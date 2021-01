Los momentos más polémicos de Trump en una presidencia que será difícil de olvidar

Noticias CNN

(CNN Español) — Falta muy poco para que termine la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, pero la polémica se mantiene viva, como desde el primer día. El mandatario está en medio de un segundo juicio político, apenas una semana después de que una turba de sus seguidores atacaran el Capitolio ––hecho que cobró cinco vidas––después de oírlo en un discurso. Y luego de que él se demorara más de un día en condenar a regañadientes los disturbios, incluso para reiterar la afirmación sin fundamento de que le habían robado la elección.

Pero esta, ciertamente, no es la primera polémica que protagoniza Trump, ni la última. Este es el recuento de algunos de los momentos más controvertidos de un presidente que será difícil de olvidar.

| La presidencia de Donald Trump tuvo polémicas desde el primer día. Mira en esta galería los momentos más controversiales que protagonizó en sus cuatro años en el poder. (Crédito: Joe Raedle/Getty Images)

| 21 de enero de 2017: la polémica por la cantidad de asistentes en la toma de posesión. Trump entregó una cifra acerca de las personas que acudieron que despertó algunas dudas. (Crédito: Lucas Jackson – Pool/Getty Images)

| 30 de enero de 2017: la controvertida prohibición de viaje para 7 países de mayoría musulmana. Trump llevaba siete días en el cargo cuando anunció una prohibición de viajes a EE.UU. desde países de mayoría musulmana por 90 días, además de detener la llegada de refugiados por 120 días.

| 9 de mayo de 2017: Trump despide a James Comey, director del FBI, cuando la investigación del FBI sobre la interferencia de Rusia en las elecciones de 2016 estaba en sus primeras etapas.

| 1 de junio de 2017: Adiós al Acuerdo de París. Trump anuncia su decisión de retirar a EE.UU. del histórico Acuerdo de París contra el calentamiento global y las emisiones de carbono. Hasta ese momento, solo dos naciones se habían negado a firmar el pacto. (Crédito: Win McNamee/Getty Images)

| 9 de agosto de 2017: “Fuego y furia” contra Corea del Norte. Trump advirtió a Corea del Norte que “enfrentará fuego y furia como el mundo nunca ha visto”, como repuesta a amenazas nucleares por parte de Pyongyang.

| 27 de agosto de 2017: “México pagará por el muro”. El muro fronterizo con México fue uno de los principales temas de la presidencia de Trump. Pero, a punto de terminar su mandato, son los contribuyentes de EE.UU. los que siguen pagando por la construcción del muro.

| 5 de septiembre de 2017: empieza la lucha contra DACA. El gobierno de Trump anunció ese día que pondría fin a la Acción diferida para los llegados en la infancia (DACA, por sus siglas en inglés). En la imagen, personas protestan en la ciudad de Washington contra la cancelación del programa. (Crédito: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images)

| 3 de octubre de 2017: Trump lanza toallas de papel a afectados por el huracán María. Al visitar Puerto Rico, devastado por el poderoso huracán María, al presidente le pareció buena idea lanzar rollos de toallas de papel a los damnificados.

| 6 de diciembre de 2017: Trump reconoce a Jerusalén como la capital de Israel, en una decisión que no tiene precedentes. La imagen corresponde a una conferencia de prensa anterior que ofrecieron Trump y el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu en Jerusalem en mayo de 2017. (Crédito: MANDEL NGAN/AFP via Getty Images)

| 11 de enero de 2018: “Países de mierda”, la polémica frase de Trump contra inmigrantes. Durante una reunión de inmigración, según indicaron fuentes, Trump se refirió a Haití y algunas naciones de África como “países de mierda”. En la imagen, un grupo de personas protesta contra las palabras del presidente cerca al resort de Trump en West Palm Beach, Florida. (Crédito: Joe Raedle/Getty Images)

| 12 de enero de 2018: estalla el escándalo de Trump y Stormy Daniels. El diario The Wall Street Journal reporta una historia que marcaría el segundo año de la presidencia de Trump. Se trata del supuesto romance que sostuvo con la estrella porno Stormy Daniels, nombre artístico de Stephanie Clifford.

