Melinda Gates: su vida en datos, inicio en Microsoft y vida filantrópica

(CNN Español) — Te presentamos un vistazo a la vida de Melinda Gates, copresidenta de la organización filantrópica más grande del mundo, quien el lunes anunció junto a Bill Gates el fin de su matrimonio.

Datos personales de Melinda Gates

Fecha de nacimiento: 15 de agosto de 1964

Lugar de nacimiento: Dallas, Texas

Nombre de nacimiento: Melinda Ann French

Padre: Raymond Joseph French Jr. Fue ingeniero aeroespacial y trabajó en el programa espacial Apollo

Madre: Elaine Agnes Amerland. Se dedicó al trabajo en su hogar

Posición en la familia: Fue la segunda de cuatro hijos

Esposo: Bill Gates (del 1 de enero de 1994 al 2021) Anunciaron su separación este 3 de mayo.

Hijos: Phoebe Adele, 2002; Rory John, 1999; Jennifer Katharine, 1996

Educación: Obtuvo la licenciatura en Ciencias de la Computación y Economía en 1986, y una maestría en Administración de Empresas en 1987, ambas en la Universidad de Duke.

Inicio en Microsoft

Después de graduarse, a Melinda Gates le ofrecieron un trabajo en IBM, pero lo rechazó.

En cambio, aceptó unirse al equipo de la que era, en la década de 1980, una pequeña compañía de software: Microsoft.

Melinda se unió a Microsoft en 1987. Fue la más joven de las personas contratadas en ese entonces y la única mujer de un grupo de diez nuevos trabajadores con estudios empresariales.

Inició como directora de Marketing y desarrolló productos multimedia como Microsoft Cinemania, Publisher, Word y Expedia.com.

Más tarde, Gates fue ascendida a directora general de Productos de Información.

Ocupó este cargo hasta que dejó Microsoft en 1996.

Trabajo después de Microsoft y Fundación Bill y Melinda Gates

Melinda Gates formó parte de la Junta Directiva de la Universidad de Duke, su casa de estudios, de 1996 a 2003.

En 1997, comenzó sus labores filantrópicas al fundar la Gates Library Foundation junto a Bill Gates.

Poco después, dicha fundación cambió de nombre a Gates Learning Foundation, la cual daba computadoras con acceso a internet a bibliotecas públicas en Estados Unidos.

En el año 2000, la Gates Learning Foundation se fusionó con la William H. Gates Foundation para convertirse en lo que hoy se conoce como Bill & Melinda Gates Foundation (o, en español, la Fundación Bill y Melinda Gates).

Gates es la cofundadora y copresidenta de la Fundación Bill y Melinda Gates.

Trabajo para empoderar a las mujeres

Una de las tareas más notables que ha tenido Melinda Gates en su labor filantrópica es la búsqueda de la igualdad de género.

En un texto que escribió para CNN, Melinda dijo que, al inicio de la Fundación y su trabajo contra la pobreza en el mundo, no pensaba en la brecha de género.

«Me da vergüenza decirlo ahora, pero en aquel momento no pensaba mucho en las desigualdades de género en relación con nuestro trabajo de lucha contra la pobreza», escribió.

Ahora, la igualdad de género se encuentra en la parte más alta de las áreas de trabajo de la Fundación, con Melinda Gates como figura principal.

Sobre este tema, a principios de 2019 Melinda publicó su libro titulado The Moment of Lift: How Empowering Women Changes the World.

Además, en 2015 creó la compañía Pivotal Ventures. Su objetivo principal es la inversión e incubación de proyectos que atiendan la desigualdad salarial, además de apoyar a mujeres emprendedoras en EE.UU.

Con información de CNN, el Museo Nacional de Historia de las Mujeres y la Universidad de Duke.