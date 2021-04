Mujeres describen consumo de drogas, sexo y pagos tras fiestas nocturnas con Gaetz y otros

Noticias CNN

Orlando, Florida (CNN) — De acuerdo con el testimonio de dos mujeres que hablaron con CNN en los últimos días, lo primero que se les pidió a algunas de ellas al llegar a las fiestas en la comunidad cerrada de los suburbios de Orlando fue que guardaran sus celulares. Los hombres que estaban dentro, una lista de funcionarios republicanos locales que a menudo incluía al representante Matt Gaetz, no querían que se documentaran las actividades de la noche.

Los asistentes a las fiestas, a veces vestidos con ropa formal de un evento político del que acababan de salir, se reunían y compartían drogas como cocaína y éxtasis. Algunos mantuvieron relaciones sexuales.

A Matt Gaetz, polémico republicano, le gustaba hablar de política, dijo una de las mujeres. Se comportaba como un «chico fiestero de fraternidad», dijo, y a veces tomaba pastillas que ella creía que eran drogas recreativas.

Los detalles de las fiestas, sobre las que no se ha informado anteriormente, fueron descritos a CNN por dos mujeres que asistieron a varias de ellas en los últimos años. Ambas hablaron bajo condición de anonimato.

El comportamiento de Gaetz y de los otros hombres de alto poder en esos eventos, y un patrón de pagos digitales posteriores, probablemente serán elementos de interés para el Departamento de Justicia como parte de su investigación sobre Gaetz, que incluye acusaciones de tráfico sexual y prostitución.

Los investigadores federales están examinando si Gaetz mantuvo una relación con una mujer que comenzó cuando ella tenía 17 años, según personas familiarizadas con la investigación. Los investigadores también han investigado las declaraciones de los testigos y otros indicios de que Gaetz podría haber utilizado dinero en efectivo y drogas en sus relaciones con las jóvenes.

Después de algunas fiestas, el dinero cambiaba de manos. Según los recibos revisados por CNN, Gaetz y su socio Joel Greenberg, un excomisionado fiscal del condado acusado el año pasado de múltiples cargos federales, utilizaron aplicaciones digitales de pago para enviar cientos de dólares a al menos una mujer que asistió a las fiestas.

Los recibos vistos por CNN registran pagos que tuvieron lugar entre 2018 y 2019 e incluyen al menos uno que indicaba en una etiqueta que era para compensar viajes.

Una de las mujeres dijo que recibió dinero de Greenberg después de algunas de las fiestas. Afirmó que algunos de los pagos fueron por proporcionar sexo, pero no quiso decir con quién se acostó. Sin embargo, dijo que nunca recibió dinero directamente de Matt Gaetz.

Algunas de las fiestas eran más discretas, dijo la otra mujer. Algunas tuvieron lugar en suites de hotel al final de funciones políticas llenas de alcohol.

«Nadie quiere dejar de festejar, dejar de beber, una vez que te has tomado unas cuantas copas de champán», dijo.

Un portavoz de Gaetz no respondió directamente a la petición de comentarios de CNN, pero cuestionó el uso de fuentes anónimas.

Según personas familiarizadas con la investigación, las autoridades han hablado con algunas de las mujeres involucradas con el congresista y su amigo íntimo, Greenberg, el excomisionado fiscal del condado de Seminole (Florida), que actualmente se enfrenta a 33 cargos federales, incluido el tráfico sexual de un menor.

Una de las mujeres que habló con CNN dijo que lo hizo en parte porque la imagen de Matt Gaetz como alguien potencialmente relacionado con el tráfico sexual que ha surgido en los últimos días no se ajusta a lo que ella vio. Ambas mujeres dijeron que nunca vieron a nadie en las fiestas que pareciera ser menor de edad. Ninguna de ellas ha hablado con los investigadores federales, dijeron.

El congresista Matt Gaetz republicano de Florida, habla en un evento de «Women for American First» el viernes 9 de abril de 2021, en Doral, Florida.

Gaetz ha negado haber pagado por sexo y en las últimas dos semanas ha tratado de enmarcar las acusaciones en su contra como el resultado de la parcialidad política en el sistema de justicia y los medios de comunicación.

También ha acusado a los investigadores de tergiversar su generosidad con las mujeres para convertirla en algo delictivo.

«Proporcionar vuelos y habitaciones de hotel a personas con las que sales y que son mayores de edad no es un delito», dijo Matt Gaetz en una entrevista con Fox News a finales del mes pasado.

El New York Times informó por primera vez sobre los pagos digitales de Gaetz a las mujeres, y el jueves pasado, The Daily Beast también informó sobre las transacciones de Venmo entre Gaetz y Greenberg, y Greenberg y mujeres jóvenes.

Greenberg ha estado proporcionando información a los investigadores desde el año pasado, incluso sobre los encuentros que él y Gaetz tuvieron con mujeres a las que dieron dinero en efectivo o regalos a cambio de sexo, según confirma a CNN una fuente familiarizada con el caso.

Greenberg se ha reunido en varias ocasiones con los investigadores, y su cooperación, de la que informó por primera vez el diario The New York Times, podría suponer una presión legal adicional para Gaetz a medida que los investigadores trabajan para determinar si él también ha infringido las leyes sobre tráfico sexual o prostitución.

La semana pasada, el abogado de Greenberg y un fiscal federal dijeron a un juez que Greenberg probablemente llegaría a un acuerdo de culpabilidad en las próximas semanas, lo que posiblemente daría al Departamento de Justicia aún más acceso a un testigo con conocimiento íntimo de cualquier posible delito cometido por Matt Gaetz.

