de detectar. Pero el telescopio espacial Nancy Grace Roman de la NASA, que se espera que esté disponible mediados de la década de 2020, podría revelar una multitud de planetas rebeldes en nuestra galaxia.

Ráfagas rápidas de radio desde el espacio

Se sabe que las misteriosas ráfagas de radio del espacio se han repetido. Sin embargo, este año por primera vez los investigadores notaron un patrón en dos series separadas de ráfagas provenientes de fuentes distantes en el universo.

Las ráfagas rápidas de radio, o FRB, son ráfagas de ondas de radio de milisegundos de duración en el espacio. Las ráfagas rápidas de radio conocidas tienen un patrón repetitivo que ocurre cada 16 días, mientras que la otra ocurre cada 157 días.

Los astrónomos aún tienen que determinar qué causa estas ráfagas rápidas de radio, que son impredecibles pero que pueden detectarse y rastrearse hasta su origen utilizando telescopios sensibles. Las ráfagas se están utilizando para encontrar «materia perdida» en el universo.

Y el mes pasado, por primera vez, los astrofísicos detectaron una ráfaga de radio rápida que probablemente viajó a la Tierra desde un tipo particular de estrella de neutrones en nuestra galaxia, la Vía Láctea, acompañada de emisiones de rayos X.

Una nueva mirada a nuestro Sol

Después de hacer su primer acercamiento al Sol este año, la misión Solar Orbiter capturó las imágenes más cercanas jamás tomadas del Sol. En las imágenes hay pequeñas erupciones solares llamadas «fogatas» que se pueden ver cerca de la superficie del Sol. Los científicos aún no saben qué son exactamente las fogatas, pero creen que podrían ser «nanoflares» o pequeñas chispas que ayudan a calentar la atmósfera exterior del sol.

Las primeras imágenes del Telescopio Solar Daniel K. Inouye de la Fundación Nacional de Ciencias revelaron que la superficie de nuestro Sol es un lugar salvaje y violento. Los detalles en las imágenes muestran que el plasma, que cubre el Sol, parece hervir.

El Telescopio Solar Daniel K. Inouye ha producido la imagen de mayor resolución de la superficie del Sol que jamás se haya tomado.

Cada 11 años, el Sol completa un ciclo solar de actividad tranquila y tormentosa y comienza uno nuevo. El Sol acaba de terminar su primer año de un nuevo ciclo.

El nuevo ciclo solar, el ciclo solar 25, comenzó oficialmente en diciembre de 2019. El ciclo solar 25 será muy similar al que acabamos de experimentar durante los últimos 11 años. Se prevé que el próximo máximo solar, cuando el Sol experimente un pico de actividad, ocurra en julio de 2025. Durante ese tiempo, es posible que los destellos solares u otras erupciones del Sol interrumpan las comunicaciones en la Tierra.

Un vistazo a los posibles avances y descubrimientos espaciales en 2021

Si 2020 fue el año del lanzamiento de múltiples misiones a Marte —Tianwen-1 de China, Hope Probe de los Emiratos Árabes Unidos y el róver Perseverance de la NASA—, entonces 2021 probablemente será el año de nuevos descubrimientos en Marte.

En el 2021 también podrían tener lugar las primeras observaciones del Telescopio Espacial James Webb de la NASA después de su lanzamiento en octubre y la «primera luz» del Observatorio Vera C. Rubin en Chile. La primera luz es la primera imagen astronómica capturada por un telescopio después de que se completa.

Y se espera que el programa Artemis de la NASA avance. En 2020 se anunciaron los objetivos científicos de la misión y el primer equipo de 18 astronautas de Artemis.

El programa Artemis busca llevar a la primera mujer y al próximo hombre a la Luna en 2024, por lo que se espera que en 2021 haya nueva información sobre los objetivos, el entrenamiento y la preparación para Artemis.