| 7 de mayo de 2018: la política de “tolerancia cero” que llevaría a la separación de familias. El gobierno de Trump anunció esta política para los cruces ilegales de la frontera. Esta imagen, que fue utilizada ampliamente para retratar la separación de familias, muestra el momento en que una niña de 2 años llora mientras su madre, en busca de asilo, es detenida en la frontera, en McAllen, Texas. (Crédito: John Moore/Getty Images)

| 16 de julio de 2018: Trump respalda a Putin y contradice a su comunidad de inteligencia. En una conferencia de prensa con Putin, Trump desconoció los hallazgos de la comunidad de inteligencia de EE.UU. sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016 y aseguró que no veía “ninguna razón por la cual” Rusia debería ser responsable. (Crédito: Chris McGrath/Getty Images).

| Marzo-mayo de 2019: “Exonerado”, lo que Trump interpretó sobre el informe de Mueller. A finales de marzo, el fiscal especial Robert Mueller entregó al secretario de Justicia, William Barr, su reporte final sobre la investigación de la injerencia Rusia. Trump aseguró varias veces que el informe lo exoneraba “total y completamente”. Lo cual Mueller disputó.

| 25 de julio 2019: la llamada de Trump con el presidente de Ucrania, Volodomyr Zelensky para pedirle que investigara a Hunter Biden, hijo de Joe Biden. La imagen corresponde a una reunión posterior entre los mandatarios en septiembre de 2019. (Crédito: SAUL LOEB/AFP via Getty Images)

| 18 de diciembre de 2019: Trump, a juicio político. La Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, aprobó los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso para llevar a Trump a juicio político, por su llamada con Zelensky. Sin embargo, el Senado, de mayoría republicana, votó para absolverlo. En la foto, Trump muestra una portada de The Washington Post que dice “Trump absuelto”.

| 10 de febrero de 2020: “El coronavirus va a desaparecer”. Estas serían las palabras que Trump repetiría a lo largo de la pandemia que ha devastado a EE.UU. La primera vez que lo dijo, el país registraba su primera muerte conocida por covid-19. (Crédito: Alex Wong/Getty Images).

| 23 de abril de 2020: desinfectante para enfrentar el coronavirus. En medio de la pandemia por coronavirus, Trump sugirió, sin fundamento que los científicos tal vez deberían explorar la posibilidad de introducir luz ultravioleta dentro del cuerpo para matar una infección por covid-19, o que deberían considerar el uso de desinfectante. Lo que llevó inmediatamente a las autoridades sanitarias a pedir a las personas no ingerir ni inyectarse estas sustancias.

| 5 de noviembre de 2020: Trump se adjudica, sin pruebas, la victoria electoral. Dos días después de las elecciones en EE.UU., Trump afirmó sin sustento, que ganó “por cifras históricas”.

| 15 de noviembre de 2020: “La elección fue amañada”. Luego de que se proyectara la victoria del presidente electo, Joe Bien, Trump reconoció por primera vez ese triunfo, aunque indirectamente, y culpando falsamente de su derrota a una serie de teorías conspirativas. (Crédito: Drew Angerer/Getty Images).

| 6 de enero de 2021: “Vamos a caminar hasta el Capitolio”. Mientras el Congreso comenzaba el proceso de certificación de la victoria de Biden en el Colegio Electoral, Trump incitó a sus seguidores a marchar y protestar en el Capitolio de EE.UU. Poco después, la turba de agitadores pro-Trump atacó el Capitolio. (Crédito: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images)

| 11 de enero de 2021: Trump enfrenta un segundo juicio político. La mayoría demócrata de la Cámara de Representantes presentó su resolución para acusar al presidente Donald Trump. El cargo del que le acusan es “incitación a la insurrección” por su papel en los disturbios del 6 de enero en el Capitolio de EE.UU. (Crédito: Samuel Corum/Getty Images)

| 13 de enero de 2021: La Cámara de Representantes acusa a Trump del cargo de “incitación a la insurrección”. En la imagen, la resolución del cargo que firmó Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara. (Crédito: Stefani Reynolds/Getty Images)

