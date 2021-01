Empresarios en Nicaragua advierten que costo y disponibilidad de la prueba de covid-19 afecta la operación aérea

Noticias CNN

(CNN Español) — El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua (Canatur) responsabilizaron a las disposiciones sanitarias del Ministerio de Salud por la pandemia de coronavirus por el retraso en la reapertura de operaciones de líneas aéreas comerciales.

Desde julio pasado, el gobierno solicita a los viajeros el resultado negativo de una prueba PCR en tiempo real para covid-19, realizada en un período no mayor de 72 horas antes del ingreso al país. La exigencia fue extendida a los tripulantes de líneas aéreas por disposición de autoridades de aeronáutica civil.

Este miércoles, el presidente del Cosep, Michael Healy, pidió al gobierno de Nicaragua revisar el costo del examen de detección del coronavirus y flexibilizar las medidas de prevención para normalizar la operación de las aerolíneas en el país.

«Creemos que debe haber una revisión del alto costo en las pruebas covid. A partir del 26 de enero, Estados Unidos y otros países están exigiendo que, antes de ingresar a esos países, (los viajeros) tienen que hacer la prueba covid. Yo viajé a Estados Unidos, regresé, la prueba allá me costó US$ 75 para poder regresar a mi país, pero aquí estamos viendo que se está cobrando US$ 150. Creemos que este costo es demasiado alto y el gobierno debería analizarlo, y poder hacerlo más accesible a la población», expresó Healy durante una conferencia virtual.

Healy pidió al gobierno que permita la importación de pruebas de covid-19 a hospitales privados ante lo que considera limitada cantidad de exámenes que ofrece el sistema público de salud por día.

«Tenemos entendido que solo se están permitiendo alrededor de 150 pruebas diarias y lo que vemos es que las líneas aéreas que viajan a Estados Unidos, cada una tienen 200 pasajeros», manifestó.

El Ministerio de Salud de Nicaragua no ha reaccionado oficialmente a la solicitud del gremio empresarial. CNN solicitó un comentario a través del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, coordinado por la vicepresidenta Rosario Murillo, pero aún esperamos respuesta. Hasta el momento la única entidad que realiza pruebas de detección de coronavirus es el laboratorio central del Ministerio de Salud.

Las agencias de viajes Aeromundo, Premiere y Viajes América informaron que en enero solo las aerolíneas Avianca y Copa Airlines están operando en Nicaragua. American Airlines y United Airlines podrían reestablecer vuelos en febrero. Aeroméxico postergó su apertura de operaciones en el país hasta marzo. Mientras, Spirit Airlines aún no tiene fecha de inicio de operaciones.

Las pruebas PCR en América Central

El costo de las pruebas de detección del covid-19 varía de un país a otro, según su tipo y la entidad que lo realiza, de acuerdo con un sondeo con los corresponsales de CNN en América Central.

En El Salvador, la prueba de detección del virus cuesta en promedio US$ 160. En Costa Rica, la prueba tiene un costo de entre US$ 89 y US$ 99 dependiendo del lugar donde se realiza, ya que se puede hacer en centros públicos y privados.

En Honduras, los viajeros deben realizar la prueba en laboratorios privados a un costo de US$ 28 la prueba rápida y US$ 120 la PCR. En Panamá, la prueba rápida se ofrece por US$ 45 y la PCR en US$ 100. Mientras en Guatemala, las autoridades ofrecen la prueba en el aeropuerto a un costo de US$ 25.

Las agencias de viajes nacionales como Aeromundo y Premiere compartieron información de comunicados publicados por los gobiernos de Ecuador, Perú, Chile, Colombia Guatemala, Estados Unidos y Canadá. Desde enero, estos países solicitan la prueba PCR negativa por coronavirus para ingresar a su territorio. En el caso de Perú y Canadá, también contemplan días de aislamiento o cuarentena.

Al 19 de enero, las autoridades sanitarias nicaragüenses reportaban 6.204 casos de covid-19 y 168 fallecidos por esa causa. En contraste, el independiente Observatorio Ciudadano covid-19 suma 12.404 casos sospechosos verificados y 2.908 muertes hasta el 13 de enero.