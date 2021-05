José Mourinho regresa a Italia y dirigirá a la Roma

Noticias CNN

(CNN Español)– El técnico portugués José Mourinho dirigirá a la Roma a partir de la próxima temporada en lo que será su regreso al fútbol italiano después de 11 años.

La Roma confirmó la llegada de «Mou» por los próximos tres años, el mismo día que anunció la salida de Paulo Fonseca.

🤝 OFICIAL 🤝

La #ASRoma se complace en anunciar que José Mourinho será el nuevo entrenador del primer equipo a partir de la temporada 2021-22 pic.twitter.com/7e0Etp3usJ

— AS Roma Español (@ASRomaEspanol) May 4, 2021

Mourinho se incorporará al club desde el inicio de la temporada 2021-22 con un contrato que se extenderá hasta el 30 de junio de 2024.

El portugués, quien fue despedido a mediados de abril por el Tottenham Hotspur de la Premier League inglesa después de solo 17 meses en el cargo, aseguró que la pasión de los seguidores de la Roma fue uno de los motivos para aceptar el proyecto.

«La increíble pasión de los aficionados de la Roma me convenció de aceptar el trabajo y no puedo esperar para comenzar la próxima temporada», dijo el técnico de 58 años en un comunicado.

Mourinho es uno de los entrenadores más exitosos en el fútbol después de haber ganado 25 trofeos importantes en su carrera hasta la fecha.

El portugués dirigió en Italia con el Inter de Milán, equipo con el que ganó un triplete en la temporada 2009-10, incluyendo la Liga de Campeones en la final de Madrid de 2010 ante el Bayern de Munich.

«Un gran campeón que ha ganado trofeos en todos los niveles, José brindará un liderazgo y una experiencia tremendos a nuestro ambicioso proyecto», dijeron el presidente de la Roma, Dan Friedkin, y el vicepresidente, Ryan Friedkin.

Mourinho es uno de los entrenadores más conocidos y exitosos en el juego y ha entrenado grandes clubes como el Real Madrid, el Manchester United, el Inter de Milán y el Chelsea.

«Creo que la gente tiene la percepción de que no soy el tipo más humilde», dijo recientemente en una entrevista con The Times. «¡Creo que la gente está equivocada! Creo que mi naturaleza es realmente humilde. Pero a veces, debido a que digo cosas tan directas, la percepción es que no soy un tipo humilde. Creo que vendo mucho».

Los éxitos de Mourinho

Las grandes gestas de Mourinho comenzaron en su natal Portugal con el Porto, equipo con el que alcanzó 6 títulos, incluyendo la Liga de Campeones en la temporada 2003-2004.

Inglaterra se fijó entonces en el portugués y el Chelsea fue su primera aventura en la Liga Premier, la misma que duró cinco años y de la cual salió con 6 títulos en su palmarés. Mourinho volvió al Chelsea en 2013 y conquistó dos títulos más.

Antes de cumplir su segundo ciclo con los «blues», Mourinho tuvo un paso por Italia y España. El Inter de Milán fue su primera parada en 2008 y de nuevo un triplete agrandó la leyenda del portugués. Fue en la temporada 2009-2010, al ganar la Serie A, la Coppa Italia y la Liga de Campeones.

Cinco títulos en total para marcharse al año siguiente al Real Madrid. Con el conjunto merengue Mourinho sumó tres títulos más; 1 Liga, 1 Copa del Rey y la Supercopa de España. Pero quizás será más recordado por la enconada rivalidad contra el Barcelona de Pep Guardiola.

Con Guardiola volvió a encontrarse en Inglaterra, al dirigir al Manchester United entre 2016 y 2017 y posteriormente al Tottenham. En el United alcanzó tres títulos, incluyendo la Europa League, su cuarto título internacional.

Con el Tottenham Mourinho terminó una racha de títulos en cada uno de los equipos que dirigió desde 2002.