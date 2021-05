Los abogados en el divorcio de Bill y Melinda Gates también trabajaron en la separación de Jeff Bezos y MacKenzie Scott

Noticias CNN

(CNN Business) — Dos de los abogados que representan cada lado en el divorcio de Bill y Melinda Gates también llevaron la separación en 2019 del fundador de Amazon, Jeff Bezos, y su exesposa MacKenzie Scott.

Por un lado, Ted Billbe, que es de los principales abogados de Bill Gates en este caso, representó a Scott en su divorcio de Bezos.

Y por el otro, Sherri Anderson, que está en el equipo que representa a Melinda Gates, representó anteriormente a Bezos.

Melinda Gates: su vida en datos, inicio en Microsoft y labor filantrópica

Lo que debes saber sobre Bill Gates

Muchos dólares en el divorcio de los Gates

Pero eso no es todo lo que estos dos divorcios tienen en común: la cantidad de dólares en juego en ambos acuerdos es impactante:

Bill Gates es la cuarta persona más rica del mundo, según Forbes, con un patrimonio neto estimado en US$ 130.000 millones.

Bezos, a pesar del golpe que recibió su fortuna por el acuerdo de divorcio, vuelve a encabezar la lista de millonarios con un valor estimado de US$ 194.000 millones.

MacKenzie Scott, por su parte, ocupa ahora el puesto 21 con un patrimonio de US$ 59.000 millones.

Coincidencias de los abogados

Bill Gates se suma a la lista de los multimillonarios divorciados 0:35

Por otra parte, los dos abogados mencionados parecen utilizar la misma dirección de oficina en Bellevue, Washington, según sus páginas web, aunque los sitios no los incluyen como socios ni mencionan el nombre del otro. Documentos judiciales también mencionan una dirección diferente para Billbe.

El sitio web de Anderson dice que se especializa en divorcios complejos en el condado de Kings, Washington, donde se encuentran Seattle y muchos de sus suburbios, con énfasis en casos que involucran patrimonios sustanciales, opciones de compra de acciones, valoraciones de negocios, activos internacionales o multiestatales, entre otras cosas.

La página web de Billbe dice que «a menudo trabajamos en casos de grandes patrimonios» y «casos con patrimonios familiares sustanciales», así como aquellos «que implican a ejecutivos de empresas que presentan cuestiones complicadas de indemnización y de indemnización diferida.»

Además, tanto Anderson como Billbe fueron ponentes en una conferencia sobre derecho de familia del estado de Washington el mes pasado. Anderson habló sobre los acuerdos prenupciales y posnupciales y sobre los bienes gananciales. Billbe habló sobre mejores prácticas al momento de deshacer relaciones de mucho tiempo.

Jeanne Sahadi, de CNN Business, contribuyó a este artículo.