Arqueólogos descubren una fábrica de cerveza de 5.000 años en Egipto

(CNN Español) –– Una masiva fábrica de cerveza de 5.000 años: ese es el más reciente descubrimiento de los arqueólogos en la antigua ciudad de Abydos, en Egipto, según anunció el Ministerio de Turismo y Antigüedades del país y reportó la agencia de noticias Reuters.

De acuerdo a la publicación, la cervecería estaba ubicada en la gobernación de Sohag en Egipto. Además, el Ministerio de Turismo señaló que probablemente se remonta al reinado de Narmer, alrededor del 3100 antes de Cristo. Esto la convierte en la fábrica de cerveza más antigua encontrada en Abydos.

El Dr. Matthew Adams, de la Universidad de Nueva York, es uno de los líderes de la misión de Egipto y EE.UU. que hizo el descubrimiento. Según reportó Reuters, Adams dijo que los investigadores creen que la cerveza se usó en rituales de entierro reales para los primeros reyes de Egipto. Excavaciones anteriores en el área encontraron evidencia de que la cerveza se usaba durante los ritos de sacrificio, señaló.

La cervecería se dividía en ocho grandes secciones para la producción de cerveza.

También se encontró que la fábrica de cerveza estaba divida en ocho grandes secciones para la producción de la bebida. El Dr. Mostafa Waziry, secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, explicó en un comunicado que cada división contenía 40 vasijas de barro. Estas, añadió, se usaban para calentar mezclas de granos y agua.

Una gran producción de cerveza en el antiguo Egipto

La cervecería podría haber producido hasta 22.400 litros de cerveza a la vez, dijo Adams.

Los funcionarios están ansiosos por mostrar artefactos recién descubiertos, mientras intentan reactivar el número de visitantes después de que la industria del turismo de Egipto recibiera un duro golpe por la pandemia de covid-19, detalló Reuters.

Los vuelos internacionales se suspendieron en marzo junto con el cierre de sitios arqueológicos y museos. Los vuelos comerciales no se reanudaron hasta julio. El número de turistas que visitan el país se redujo de 13,1 millones en 2019 a 3,5 millones en 2020. Y el Fondo Monetario Internacional (FMI) rebajó su pronóstico para el gasto turístico en Egipto en el año fiscal 2020 de US$ 17.800 millones a US$ 2.700 millones.