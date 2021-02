Se retrasa la distribución de la vacuna contra el covid-19 en varias ciudades y estados de EE.UU. debido a las tormentas invernales

Noticias CNN

(CNN) — La distribución de vacunas en Estados Unidos se desaceleró en muchas áreas debido a las tormentas invernales que azotaron gran parte del país el lunes y martes. Estas son las localidades y estados que han retrasado o pospuesto la distribución hasta ahora.

Alabama

Algunos departamentos de salud de los condados cerraron sus clínicas de vacunación el martes, dijo el Departamento de Salud Pública de Alabama.

Colorado

Colorado se encuentra entre los estados que tuvieron que retrasar las vacunas debido al impacto de la tormenta en un centro de distribución de Tennessee, dijeron las autoridades.

«El Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado está trabajando con los proveedores de atención médica de Colorado y las agencias de salud pública locales en todo el estado para hacer ajustes en los próximos días para asegurarse de que las citas no necesiten ser canceladas», dice un comunicado del estado.

El viernes, antes del fin de semana del Día de los Presidentes, Colorado solicitó y recibió las dosis que se habían programado para esta semana, pero la asignación estatal de 133.000 vacunas que se espera lleguen los martes, miércoles y jueves se verá afectada.

«Esta decisión nos ayuda a tener suficiente a mano para trabajar con los proveedores y cambiar las dosis para evitar cancelaciones», dijo el comunicado de prensa.

Florida

Aproximadamente 2.000 personas en el condado de Miami-Dade no recibirán su segunda dosis programada debido a demoras en el suministro relacionadas con el tiemposegún Rachel Johnson, directora de comunicaciones de la oficina del alcalde.

Las segundas dosis de la vacuna Pfizer que estaban programadas para administrarse este jueves no han llegado, le dijo Johnson a CNN.

Todos los afectados han sido notificados sobre la demora, dijo Johnson, y se les ha informado que tan pronto como llegue la vacuna, se reprogramará su cita.

Georgia

El Departamento de Salud Pública de Georgia (DPH por sus siglas en inglés) recibió una notificación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de que las vacunas Pfizer y Moderna programadas para llegar a principios de esta semana serían retrasadas por los fabricantes debido al tiempo invernal inclemente, dijo el DPH en un comunicado.

«Como resultado, muchos proveedores en todo el estado, incluidos los departamentos de salud, se ven obligados a reprogramar las citas para la vacunación. La reprogramación de las citas dependerá de cuándo se reanuden los envíos y cuándo llega la vacuna a Georgia. Se espera que las demoras continúen durante la semana», dijo el DPH el comunicado.

Illinois

En Chicago, todos los sitios de vacunas administrados por la ciudad fueron cerrados el martes debido al inverno y las citas allí serán reprogramadas, dijeron funcionarios de la ciudad.

El sistema de salud del condado de Cook, que incluye los suburbios de Chicago, le dijo a CNN que todos sus sitios de vacunación estarían cerrados, excepto tres que el sistema opera dentro de los límites de la ciudad.

Los aplazamientos se produjeron después de que los envíos de la vacuna contra el covid-19 se retrasaron cuando cayó más de 30 centímetros de nieve entre el domingo por la noche y el martes por la mañana, dijo el Departamento de Salud Pública de Chicago.

Antes del tiempo invernal y las condiciones adversas de las vías, Illinois ordenó que la vacuna contra el covid-19 se entregara en su «sitio de recibo, almacén y escenario Nacional estratégico», según un comunicado de prensa estatal.

El estado también dijo que fue informado por el gobierno federal que debería anticipar retrasos en la entrega de vacunas esta semana debido a las tormentas invernales, según el comunicado.

Kentucky

Las condiciones climáticas causará algunos retrasos en las vacunas en el estado, dijo el gobernador Andy Beshear el lunes por la noche. Dijo que espera que el estado pueda compensar cualquier aplazamiento la próxima semana, después de que se disipen las condiciones climáticas extremas.

En Louisville, el sitio de vacunación LouVax en Broadbent Arena debió cerrarse el martes, dijo el alcalde de la ciudad.

Mississippi

Todos los sitios de vacunación de autoservicio del Departamento de Salud del Estado de Mississippi debían estar cerrados este martes, con la excepción del sitio Coast Coliseum en el condado de Harrison, dijo el Departamento de Salud.

«Las citas canceladas en todos los demás sitios se reprogramarán automáticamente para la misma hora en un día alternativo», tuiteó el departamento.

