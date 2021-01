El premio mayor de Mega Millions es de US$ 1.000 millones, pero tus probabilidades de ganarlo todo son de 1 en 302,5 millones

Noticias CNN

(CNN) — El premio mayor de Mega Millions, que se sorteará el viernes por la noche, tiene un valor estimado de US$ 1.000 millones.

Esa cifra se encuentra solo US$ 500 millones por debajo del premio mayor más alto de Mega Millions: US$ 1.537 millones, que ganó el único dueño de un boleto en Carolina del Sur.

Pero también es muy, muy poco probable que lo ganes todo: las probabilidades de ganar el premio mayor son de una en 1 en 302.575.350.

Perdón por eso. Aun así puedes probar suerte con la lotería. Pero es mucho más probable que…

Te alcance un rayo

Las probabilidades de que te alcance un rayo son de aproximadamente 1 en 500.000, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Sigue siendo un evento bastante improbable, pero los estados del sureste corren el mayor riesgo, en particular Florida, considerada la «capital de los rayos de Estados Unidos», porque más de 2.000 personas han sido alcanzadas por un rayo allí en los últimos 50 años.

Seas alérgico al agua

Solo una de cada 230 millones de personas tiene alergia al agua, una condición llamada urticaria acuática, según la BBC. Las personas con esta alergia rara desarrollan urticaria cuando su piel entra en contacto con el agua.

Te conviertas en un santo

La posibilidad de que te canonicen en la Iglesia católica también es mayor a la de ganar el Mega Millions completo. De hecho, es de 1 en 20 millones, según Gregory Baer, autor de «Life: The Odds». El autor le dijo a ABC News antes del lanzamiento de su libro en 2003 que tienes más probabilidades de ser nombrado papa.

Te vuelvas una estrella de cine

Puede que tengas carisma de sobra, pero también tienes una probabilidad de 1 en 1.190.000 de ser protagonista en la gran pantalla, según «The Book of Odds» de Amram Shapiro. Hollywood es un asunto serio.

Llegues a la NBA con menos de 1,80 m de altura

Es un dato curiosamente específico, sí, pero si mides menos de 1,80 metros de altura (6 pies) tienes 1 en 1,2 millones de probabilidades de convertirte en un jugador de baloncesto profesional, según el New York Times. Sin embargo, si tuvieras 2,1 m de altura (7 pies), tendrías una oportunidad de 1 en 7, pero crecer así de alto también es increíblemente raro.

Si aún así probarás suerte con el Mega Millions…

El próximo sorteo de Mega Millions es el viernes a las 11 p.m. ET. Si lo ganas todo, tu opción en efectivo es de US$ 739,6 millones, lo que ciertamente no es nada despreciable. Pero no te sientas mal si no obtienes un gran premio, las probabilidades no estaban a tu favor de todos modos.