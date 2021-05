Britney Spears critica los documentales que se hacen sobre su vida

Noticias CNN

(CNN) — Britney Spears está cansada de todos los documentales que se hacen sobre su vida, específicamente cuando se trata de su tutela ordenada por la corte.

La cantante publicó un extenso mensaje a sus más de 29 millones de seguidores de Instagram el lunes por la noche escribiendo en parte: «Tantos documentales sobre mí este año con las opiniones de otras personas sobre mi vida… Estos documentales son tan hipócritas… critican a los medios ¿y luego hacen lo mismo?».

Spears continuó: «No los conozco a todos, pero estoy emocionada de recordarles a todos que, aunque he tenido momentos bastante difíciles en mi vida… he tenido momentos mucho más increíbles en mi vida y desafortunadamente mis amigos… creo que el mundo está más interesado en lo negativo…».

Esta no es la primera vez que Spears se sincera sobre el renovado interés en su vida a raíz de una batalla judicial entre ella y su padre, Jamie Spears, por su patrimonio de US$ 60 millones.

Poco después de que The New York Times publicara «Framing Britney Spears», la cantante dijo que aunque no lo vio, lloró durante dos semanas después de su lanzamiento. Ahora, la BBC ha lanzado su propio documental titulado «La batalla por Britney».

La próxima audiencia sobre su tutela se llevará a cabo en Los Ángeles el 23 de junio y se espera que Spears hable por primera vez.

