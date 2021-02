Lo sentimos: el emoji 😂 ya no es genial

Noticias CNN

Nueva York (CNN Business) — Malas noticias para las personas que usan con frecuencia el emoji 😂: ya no es genial.

En las últimas semanas, dos generaciones conocedoras de Internet se han enfrentado en videos y comentarios en TikTok sobre los sellos distintivos de la cultura millennial o milénica que ahora la Generación Z considera poco geniales. La lista incluye jeans ajustados (veredicto de la Generación Z: quémalos), peinado de raya (veredicto de la Generación Z: raya en medio o nada) y quizás lo más doloroso de todo, el popular emoji de llorar y reír que algunos millennials, incluida yo misma, usan cientos de veces al día, o más.

«¿Qué pasa con el emoji de risa [?]», preguntó un usuario en un comentario de TikTok. Otro respondió: «está tan pasado». En un video diferente de una mujer que dice que ha dejado de usarlo después de saber que los niños no lo hacen, una adolescente comentó: «A mis 15 años, digo que deberías usar ese emoji pq [porque] seguro que nosotros no lo vamos a usar».

Apple cambia el look de su emoji con tapabocas

«Uso de todo menos el emoji de risa», dijo Walid Mohammed, de 21 años, a CNN Business. «Dejé de usarlo hace un tiempo porque vi a personas mayores usándolo, como mi mamá, mis hermanos mayores y solo personas mayores en general».

Para muchos miembros de la Generación Z, el emoji 💀 se ha convertido en un reemplazo popular para transmitir la risa. Es la versión visual de la frase del argot «Me muero» o «Me estoy muriendo», lo que significa que algo es muy divertido. Otras alternativas aceptables: el emoji 😭 (oficialmente llamado «Loudly Crying Face» o rostro llorando con intensidad), o simplemente escribir «lol» (acrónimo en inglés de riendo a carcajadas) o «lmao» (acrónimo de riendo hasta… bueno, probablemente ya sepas el resto).

Xavier Martin, de 17 años, dijo que el emoji 😂 es «soso» y que «no mucha gente» de su edad lo usa. Stacy Thiru, de 21 años, prefiere el emoji de llanto real porque muestra una emoción más extrema y se siente más dramático. Dijo que ni siquiera podía encontrar el emoji de llorar y reír en el teclado de su iPhone.

Un emoji similar, llamado «Rolling on the Floor Laughing» (🤣, riendo y rodando en el piso), tampoco está de moda. Cuando se le preguntó sobre ese emoji en una videollamada, Thiru hizo una mueca visible. «No me gusta ese», dijo. «Ni siquiera mi mamá lo usa».

«Face with Tears of Joy» (rostro con lágrimas de alegría), el nombre oficial del emoji que se ríe y llora, es actualmente el emoji más utilizado en Emojitracker, un sitio web que muestra el uso de emojis en tiempo real en Twitter. Encabezó la lista de Emojipedia de los emojis más utilizados en Twitter en 2020, mientras que «Loudly Crying Face» ocupó el segundo lugar. Y ha tenido poder de permanencia: en 2017, Apple dijo que el emoji de risa y llanto era el más popular en Estados Unidos.

«Tears of Joy fue víctima de su propio éxito», dijo Gretchen McCulloch, lingüista de Internet y autora de «Because Internet: Understanding the New Rules of Language» (Porque Internet: Entendiendo las Nuevas Reglas del Lenguaje).

«Si indicas la risa digital durante años y años de la misma manera, comienzas a parecer poco sincero … La hipérbole se desgasta con el uso continuo», dijo. Es por eso que la Generación Z puede estar buscando formas novedosas de indicar que se están riendo de diferentes maneras.

Los miembros de la Generación Z, nacidos después de 1996, crecieron en un momento en que Internet ya era omnipresente y, a menudo, estaba en la palma de sus manos. Algunos millennials, en comparación, recuerdan un tiempo antes de la inmersión constante en Internet; muchos se lanzaron al mundo de los emojis y la jerga de Internet no a través de mensajes de texto o redes sociales, sino a través de Messenger de AOL. (Los millennials nacieron entre 1981 y 1996, según el Pew Research Center).

Nuevos emojis: un corazón en llamas, parejas con distintos tonos de piel, entre otros

Como anécdota, las generaciones mayores tienden a usar emojis literalmente, mientras que los más jóvenes se vuelven más creativos, dijo Jeremy Burge, director de emoji de Emojipedia, un sitio web de diccionario de emojis. Emojipedia escribió recientemente una publicación de blog que decía: «Es sabiduría común en TikTok que el emoji de risa y llanto es para boomers».

Miembros de la Generación Z le dijeron a CNN Business que les gusta asignar sus propios significados a los emoji, que luego se transmiten a otros en su cohorte, a menudo a través de las redes sociales. Por ejemplo, el emoji de una persona que lleva un sombrero de vaquero (🤠) y el de una persona que simplemente está de pie han llegado a significar incomodidad. Otros encadenarán un montón de emoji positivos, como estrellas, arcoíris y hadas, y luego los emparejarán con algo negativo. «Nuestra generación es muy sarcástica», dijo Martin.

A veces los adolescentes y los veinteañeros usan emoji, como el que se ríe y llora, irónicamente, como enviar seis o siete de ellos seguidos a sus amigos, para exagerarlo. Pero, en general, ese emoji está prohibido.

«Para la Generación Z, es lo mismo que tener un Android», dijo Mohammed.