Missouri

El gobernador de Missouri, Mike Parson, dijo el lunes que el estado canceló todos los eventos de vacunación masiva programados para el lunes a viernes debido a las condiciones climáticas extremas.

«Missouri está experimentando condiciones climáticas invernales severas que hacen que conducir sea peligroso y amenaza la salud y la seguridad de cualquier persona expuesta al frío. Estas condiciones probablemente retrasarán algunos envíos de vacunas», dijo Parson. «Queremos proteger la seguridad de todos los involucrados en los eventos de vacunación masiva, desde los pacientes que se vacunan hasta los voluntarios que apoyan generosamente estos eventos».

Nevada

El Departamento de Respuesta de Salud de Nevada tuiteó el lunes que el estado puede experimentar un retraso en las entregas esta semana debido a las poderosas tormentas.

El estado recibió la noticia de que la interrupción podría ocurrir y está trabajando con los distritos de salud y las farmacias que pueden verse afectados.

«Pedimos a los nevadenses que sigan siendo pacientes en este momento», se lee en el tuit.

The State received word some vaccine deliveries may be delayed in arriving this week due to severe storms across the country. Our team is monitoring closely & working with health districts & pharmacies that may be affected. We ask Nevadans to continue to be patient at this time.

— @NVHealthResponse (@NVHealthRespon1) February 15, 2021

Ohio

El gobernador Mike DeWine anunció el martes que los envíos de la vacuna contra el covid-19 que se entregan directamente a los proveedores desde Pfizer y Moderna podrían demorarse uno o dos días debido a las condiciones climáticas severas.

Los envíos más pequeños del almacén de recepción, tienda y escenario del Departamento de Salud de Ohio se entregan con un retraso de dos horas, dijo DeWine.

Algunos proveedores de vacunas han cancelado sus citas debido a emergencias por nieve, dijo DeWine, pero muchos continúan vacunando. «Así que continuamos monitoreando el tiempo y los envíos durante el resto de la semana, pero esperamos, como hemos visto, una desaceleración en los envíos», dijo.

Oklahoma

Algunos sitios de vacunación tendrán horarios ajustados o estarán cerrados temporalmente durante la semana para «garantizar que la seguridad pública sea una consideración prioritaria», dijo el Departamento de Salud del Estado de Oklahoma.

El departamento dijo que proporcionará actualizaciones en su sitio web a medida que llegue información de los departamentos regionales de salud.

Tennessee

Los sitios administrados por varios departamentos de salud del condado fueron cerrados el martes, dijo el Departamento de Salud del estado. Las personas que tenían citas serán contactadas y las citas se reprogramarán, dijo el Departamento en Twitter.

Texas

Corpus Christi

No se enviarán vacunas de primera dosis al Distrito de Salud Pública del condado de Corpus Christi los lunes y martes debido al tiempo invernal, según un comunicado de prensa de la ciudad.

Se espera que el envío que más pronto llegará será este miércoles, según el comunicado de prensa.

Condado de Dallas

El condado dijo que cerró su sitio de vacunación en Fair Park hasta el miércoles.

Condado de Harris

La tormenta de invierno cortó el suministro eléctrico al edificio de Salud Pública del Condado de Harris alrededor de las 2 am del lunes y el generador de respaldo también falló, poniendo más de 8.400 vacunas contra el coronavirus en peligro de estropearse, dijo la jueza del condado de Harris Lena Hidalgo el lunes por la tarde.

Los funcionarios rápidamente armaron un plan para asignar y salvar las vacunas, dijo Hidalgo.

Los funcionarios del condado de Harris eligieron los hospitales Ben Taub, Lyndon B. Johnson y Houston Methodist de Houston, así como la Universidad de Rice y la cárcel del condado de Harris como lugares para recibir la vacuna durante la noche, dijo Hidalgo.

San Antonio

La ciudad pospuso las citas de vacunas programadas para el martes en el Alamodome hasta el sábado debido a la tormenta, según un comunicado de prensa de la ciudad.

Este fue el segundo día consecutivo en que San Antonio pospuso las vacunas en el lugar. Durante el fin de semana, la ciudad tomó la decisión de trasladar las citas del lunes al viernes.

— Rosa Flores, Keith Allen, Dave Alsup, Amanda Jackson, Omar Jiménez, Rebekah Riess, Jennifer Selva, Konstantin Toropin y Sara Weisfeldt de CNN contribuyeron a este informe.