¿Qué pasará ahora con la enorme casa frente al lago de Bill y Melinda Gates?

Nueva York (CNN Business) — Las noticias sobre el divorcio de Bill y Melinda Gates rebotaron en todo el mundo esta semana, planteando una serie de preguntas: ¿Qué, por qué? ¿Y la fundación? ¿Es demasiado pronto para pedirle a Melinda que protagonice un reality con Mackenzie Scott? Y, por supuesto, ¿qué pasará con esa casa descomunal?

(Respuestas: No sabemos; continuarán como copresidentes de la fundación benéfica del mismo nombre; no es demasiado pronto, y aún no lo sabemos.)

La mansión de los Gates, llamada Xanadu 2.0, es un verdadero palacio de lujo. El extenso complejo de 6.000 metros cuadrados se encuentra en el lago Washington en el área de Seattle, en el mismo vecindario mimado del hogar del súper rico Jeff Bezos. Se estima que la casa vale más de 130 millones de dólares.

Bienvenido a Xanadu 2.0: La mansión Gates de 6.000 metros cuadrados en Medina, Washington, fotografiada en el año 2000.

La pareja ha mantenido en privado los detalles sobre la casa, pero los testimonios de los visitantes y los informes de los medios a lo largo de los años le han dado al mundo una idea de cómo es el interior de la casa de algunas de las personas más ricas del planeta.

Una foto aérea en 1996 muestra la casa de los Gates en construcción.

Hay lujos nada sorprendentes que podrías esperar encontrar en una propiedad de este tipo: un garaje para 20 autos está construido en la ladera, según un artículo de The New York Times de 1995. La piscina interior/exterior de 18 metros tiene su propio sistema de música bajo el agua. Hay una sala de trampolines. Un gimnasio de 230 metros cuadrados. Una sala de cine art-deco. Cada habitación tiene controles de iluminación, música y clima controlados por panel táctil.

Hay una proporción confusa de dormitorio a baño. La casa tiene solo siete dormitorios pero 24 baños. ¡24!

Según los informes, la arena de la playa junto al lago fue traída desde Hawai, según un pasante que vio la casa en 2007. Microsoft publicó el informe del pasante sobre una visita a la mansión para hacer una barbacoa. «Toda la casa está construida con esta hermosa madera anaranjada», escribieron. «El paisaje es simplemente la locura».

De verdad hay 24 baños en esta casa de 7 cuartos.

Los portavoces de los Gates no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre la casa o quién podría quedarse con ella en la separación. Pero parece poco probable que Melinda luche por ello.

Bill comenzó la construcción de la propiedad antes de que la pareja se conociera. Melinda no estaba encantada con ella al principio. «Si me mudo», recordó haberle dicho a Bill en una entrevista en 2008 con la revista Fortune, «será como quiero que sea: nuestra casa donde tenemos nuestra vida familiar».

Contrató a un nuevo arquitecto para que la rediseñara a su gusto. Pero años después, todavía parecía un poco incómoda por el tamaño de la casa.

«No tendremos esa casa para siempre», le dijo Melinda a The New York Times en 2019. «De hecho, estoy deseando que llegue el día en que Bill y yo vivamos en una casa de 140 metros cuadrados… la casa se estaba construyendo antes de que yo entrara en escena. Pero asumo la responsabilidad «.