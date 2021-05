El ataque contra el líder estudiantil Lucas Villa pone de luto a Colombia ; su familia espera un «milagro»

Noticias CNN

(CNN Español) — Horas antes de un feroz ataque contra su vida, a Lucas Villa se le vio alegre participando en las manifestaciones contra el gobierno de Iván Duque en Pereira, una ciudad en el centro de Colombia, a unos 320 kilómetros al oeste de Bogotá.

Varios son los videos publicados en redes sociales donde aparece bailando y protestando pacíficamente a Lucas Villa, un estudiante de 37 años de la Universidad Tecnológica de Pereira.

«Nos están matando en Colombia», se le escucha decir en uno de los videos mientras participa en una protesta de los últimos días. En otro video, Lucas, vestido con camiseta azul y pantalones blancos, saluda de la mano a policías que custodian las manifestaciones en su ciudad. Luego se retira y sigue en la protesta pacífica con otros estudiantes universitarios en Pereira.

Desconocidos atacan a disparos a manifestantes en una ciudad de Colombia

Gruesome videos of Lucas Villa’s murder and his bullet-riddled body laying on the street are circulating. I prefer to share videos like this. Lucas is the guy cheering in the blue shirt. pic.twitter.com/5lnjfIKICz

— Dan Cohen (@dancohen3000) May 6, 2021

Lucas protestó, empuñando una mano en alto.

Su rostro es ahora la imagen de las protestas en Colombia que iniciaron el 28 de abril contra una reforma tributaria, pero que se han convertido en una muestra popular de ira más amplia contra el gobierno Duque.

A Lucas Villa Vásquez no fue al único que asesinaron: una parte de lo que somos, de lo que íbamos a ser, murió con él. pic.twitter.com/8OMapD7SkS

— Daniel Samper Ospina (@DanielSamperO) May 6, 2021

La noche del miércoles 5 de mayo, cuando el país completaba una semana de manifestaciones contra el gobierno de Iván Duque, Villa estaba en el Viaducto de Pereira en una concentración pacífica. Videos publicados en redes sociales esa noche muestran la tragedia: desde la oscuridad desconocidos disparan ocho veces. Los gritos se apoderan de la escena: «Una ambulancia», gritan en la oscuridad. Se escucha a una mujer llorando que le dice a alguien que se vayan de ahí. Era el caos apoderándose de una protesta que hasta el momento era pacífica.

«Estaba participando en un plantón pacífico en la noche de ayer en el viaducto y sin mediar palabra un carro particular se acercó y arremetió en contra de la humanidad de mi sobrino y de las personas que allí se encontraban», le dijo a Caracol Radio Martha Viviana de las Salas, tía de Villa.

Otro video de la escena muestra dos hombres que yacen heridos por disparos en el piso tras el tiroteo. Uno de ellos es Lucas Villa Vásquez, el mismo que hacía unas horas estaba bailando y protestando pacíficamente.

«De manera desafortunada pues la situación, los disparos impactaron mayormente a mi sobrino y en este momento como le digo el pronóstico es bastante desalentador», agregó.

«Estamos esperando un milagro»

La noticia se dio a conocer rápidamente en todo el país. El reporte oficial, el de las autoridades, habla de «desconocidos» que dispararon contra manifestantes. La Policía de Pereira rechazó “rotundamente” los hechos ocurridos en un viaducto. Y el gobierno de la ciudad calificó estos hechos como «sicariales» y ofreció una recompensa de unos US$ 13.000 dólares por información que permita esclarecer los hechos.

El parte médico del hospital universitario San Jorge de Pereira, donde fue internado, dice que Villa, «que resultó herido en las protestas» ingresó a la institución por Urgencias hacia las 8 p.m. y llegó con heridas por «proyectil con arma de fuego» en «cráneo, cuello, tórax y miembro inferior derecho».

Hasta este viernes, según el parte médico, Villa está en una unidad de cuidados intensivos con «pronóstico reservado».

«Estamos esperando un milagro o que haya un desenlace y que mi sobrino muera. Pero ese es el pronóstico, muy desalentador», dijo De las Salas a Caracol Radio.

Por medio de un comunicado publicado este jueves, la Universidad Tecnológica de Pereira, casa de estudio de Lucas Villa, expresó su indignación por el ataque y pidieron a las autoridades que se esclarezcan las circunstancias y dar con los responsables de los hechos.

El presidente Iván Duque se pronunció sobre el caso de Villa.

“Condenamos lo sucedido en Pereira con el joven Lucas Villa y sus compañeros mientras marchaban pacíficamente en el viaducto. @DirectorPolicia Vargas, tenemos que dar con el paradero de culpables y llevarlos ante la Justicia. No toleramos estos actos de violencia y los rechazamos”.

¿Se incitó a la violencia?

Su tía describe a Lucas Villa como una persona «ciento por ciento pacifista». Dice ella que su sobrino «nunca ha hecho una manifestación violenta, jamás avalaría una situación en la que estuviera inmerso actos violentos de dañar los bienes públicos, privados o a las personas».

Dice ella que el discurso de su sobrino, que es instructor de yoga y estudiante de deportes en la Universidad Tecnológica de Pereira, se basa «en el amor, la reconciliación» y otras maneras para abordar las problemáticas sociales.

El pasado 6 de mayo, luego de que la noticia de los disparos en el Viaducto de Pereira se expandiera por todos los medios de comunicación del país, muchos en redes sociales recordaron las palabras del alcalde de Pereira, Carlos Alberto Maya, quien días antes convocó a civiles a hacer un «frente común» con las fuerzas del orden para «recuperar el orden» de la ciudad.

«Vamos a convocar a todos los gremios de la ciudad y a los miembros de la seguridad privada para hacer un frente común junto a la policía y el ejército para recuperar el orden en la seguridad ciudadana», dijo Maya el fin de semana pasada acompañado de la policía y el ejército frente a periodistas.

El hashtag #MayaDioLaOrden se volvió tendencia pues muchos dijeron que sus palabras pudieron haber sido interpretadas como una orden para que civiles se armaran contra manifestantes.

En una entrevista con Blu Radio, el alcalde Maya negó que hubiera hecho un llamado a que los civiles se armaran.

“Esa afirmación, esa pretensión nunca ha buscado para que los particulares se armen y defiendan sus propios intereses. Por el contrario, yo estoy seguro que las armas deben estar solamente en cabeza del Estado”, le dijo el alcalde a Blu Radio.

“Pido excusas si es el caso, si he sido malinterpretado. Lo que sí debo decir es que la Policía y el alcalde no son los únicos responsable de la seguridad ciudadana. Eso nunca ha buscado que los particulares se armen”, declaró el mandatario.

En su cuenta de Twitter, Maya «exigió» a la Policía dar con los autores materiales e intelectuales del atentado que sufrieron jóvenes hoy en el viaducto de Pereira.

La Policía de Pereira señaló que autoridades trabajan para esclarecer “oportunamente” el incidente. El coronel Villamizar hizo un llamado para que quienes tengan videos o cualquier material probatorio los pongan a disposición de las autoridades.

Mientras esa investigación concluye, la familia de Villa se encuentra desolada, y el atentado contra Lucas y otros compañeros que resultaron heridos tienen de luto a Colombia con muchos rechazando los atentados contra la vida de los jóvenes del país en medio de manifestaciones pacíficas en Colombia.