21 de enero de 2017: la polémica por la cantidad de asistentes en la toma de posesión de Trump

Cuando llevaba apenas un día en el cargo, Trump criticó la cobertura mediática de su toma de posesión. Específicamente, que «una cadena» ––a la que no nombró específicamente–– mostró «un espacio vacío». Entonces entregó una cifra acerca de los asistentes que despertó algunas dudas. «Vi como 1 millón, 1 millón y medio de personas». Como sucedería a lo largo de su presidencia, en ese momento no mostró evidencia que respaldara sus cifras. Aunque calcular la cantidad de personas que se concentraron para el evento es difícil, métricas como el uso del transporte masivo de Washington indicaron que la multitud a la que se refería Trump era mucho más pequeña. Sin mencionar que, en comparación a la primera toma de posesión de Obama, el público que Trump reunió fue menor.

30 de enero de 2017: la controvertida prohibición de viaje para 7 países de mayoría musulmana

Trump llevaba siete días en el cargo cuando anunció una prohibición de viajes a EE.UU. desde países de mayoría musulmana por 90 días, además de detener la llegada de refugiados por 120 días. Los países incluidos en esta medida fueron Siria, Irán, Yemen, Libia, Somalia, Sudán e Iraq. Este último fue retirado de la lista posteriormente y el resto de la medida enfrentó desafíos legales en tribunales.

9 de mayo de 2017: Trump despide a James Comey, director del FBI

Cuando la investigación del FBI sobre la interferencia de Rusia en las elecciones de 2016 estaba en sus primeras etapas, Trump despidió al director de la agencia, James Comey. El funcionario tenía bajo su responsabilidad la indagación acerca de si existió colusión entre miembros de la campaña de Trump y Rusia para interferir en los comicios. Una semana antes de su despido, Comey confirmó ante el Congreso que existía una investigación sobre los posibles vínculos de la campaña con funcionarios rusos. Días después de la salida de Comey, Robert Mueller, exdirector del FBI, es nombrado fiscal especial para supervisar la indagación del FBI.

Trump destituye al director del FBI James Comey 2:17

1 de junio de 2017: Adiós al Acuerdo de París

Trump anuncia su decisión de retirar a EE.UU. del histórico Acuerdo de París contra el calentamiento global y las emisiones de carbono. Hasta ese momento, solo dos naciones se habían negado a firmar el pacto. Trump aseguró entonces que el acuerdo era una derrota humillante para los trabajadores estadounidenses y que beneficiaba injustamente a países extranjeros. Aquí empezó un extenso proceso que culminó en noviembre de 2020, con la salida oficial de EE.UU. del acuerdo.

9 de agosto de 2017: «Fuego y furia» contra Corea del Norte, palabras de Trump que desataron polémica

Trump advirtió a Corea del Norte que «enfrentará fuego y furia como el mundo nunca ha visto», como repuesta a amenazas nucleares por parte de Pyongyang. Sus comentarios ocurrieron después de que analistas de inteligencia de EE.UU. concluyeran que Corea del Norte habría producido una ojiva nuclear miniaturizada, según múltiples fuentes familiarizadas con el análisis del programa nuclear y de misiles de Corea del Norte. Poco después de los comentarios de Trump, Corea del Norte emitió un comunicado diciendo que estaba «examinando el plan operativo» para atacar del territorio estadounidense de Guam. Luego, en septiembre de ese año, Trump se refirió al líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, como «Rocket Man» durante un discurso en las Naciones Unidas, desatando polémica. Y añadió que EE.UU. «destruiría totalmente» a ese país.

Trump lanza un ultimátum a Corea del Norte 1:34

27 de agosto de 2017: «México pagará por el muro»

El muro fronterizo con México fue una de las principales promesas de campaña de Trump. Y el tema siguió presente en su presidencia. El 27 de agosto de 2017, Trump aseguró que México pagaría por el muro a través de reembolsos u otros medios. Sin embargo, el país vecino respondió que no sería el caso y que eso no estaba bajo negociación. Trump después dijo a los demócratas el 11 de diciembre 2018 que el pago se haría a través del nuevo tratado comercial entre Canadá, México y EE.UU. Pero, lo cierto es que a solo días de que se acabe su presidencia, son los contribuyentes de EE.UU. los que siguen pagando por la construcción del muro, no México.

