Perseverance se acerca a Marte: canciones para celebrar la llegada del rover al planeta rojo

Noticias CNN

(CNN Español) – Este jueves el rover Perseverance llegará a Marte después de poco más de siete meses de viaje. El espacio y los planetas continúan siendo inspiración a través de los años para canciones de rock, punk, pop o baladas románticas.

Para celebrar el amartizaje del rover más sofisticado de la NASA decidimos recopilar algunas canciones que hablan del espacio o del planeta rojo.

Desde un favorito para canciones espaciales, David Bowie hasta Juanes, estos son los temas que puedes agregar tus playlists.

Canciones para la llegada de Perseverance a Marte

«Life on Mars?» de David Bowie

La canción, dada a conocer hace 48 años, llegó a la tercera posición del listado de éxitos de Reino Unido, según la página web de Bowie.

«Space Oddity» de David Bowie

Aunque no habla precisamente de Marte, sí nos relata la travesía de Major Tom en su viaje al espacio. La canción es un clásico en la cultura pop y en 2013 sonó en el espacio gracias al video que grabó el astronauta Chris Hadfield mientras estaba en la Estación Espacial Internacional.

«Mars Needs Women» de Rob Zombie

«Marte necesita mujeres molestas, mujeres rojas molestas», dice la letra del tema, que por cierto, ha sido parte del legendario programa de concursos estadounidense «Jeopardy!».

«Moving to Mars» de Coldplay

La canción fue parte del EP exclusivo «Every Teardrop Is A Waterfall» que Coldplay lanzó en iTunes.

«Rocket Man» de Elton John

Otra canción que no habla directamente de Marte pero sí nos hace pensar en el espacio. Es uno de los temas más conocidos de Elton John y fue parte del disco Honky Château, lanzado en 1972. Rocketman también es el nombre de la cinta protagonizada por Taron Egerton sobre la vida del cantante.

«Intergalactic» de Beastie Boy

Un tema que puede estar dentro de la banda sonora de algunos miembros de la generación millennial.

Esta canción de los Beastie Boys sonó en las emisoras de radio a finales de la década de los noventa y su video ganó el Moonman en los MTV Video Music Awards 1999 como mejor video de hip hop.

«Teenagers from Mars» de Misfits

El sencillo de la banda de punk rock estadounidense Misfits fue lanzado en 1979.

«Venus and Mars» de Paul McCartney and Wings

La canción forma parte del disco homónimo de Paul MCartney y la agrupación británica Wings. Este álbum llegó al número uno de los listados de Estados Unidos y Reino Unido, según Amazon.

«Fly Away» de Lenny Kravitz

«Let’s go and see the stars, The Milky Way or even Mars», dice Lenny Kravitz en el sencillo «Fly Away». La canción fue parte de su disco «5» y le dio a Kravitz su primer premio Grammy.

«Humanos a Marte» de Chayanne

Por ahora, Chayanne tendrá que seguir esperando la llegada de los humanos a Marte. El tema es parte del álbum «En todo estaré», lanzado en 2014.

«Mis planes son amarte» de Juanes

Y la mención honorífica de la lista se la lleva Juanes. Aunque esta canción precisamente no habla del planeta rojo, la letra sí hace un juego de palabras entre Marte y la Luna para hablar del amor. El video del mismo sí muestra el viaje de un astronauta de Marte a la Tierra.

También, el arte principal de ese disco, el séptimo álbum de estudio del colombiano, muestra a un astronauta flotando frente a Marte.

Juanes, por cierto, estará en la primera transmisión en español de la NASA de la llegada de Perseverance a Marte. El cantante colombiano es parte de una lista de personas notables en la comunidad hispana invitadas por la Agencia Espacial de Estados Unidos para ser parte del importante evento.

Suscríbete y escucha gratis Zona Pop CNN

Si tienes dispositivos iOS, descárganos y suscríbete a través de Apple Podcast.

En dispositivos Android, te invitamos a suscribirte en Google Podcast o en TuneIn.

También nos puedes encontrar en Spotify, en Deezer Latino y en iHeartRadio.