Las tasas de vacunación de Estados Unidos disminuyen a pesar del aumento en la disponibilidad de las vacunas contra el covid-19

(CNN) — Con la desaceleración de las tasas de vacunación en todo el país, EE.UU. tendrá que cambiar su estrategia hacia la accesibilidad local para salir de la pandemia de covid-19, dijo el Dr. Anthony Fauci.

El presidente Joe Biden anunció este martes un plan para administrar al menos una dosis de vacuna contra el covid-19 al 70% de la población adulta del país antes del 4 de julio, fecha que algunos funcionarios han fijado como objetivo para la reapertura total. Pero las dudas sobre las vacunas y la disparidad en el acceso a las citas y la información podrían interponerse en el camino.

Y las tasas de vacunación han ido disminuyendo: Mientras que a mediados de abril se administró un promedio de 3,38 millones de dosis al día en una semana, actualmente la media de siete días es de 2,19 millones de dosis al día, según los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, (CDC, por sus siglas en inglés).

«Creo que podremos hacerlo», dijo Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y uno de los principales asesores de Biden, a Wolf Blitzer de CNN, refiriéndose al aumento del número de personas vacunadas.

Medidas para incrementar vacunación

«Creo que se trata de cambiar un poco la estrategia: salir del enfoque de la vacunación masiva, y realmente poner en marcha unidades sin cita previa en unas 40.000 farmacias de todo el país, poner en marcha unidades móviles, conseguir que se pueda acceder a nivel local en lugar de a estos amplios lugares de vacunación masiva».

Como el suministro de dosis ha aumentado, existe la sensación de que la accesibilidad también ha mejorado, pero eso no es cierto para muchas personas, dijo Andy Slavitt, el asesor principal de la Casa Blanca para la respuesta al covid-19.

«Para las personas que trabajan y les pagan por horas, que no necesariamente pueden pedirle tiempo libre a su jefe, que no tienen vacunas disponibles en su comunidad, que no aceptan visitas sin cita previa, todavía hay un número de personas para las que tiene que ser más fácil», dijo Slavitt a Chris Cuomo de CNN.

Conseguir que las tasas de vacunación vuelvan a aumentar es aún más importante a medida que los expertos analizan la última parte de 2021. Si EE.UU. no alcanza el 80% de inmunidad de rebaño o de grupo a través de una combinación de vacunación e infección natural, la nación podría enfrentarse a otra oleada en el invierno boreal, dijo el martes el doctor Paul Offit, experto en vacunas.

Si no se alcanza la inmunidad colectiva en otoño boreal, las consecuencias podrían ser terribles, según una experta médica

En la mañana de este martes, alrededor del 44,5% de la población estadounidense tenía al menos una dosis de la vacuna contra el covid-19, y el 32% estaba totalmente vacunado, según los CDC. Entre los mayores de 18 años, el 56,4% ha recibido al menos una dosis y el 40,8% está totalmente vacunado.

Es probable que las vacunas estén disponibles para los niños

En la actualidad, las personas más jóvenes que pueden acceder a las vacunas contra el covid-19 tienen 16 años. Pero la semana que viene, las autoridades podrían ampliar ese acceso a adolescentes mucho más jóvenes.

La Administración de Medicamentos y Alimentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) está estudiando una solicitud para ampliar su autorización de uso de emergencia para la vacuna contra el coronavirus de Pfizer/BioNTech a los niños de 12 a 15 años. Un funcionario federal declaró a CNN que la autorización debería ser sencilla y podría esperarse para la próxima semana.

Los asesores en materia de vacunas de los CDC han programado una reunión de emergencia para el 12 de mayo, según un nuevo calendario publicado en el sitio web del organismo.

La FDA autorizará la vacuna contra el covid-19 de Pfizer para niños de 12 a 15 años la próxima semana, dice un funcionario

En caso de que la FDA conceda la autorización de uso, el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización de los CDC tendría que reunirse para votar si recomienda el uso de la vacuna en el nuevo grupo de edad, y el director de los CDC tendría que dar su visto bueno.

Pfizer espera presentar en septiembre la autorización de uso de la vacuna para niños de 2 a 11 años, según informó la empresa durante la videoconferencia sobre los resultados del primer trimestre realizada este martes.

Aunque vacunar a los niños rápidamente parece más optimista, es demasiado pronto para decir si los distritos escolares podrían exigir a los estudiantes que se vacunen para volver a las aulas este otoño, dijo Slavitt.

Tal decisión se tomaría a nivel local y podría requerir la aprobación completa de las vacunas por parte de la FDA, dijo.

Mientras tanto, dijo Slavitt: «No solo queremos hacerlo a tiempo para la escuela, sino que queremos hacerlo a tiempo para que los niños puedan realmente disfrutar de sus actividades de verano sin tener que preocuparse, sin tener que llevar sus mascarillas».

Un cartel delante de una farmacia Rite Aid de Nueva York anuncia la disponibilidad de la vacuna contra el covid-19.

Fauci pide a los jóvenes que «sean parte de la solución»

Cuando la FDA autorice una vacuna para ellos, Fauci dijo que espera que los niños y adolescentes no duden.

«Tienen la capacidad de protegerse como jóvenes, de 12 a 15 años, pero también de saber que no van a contagiar a otra persona», dijo Fauci.

«Incluso uno quiere hacer un llamamiento a los jóvenes para que digan: ‘Quiero protegerme, pero quiero ser parte de la solución, no del problema’».

El doctor Ashish Jha, decano de la Escuela de Salud de la Universidad de Brown, declaró a CNN que añadir millones de personas más a la población vacunada supondría una gran diferencia a la hora de aumentar la inmunidad de la población.

Pfizer y Moderna están probando sus vacunas en niños de tan solo 6 meses y esperan solicitar a la FDA una autorización de uso para bebés y niños a finales de este año.

Los estados se preparan para su reapertura

Puede que Estados Unidos aún no haya alcanzado los niveles de inmunidad de grupo, pero los estados se están preparando para una importante relajación de las restricciones.

El jueves, Los Ángeles y San Francisco pasarán al nivel de reapertura menos restrictivo de California, lo que permitirá a la mayoría de los negocios reanudar sus operaciones en el interior.

FOTOS | Disneyland California reabre sus puertas tras permanecer cerrado por más de un año por la pandemia de covid-19

Ambas zonas, que representan aproximadamente una cuarta parte de la población del estado, tienen tasas de casos inferiores a 2 por cada 100.000 residentes. La tasa de casos positivos durante siete días en el condado de Los Ángeles es del 0,7%, mientras que la de San Francisco es del 0,6%, según los datos sanitarios del estado.

A partir del 21 de mayo, Delaware levantará todas las restricciones de aforo en interiores para restaurantes, comercios, otras empresas y lugares de culto, según un comunicado de prensa de la oficina del gobernador John Carney. Se seguirán exigiendo mascarillas en los locales cerrados.

Texas levanta este miércoles el mandato que obliga a usar mascarilla en el estado: esto es lo que sabemos

Una vez que Pennsylvania haya vacunado al 70% de la población del estado, las autoridades levantarán las órdenes de uso de mascarilla, según anunció el gobernador Tom Wolf.

Poco más del 50% del estado ha recibido al menos una dosis de la vacuna, y más de 3,5 millones están totalmente vacunados, dijo el Departamento de Salud en un comunicado el martes.

— Deidre McPhillips, Lauren Mascarenhas, Ryan Prior, Cheri Mossburg, Brian Vitagliano y Krsitina Sgueglia de CNN contribuyeron con este reportaje.