En declaraciones a los periodistas después de la audiencia del jueves de la semana pasada, Fritz Scheller, el abogado de Greenberg, se negó a especificar si su cliente estaría dispuesto a cooperar como parte del posible acuerdo de culpabilidad y no quiso divulgar si Greenberg ya se había reunido con los fiscales para describir lo que sabe sobre Gaetz.

Añadió, sin embargo, que su cliente está «en una situación única».

«Estoy seguro de que Matt Gaetz no se siente muy cómodo hoy», dijo Scheller.

Scheller se negó a hacer comentarios a CNN para este reportaje.

La investigación de Gaetz comenzó en los últimos meses del Departamento de Justicia de la administración de Trump, bajo el entonces secretario de Justicia William Barr, y fue inicialmente parte de una investigación más amplia sobre las acusaciones de tráfico contra Greenberg.

Como parte de la investigación en curso, los investigadores están inspeccionando las conexiones de Gaetz con varios asociados en Florida que podrían haberse beneficiado políticamente a cambio de proporcionar favores al congresista, incluyendo escoltas, viajes y donaciones de campaña, según las fuentes familiarizadas con la investigación.

Uno de los hechos en cuestión es un viaje que Matt Gaetz realizó a las Bahamas con amigos y mujeres jóvenes, según informa CNN. Los investigadores están tratando de determinar si Gaetz recibió viajes y mujeres a cambio de favores políticos como parte de su investigación más amplia, dijeron las fuentes.

Gaetz, exmiembro de la Cámara de Representantes de Florida e hijo de una poderosa figura de la política estatal republicana, cultivó un estrecho círculo de amigos con conexiones políticas que permanecieron en su órbita después de que se fuera a Washington en 2017.

En los últimos días, varios de esos aliados se han visto envueltos en el escándalo. Chris Dorworth, exlegislador estatal a quien Gaetz ha descrito como amigo y «mentor legislativo», renunció a su puesto en una poderosa firma de cabildeo el viernes, un día después de que el diario The New York Times informara que había hablado con Gaetz sobre la presentación de un candidato de un tercer partido en unas elecciones locales, lo que podría considerarse una violación de las leyes de financiación de campañas si el candidato de dicho partido recibiera un pago secreto por postularse.

«El ambiente político actual es desagradable, y le dije a Brian que no creo que sea justo que la reciente tormenta mediática reste importancia a sus misiones», escribió Dorworth en Twitter, en referencia a Brian Ballard, el fundador del grupo de cabildeo con sede en Florida y con estrechos vínculos con la administración del expresidente Donald Trump.

Dorworth dijo a CNN este miércoles que no recordaba haber hablado con Gaetz sobre la presentación de un tercer candidato y señaló que no creía que hubiera sido ilegal si ocurría. No respondió a la solicitud de CNN para comentar su renuncia.

Hasta ahora, Greenberg parece ser la única persona en la órbita de Matt Gaetz que actualmente enfrenta cargos relacionados con el escándalo.

Acusado por primera vez en 2020 por el presunto acoso a un rival político, Greenberg ha sido acusado desde entonces por los fiscales federales de acceder ilegalmente a una base de datos de vehículos para obtener y utilizar la información personal de individuos, incluidos algunos con los que «mantenía relaciones de ‘sugar daddy’».

El entonces recaudador de impuestos del condado de Seminole, Joel Greenberg, sale del tribunal federal en Orlando tras su acusación por un cargo federal de acoso el 23 de junio de 2020.

Según una persona cercana a Greenberg, el excomisionado fiscal enviaba frecuentemente mensajes de idéntica redacción a múltiples mujeres invitándolas a fiestas a través de los llamados sitios web de citas para ‘sugar daddy’, donde los hombres se ponen en contacto con mujeres a las que suelen compensar con dinero o regalos.

No se han revelado al público muchos detalles sobre la acusación de tráfico sexual de menores presentada contra Greenberg el año pasado, pero en un escrito de acusación de agosto, los fiscales dijeron que la menor tenía entre 14 y 17 años de edad y acusaron a Greenberg de obtener ilegalmente una fotografía y un número de identificación de conductor para la persona.

Personas cercanas a Greenberg y Gaetz los han descrito como buenos amigos cuya conexión tenía que ver tanto con la política del Partido Republicano en Florida como con la socialización fuera de horario.

Greenberg, un novato en un cargo electo cuando ganó el asiento del condado en 2016, disfrutó del estatus político que ganó de la amistad con Gaetz y otros legisladores, dijeron las personas cercanas a los hombres.

Fuera del ojo público, Greenberg se jactaba ante sus amigos de que salía de fiesta con Matt Gaetz y mujeres, según la persona cercana a Greenberg.

Por su parte, Gaetz parecía haber encontrado un aliado en Greenberg, donando US$ 1.000 a una de sus campañas, y promoviéndolo para un cargo más alto en una entrevista.

«Si Joel se postulara desde Seminole Co, creo que se convertiría en el próximo congresista del séptimo distrito», dijo Gaetz a una estación de radio de Florida en 2017.

Esa relación está ahora a prueba. Matt Gaetz, a su vez, ha reforzado su equipo de defensa, contratando a finales de la semana pasada a dos abogados de Nueva York, entre ellos Marc Mukasey, un exfiscal federal que también ha representado a la Organización Trump.