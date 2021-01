Estar «gordo pero en forma» es un mito en lo que respecta a la salud del corazón, según un nuevo estudio

Noticias CNN

(CNN) — Los efectos negativos del exceso de grasa corporal en la salud del corazón no se pueden anular manteniendo un estilo de vida activo, según una nueva investigación.

Estudios anteriores habían sugerido que estar en buena forma física podría mitigar los efectos negativos del sobrepeso en la salud del corazón, pero este no es el caso, según un nuevo estudio en el European Journal of Preventive Cardiology, una revista de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC), publicado este jueves.

«Uno no puede ser ‘gordo pero saludable’. Este fue el primer análisis a nivel nacional que mostró que no es probable que la actividad física elimine los efectos perjudiciales para la salud del exceso de grasa corporal», dijo el autor del estudio Alejandro Lucía, profesor de fisiología del ejercicio en la Universidad Europea de Madrid.

«Nuestros hallazgos refutan la noción de que un estilo de vida físicamente activo puede anular por completo los efectos nocivos del sobrepeso y la obesidad», dijo Lucía.

Investigaciones anteriores proporcionaron alguna evidencia de que las personas «gordas pero en forma» podrían tener una salud cardiovascular similar a las que eran «delgadas pero no en forma», pero Lucía dijo que esto ha tenido consecuencias no deseadas.

«Esto ha llevado a propuestas controvertidas de políticas de salud para priorizar la actividad física y el estado físico por encima de la pérdida de peso», dijo. «Nuestro estudio buscó aclarar los vínculos entre la actividad, el peso corporal y la salud del corazón».

Las consecuencias de tener sobrepeso y alto índice de grasa corporal

Los investigadores utilizaron datos de 527.662 adultos trabajadores de España asegurados por una empresa de prevención de riesgos laborales, con una edad media de 42 años.

Se agruparon según el nivel de actividad y grupos por peso corporal: el 42% de los participantes eran de peso normal, con un índice de masa corporal (IMC) de entre 20 y 24.9. 41% tenían sobrepeso y un IMC 25-29.9; y el 18% eran obesos, con un IMC de 30 o más.

Luego, los investigadores analizaron su salud cardiovascular clasificándolos por diabetes, colesterol alto y presión arterial alta, todos los cuales son factores de riesgo importantes de accidente cerebrovascular y ataque cardíaco.

Después de investigar las asociaciones entre el IMC, el nivel de actividad y los factores de riesgo, los investigadores concluyeron que cualquier nivel de actividad significaba que era menos probable que un individuo tuviera alguno de los tres factores de riesgo en comparación con no hacer ejercicio, con el riesgo de hipertensión y la diabetes disminuye con el aumento de los niveles de actividad.

«Esto nos dice que todos, independientemente de su peso corporal, deben estar físicamente activos para salvaguardar su salud», dijo Lucía.

Sin embargo, el estudio mostró un mayor riesgo cardiovascular para los participantes con sobrepeso y obesidad en comparación con los de peso normal, independientemente de la cantidad de ejercicio que hicieran.

Los participantes que eran obesos y activos tenían el doble de probabilidades de tener colesterol alto, cuatro veces más probabilidades de tener diabetes y cinco veces más probabilidades de tener presión arterial alta que aquellos que tenían un peso normal pero estaban inactivos.

«El ejercicio no parece compensar los efectos negativos del exceso de peso», dijo Lucía. «Este hallazgo también se observó en general tanto en hombres como en mujeres cuando se analizaron por separado».

Lucía subrayó que es «igualmente importante» combatir la obesidad y el sedentarismo.

«La pérdida de peso debe seguir siendo un objetivo principal de las políticas de salud junto con la promoción de estilos de vida activos», dijo.

«No sabemos qué fue primero»

Sin embargo, quedan preguntas en torno a las circunstancias de las personas involucradas en el estudio.

«Este es un estudio transversal; todo de lo que podemos hablar es de asociaciones, no podemos hablar de causalidad», le dijo a CNN Michael Pencina, vicedecano de ciencia de datos y tecnología de la información de la Facultad de Medicina de la Universidad de Duke.

«Debido a que es un estudio transversal, no sabemos qué fue primero; lo que este estudio no nos dice es si la persona que es obesa y activa, se volvió activa cuando se dio cuenta de que era obesa y si los factores de riesgo eran altos? ¿O estaban activos y, a pesar de eso, se volvieron obesos y sus factores de riesgo aumentaron?», dijo Pencina, que no participó en el estudio.

«Lo que vemos es que la carga de factores de riesgo aumenta por categoría de peso. Las personas obesas tienen la carga más alta de factores de riesgo asociados. Eso sigue siendo cierto según el nivel de actividad», agregó.

El estudio se suma a un extenso cuerpo de investigación sobre el tema.

Científicos de la Universidad de Oxford publicaron los resultados de un gran estudio el 12 de enero. El ejercicio físico puede ser incluso más importante para la prevención de enfermedades cardiovasculares de lo que se sabía anteriormente, y cuanta más actividad mejor, reveló el informe.

Y los investigadores de la Clínica Cleveland publicaron un estudio en enero de 2019 que muestra que un estilo de vida sedentario es peor para la salud que fumar, la diabetes o las enfermedades cardíacas.

«Si bien es probable que continúe la controversia sobre la contribución precisa del peso frente al ejercicio a la salud cardiovascular, para optimizar la salud y minimizar el riesgo de enfermedad cardiovascular, los pacientes deben prestar atención a ambos: mantener un peso saludable y ser físicamente activo», dijo el Dr. Anthony Rosenzweig, jefe de la división de cardiología del Hospital General de Massachusetts en Boston y profesor de medicina en la Escuela de Medicina de Harvard.