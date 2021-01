Tras la derrota de Trump, muchos miembros abandonan el ‘triste’ Mar-a-Lago

Noticias CNN

Nueva York (CNN Business) — Muchos miembros leales de Mar-a-Lago se están yendo porque ya no quieren tener ninguna conexión con el expresidente Donald Trump, según el autor del último libro acerca del centro vacacional.

«Es un lugar muy desanimado», dijo el sábado Laurence Leamer, historiador y autor de «Mar-a-Lago: Inside the Gates of Power at Donald Trump’s Presidential Palace», al presentador de MSNBC Alex Witt en «Weekends with Alex Witt». Dijo que los miembros «no están preocupados por la política y dijeron que la comida no es buena».

Leamer dijo que habló con varios antiguos miembros que «se fueron silenciosamente» después de que Trump dejó el cargo.

Trump se mudó a la propiedad de Palm Beach, Florida, después de que terminó su mandato la semana pasada. Pero sin el prestigio que ofrece el que el presidente de Estados Unidos trabaje en la propiedad, los huéspedes se dan cuenta que Mar-a-Lago perdió un paso. No hay diversión en la propiedad durante la pandemia, y Leamer agregó: «Es un lugar triste … no es lo que era».

El descontento de los miembros puede llevar a que Trump reciba un salario menor. Cuando Trump era presidente, muchas personas pagaban hasta US$ 200.000 por las membresías de Mar-a-Lago, señaló Leamer. Dijo que no creen que seguirán pagando ese precio.

Mar-a-Lago ha sido ridiculizado durante mucho tiempo por los críticos como un club atestado de recuerdos de Trump, algunos de ellos falsos. El presentador nocturno Jimmy Kimmel relató el viernes una visita al resort justo antes de que Trump asumiera la presidencia.

«No es posible exagerar lo cómico que es», dijo Kimmel en «The Bill Simmons Podcast» de The Ringer. «Todo el mundo ahí tiene 100 años».

Kimmel le dijo a Simmons que fue al resort hace unos seis años para cenar con Howard Stern, quien vivía cerca de la propiedad en ese momento. Describió a los asistentes a Mar-a-Lago como «personas encorvadas que comen comida blanda» y dijo que el lugar está cubierto de fotos de Trump.

«Era un lugar tranquilo y terrible», dijo Kimmel. «Y ahora él vive en este terrible lugar».

Los hoteles y las empresas de hostelería de Trump se vieron particularmente afectados durante la pandemia del coronavirus, pero las ventas en el complejo Mar-a-Lago aumentaron durante el último año, de US$ 21,4 millones a US$ 24,2 millones. En 2019, el ahora expresidente trasladó su residencia permanente al resort de Florida desde la Torre Trump en Nueva York. Pero quedan dudas sobre si se le permitirá vivir allí de forma permanente, ya que podría violar un acuerdo de 1993 con la ciudad de Palm Beach.

«Incluso aquí, a la gente no le agrada», dijo Leamer, refiriéndose a los residentes de Palm Beach, muchos de los cuales votaron por Trump con la esperanza de reducir los impuestos y por el auge en el mercado de valores. «Es solo otra muestra de cómo ha disminuido su poder».