5 de septiembre de 2017: empieza la lucha de Trump contra DACA

El gobierno de Trump anunció que pondría fin a la Acción diferida para los llegados en la infancia (DACA, por sus siglas en inglés). Se trata justamente del programa implementado en el gobierno de Obama que protege de la deportación a cerca de 800.000 inmigrantes indocumentados que llegaron a EE.UU. cuando eran niños. Sin embargo, la medida del gobierno de Trump contra DACA enfrentó varios desafíos legales y los jueces han aplazado el final del programa desde entonces. De hecho, en diciembre de 2020 un juez federal ordenó al gobierno a aceptar solicitudes nuevas para el programa.

3 de octubre de 2017: Trump lanza toallas de papel a afectados por el huracán María

Una imagen que quedará para la historia. Al visitar Puerto Rico, devastado por el poderoso huracán María, a Trump le pareció buena idea lanzar rollos de toallas de papel a los damnificados. Durante meses, la isla vivió bajo la destrucción del huracán y hubo un subregistro en las cifras de muertes.

Trump lanza rollos de papel en Puerto Rico 0:35

6 de diciembre de 2017: Trump reconoce a Jerusalén como la capital de Israel

En una decisión sin precedentes, Trump reconoció a Jerusalén como la capital de Israel y anunció planes para reubicar la embajada de EE.UU. allí, rompiendo así con la posición tradicional de Washington y de la mayor parte de la comunidad internacional, que reconoce a Tel Aviv como la capital del Estado judío. La medida de Trump fue criticada por polémica y se anticipaba que aumentaría las tensiones en la región. «Hoy, finalmente reconocemos lo obvio: que Jerusalén es la capital de Israel. Esto es ni más ni menos que un reconocimiento de la realidad. También es lo correcto», dijo Trump en su momento. La decisión de Trump revirtió siete décadas de diplomacia estadounidense..

11 de enero de 2018: «Países de mierda», la polémica frase de Trump contra inmigrantes

Durante una reunión de inmigración en la Casa Blanca, según indicaron fuentes, Trump se refirió a Haití y algunas naciones de África como «países de mierda». Una de las fuentes confirmó que el presidente preguntó: «¿Por qué que queremos que todas estas personas de países de mierda vengan aquí?». Trump luego sugirió que, en su lugar, EE.UU. debería traer gente de países como Noruega. Y, posteriormente, insistió: «¿Por qué necesitamos más haitianos? Sáquenlos».

12 de enero de 2018: estalla el escándalo de Trump y Stormy Daniels

El diario The Wall Street Journal reporta una historia que marcaría el segundo año de la presidencia de Trump. Se trata del supuesto romance que sostuvo con la estrella porno Stormy Daniels, nombre artístico de Stephanie Clifford, y el dinero que su abogado personal, Michael Cohen, pagó antes de las elecciones de 2016 para que ella aceptara un acuerdo de confidencialidad. Trump siempre ha negado los señalamientos de haber sostenido relaciones con Clifford y otras mujeres que hicieron afirmaciones similares. El 6 de marzo de 2018, Clifford demandó a Trump para anular el acuerdo de confidencialidad y el presidente y su equipo legal acuerdan fuera de la corte no demandar ni buscar cumplir el pacto. Por su parte, Cohen fue sentenciado el 12 diciembre de 2018 a tres años de prisión por delitos que incluyeron organizar los pagos para silenciar a esas mujeres.

WSJ: Abogado de Trump pagó a exactriz porno 3:02

7 de mayo de 2018: la política de «tolerancia cero» que llevaría a la separación de familias

El gobierno de Trump anunció una política de «tolerancia cero» para los cruces ilegales de la frontera y el entonces secretario de Justicia, Jeff Sessions, advirtió que los padres podrían ser separados de sus hijos. Lo que, en efecto, ocurrió y dejó a cientos de niños bajo custodia federal. Sin mencionar las escenas dolorosas de algunos menores. Hasta diciembre de 2020, aún faltaban por localizarse los padres de más de 600 niños separados en la frontera.

