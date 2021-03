Consumir gran cantidad de noticias negativas puede robarte horas de tu tiempo: así es como puedes recuperarlas

Noticias CNN

(CNN) — ¿Estás desplazándote sin pensar en tu teléfono después de un largo día de trabajo, examinando kilómetros de publicaciones negativas? Eso es lo que se conoce como «Doomscrolling».

En lo que parecen minutos, han pasado horas.

Consumir gran cantidad de noticias negativas se ha convertido en una palabra popular durante el año pasado para describir el hábito de hojear sin pensar las noticias negativas. La gente pierde la percepción del tiempo mientras se desplaza en sus teléfonos, dijo Jeffrey Hall, profesor de estudios de comunicación en la Universidad de Kansas en Lawrence.

Hall ha pasado más de 10 años estudiando el uso de la tecnología junto con las relaciones y es el director del Laboratorio de Relaciones y Tecnología de la Universidad de Kansas. El laboratorio se centra en cómo las personas incorporan la tecnología digital en su comunicación diaria.

Esta conversación ha sido editada y condensada para mayor claridad.

CNN: ¿Cómo es que la gente se deja llevar por el «doomscrolling» o el consumo masivo de noticias negativas?

Jeffrey Hall: En realidad, hay tres partes a las que vale la pena prestar atención. Una tiene que ver con la forma en que las empresas de redes sociales diseñan su producto y la experiencia del usuario. Otra tiene que ver con la interfaz de usuario con ese algoritmo y la forma en que está diseñado. Y la tercera tiene que ver con la forma en que estamos atentos a la información negativa.

El objetivo expreso de las empresas de redes sociales es recopilar más información sobre nuestros hábitos de visualización para captar nuestra atención durante períodos de tiempo más prolongados. Esto es para que puedan monetizar ese comportamiento con el propósito de venderlo a los anunciantes.

Los algoritmos están diseñados para maximizar la cantidad de tiempo que las personas prestan atención a la aplicación y evolucionan en función de la participación del usuario. En qué haces clic, en qué pasan más tiempo tus ojos, qué refuerzas en tu desplazamiento, le dice al algoritmo qué es lo que quieres ver más. Se convierte en un embudo en el que ves cada vez menos información con la que no estás interactuando.

La tercera parte tiene que ver con sus propios procesos de atención. Las personas tienden a tener lo que se llama sesgo de negatividad cuando se trata de información. Desde una perspectiva evolutiva, está relacionado con la idea de que necesitábamos estar más alerta a las amenazas. Si las cosas no son particularmente sorprendentes, podemos vivir en un estado de muy baja energía, pero tan pronto como vemos algo que es potencialmente amenazante o preocupante, llama nuestra atención. Los algoritmos están captando aquello en lo que nos involucramos y nuestros procesos atentos tienden a centrarse en la información más negativa.

CNN: ¿Cuáles son algunas de las formas en que las personas pueden prevenir el avance fatal?

Hall: Hace mucho tiempo una investigadora me dijo algo que pensé que era realmente inteligente. Ella dijo: «Estoy entrenando constantemente a mi algoritmo». Cuando veo cosas que quiero ver, hago clic y me gusta, y cuando veo cosas que no me gustan, no hago clic en ellas. Puede rechazar lo que desea ver dirigiendo el algoritmo a las cosas que prefiere ver.

También puede tomar medidas activas para reconocer si hay personas que forman parte de su red social que parecen estar alimentando su sensación de pesimismo. Es posible que desee considerar cancelar la suscripción o silenciarlos. Las personas son muy reacias a dejar de ser amigos o dejar de seguir a una persona por completo. Sin embargo, hay formas de no consumir ese contenido. A menudo estamos muy molestos por el contenido que vemos, pero no hacemos nada para cambiar lo que vemos.

La tercera cosa que puedes hacer es lo que me gusta pensar que es una forma más extractiva que inmersiva de usar las redes sociales. Una forma extractiva de usar las redes sociales significa que ingresas, observas el contenido que está allí, luego cierras la sesión y lo sueltas. El uso inmersivo de las redes sociales significa que siempre está activo y disponible.

Si lo tienes en tu dispositivo móvil, suele ser una forma de invitar a la inmersión porque siempre está ahí y te dará notificaciones constantemente. Una forma extractiva de hacerlo es silenciar las notificaciones y cerrar la sesión de sus cuentas cuando no las estés usando.

CNN: ¿Cómo pueden las personas tener una relación más positiva con las redes sociales?

Hall: Los investigadores se han vuelto muy atentos a la realidad de que cuantas más interacciones de uno a uno para construir relaciones tenga alguien, más fuerte es su uso de las redes sociales. Lo que quiero decir con eso es que los comportamientos que tienden a relacionarse personal y responsablemente con las personas que te importan tienden a ser los comportamientos en las redes sociales que conducen a la mayor sensación de bienestar en el momento.

Realmente puedes desviar el uso que haces de las redes sociales de cosas que tienden a estar divorciadas del contenido personal y hacia actividades de construcción de relaciones.

La investigación sugiere que no es solo lo que publica; lo que es valioso para ti es cómo responden otras personas. Digamos que estoy publicando algo sobre cómo personalmente estoy pasando por un momento difícil. Todas las personas que me sostienen en mis relaciones pueden hacerlo a través de afirmaciones positivas y apoyo, formas de mostrar simpatía en respuesta a lo que publico. Eso es más trabajo, pero es un trabajo importante. Ese es el trabajo que podemos hacer para demostrarle a la gente que nos preocupamos por ellos.