16 de julio de 2018: Trump respalda a Putin y contradice a su comunidad de inteligencia

Con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, a su lado, Trump desconoció los hallazgos de la comunidad de inteligencia de EE.UU. sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016 y aseguró que no veía «ninguna razón por la cual» Rusia debería ser responsable. Al otro día, Trump aclaró sus comentarios y trató de matizarlos, aunque señaló que si bien aceptaba la conclusión de la comunidad de Inteligencia sobre la injerencia de Rusia, «también pudieron ser otras personas».

Putin y Trump niegan interferencia rusa en elecciones de EE.UU. 7:55

Marzo-mayo de 2019: «Exonerado», lo que Trump interpretó sobre el informe de Mueller

A finales de marzo, el fiscal especial Robert Mueller entregó al secretario de Justicia, William Barr, su reporte final sobre la investigación de la injerencia Rusia. Barr publicó un resumen del informe en el que indicó que la evidencia en la indagación no fue suficiente para establecer que miembros de la campaña de Trump conspiraron con el gobierno ruso. Lo que llevó a Trump a asegurar varias veces que el informe lo exoneraba «total y completamente». Sin embargo, en mayo Mueller dio una conferencia de prensa en la que aclaró sus hallazgos y contradijo las afirmaciones de Barr y Trump. «Si tuviéramos la confianza de que el presidente claramente no cometió un crimen, lo habríamos dicho», sostuvo Mueller. Y enfatizó que las pautas del Departamento de Justicia no le permitían acusar a un presidente en funciones. Al otro día, Trump arremetió contra Mueller y lo acusó de tener prejuicios en su contra. También insistió en que el informe lo había exonerado.

25 de julio 2019: la llamada de Trump con el presidente de Ucrania

Trump conversó vía telefónica con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Durante esa llamada, Trump presionó a Zelensky para que Ucrania investigara a Hunter Biden, hijo de Joe Biden, el entonces precandidato demócrata a la presidencia. Trump instó al mandatario ucraniano a «trabajar» con su abogado personal Rudy Giuliani. Sin embargo, la llamada solo se conocería meses después, en septiembre, por reportes de prensa y la denuncia de un informante que se presentó en agosto. Una revelación que volvió a generar polémica en torno a Trump. Días antes de la llamada, Trump retuvo ayuda militar destinada a Ucrania y aprobada por el Congreso. Este sería el caso que lo llevaría a enfrentar un juicio político en diciembre de 2019.

18 de diciembre de 2019: Trump, a juicio político

La Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, aprobó los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso en el juicio político contra Trump, iniciado a raíz de su llamada con Zelensky. La votación ocurre casi tres meses después de que Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara, anunciara el comienzo del proceso. Así, Trump se convierte en el tercer presidente de EE.UU. en enfrentar un juicio político. En febrero de 2020, el Senado de EE.UU., de mayoría republicana, votaría para absolver al presidente de los dos cargos. Con esta decisión, el Senado puso fin a un proceso de juicio político que se extendió por cuatro meses y exacerbó las tensiones partidistas, así como la polarización del país.

Las acciones de Trump que lo llevaron a juicio político 4:37

10 de febrero de 2020: «El coronavirus va a desaparecer»

Estas serían las palabras que Trump repetiría a lo largo de la pandemia que ha devastado al mundo y a EE.UU. La primera vez que el presidente lo dijo fue cuando Estados Unidos registraba su primera muerte conocida por covid-19, en febrero. En ese momento, Trump dijo que el coronavirus se iría con el calor. Lo que expertos médicos y autoridades sanitarias indicaron no era cierto. En septiembre de 2020, se conoció que Trump admitió haber ocultado la verdadera amenaza del coronavirus en nuevo libro del periodista Bob Woodward.

23 de abril de 2020: desinfectante para enfrentar el coronavirus

En medio de la pandemia por coronavirus que empezó a devastar a EE.UU. en 2020, Trump sugirió, sin fundamento que los científicos tal vez deberían explorar la posibilidad de introducir luz ultravioleta dentro del cuerpo para matar una infección por covid-19, o que deberían considerar el uso de desinfectante que «lo elimina en un minuto… mediante inyección en el interior, casi una limpieza». Lo que llevó inmediatamente a las autoridades sanitarias y a los fabricantes de desinfectantes a pedir a las personas no ingerir ni inyectarse estas sustancias. Tras días de polémica, Trump dijo que estaba siendo «sarcástico» cuando pidió a los expertos médicos explorar esa posibilidad. Pero, como estableció CNN, Trump no estaba siendo «sarcástico». Simplemente no había indicios de que estuviera hablando de algo menos que serio.

5 de noviembre de 2020: Trump se adjudica, sin pruebas, la victoria electoral

Dos días después de las elecciones en EE.UU., Donald Trump aseguró, sin sustento, que ganó «por cifras históricas». En un mensaje desde la Casa Blanca reclamó su triunfo y aseguró que en el país hubo una ola roja, el color del Partido Republicano, pese a la «interferencia de los medios de comunicación». En ese momento, ni Trump ni Biden habían logrado en las proyecciones los 270 votos en el Colegio Electoral que se necesitan para ganar las elecciones.

15 de noviembre de 2020: «La elección fue amañada»

Luego de que se proyectara la victoria del presidente electo, Joe Bien, Trump reconoció por primera vez ese triunfo, aunque indirectamente, y culpando falsamente de su derrota a una serie de teorías conspirativas. «Ganó porque la elección fue amañada. NO SE PERMITIERON TESTIGOS U OBSERVADORES DE VOTO, voto tabulado por una empresa privada de izquierda radical, Dominion, con una mala reputación y un equipo de mala calidad que ni siquiera podía calificar para Texas (¡que gané por mucho!), los medios falsos y en silencio, & ¡más!», tuiteó Trump el 15 de noviembre. Sin embargo, no hay pruebas de que haya habido un fraude en las elecciones presidenciales. Solo hasta enero de 2021, y después de que una turba irrumpió en el Capitolio, Trump reconocería que no tendría un segundo mandato.

6 de enero de 2021: «Vamos a caminar hasta el Capitolio»

Mientras el Congreso comenzaba el proceso de certificación de la victoria del presidente electo Joe Biden en el Colegio Electoral, Trump incitó a sus seguidores a marchar y protestar en el Capitolio de EE.UU. «Vamos a caminar hasta el Capitolio. Y vamos a animar a nuestros valientes senadores y congresistas y mujeres. Y probablemente no vamos a estar animando tanto a algunos de ellos, porque nunca recuperarán nuestro país con debilidad», dijo Trump en su mitin. Poco después, la turba de agitadores pro-Trump atacó el Capitolio como se refleja en imágenes que le siguen dando la vuelta al mundo. El presidente tardó horas en pronunciarse y, cuando por fin lo hizo, no condenó los hechos. Insistió en que la elección fue robada y les pidió a los manifestantes «ir a casa en paz». Las autoridades aún investigan para determinar los alcances del ataque y si hubo algún tipo de coordinación o planificación.

Trump no se responsabiliza por la insurrección en el Capitolio 0:52

11 de enero de 2021: Trump enfrenta un segundo juicio político

La mayoría demócrata de la Cámara de Representantes presentó su resolución para acusar al presidente Donald Trump. El cargo del que le acusan es «incitación a la insurrección» por su papel en los disturbios del 6 de enero en el Capitolio de EE.UU. El presidente asegura que este esfuerzo es un «tremendo peligro» y una «cacería de brujas».

13 de enero de 2021: la Cámara acusa a Trump

La Cámara de Representantes, con el voto de la mayoría demócrata y 10 republicanos, acusó a Trump del cargo de «incitación a la insurrección». Así, Trump es el primer presidente en la historia de EE.UU. en ser sometido a juicio político dos veces. El juicio en el Senado queda pendiente para después de que Trump concluya su mandato, el 20 de enero.