Canelo Álvarez derrota a Saunders por nocaut técnico. Mira los memes

(CNN Español) — El boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez venció al inglés Billy Joe Saunders y ganó su tercer cinturón en el peso supermediano.

Álvarez ganó por nocaut técnico tras disputarse el octavo asalto. El equipo de Suanders decidió parar el combate por el golpe en el ojo derecho que recibió el británico, un uppercut certero.

Canelo Alvarez golpea a Billy Joe Saunders en la pelea en Texas por el título del peso supermediano (Crédito: Al Bello/Getty Images)

La pelea, de unificación de títulos de la categoría peso supermediano, se disputó en Arlington, Texas, ante más de 70.000 aficionados. El mexicano ahora es campeón supermediano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), además de poseer los cinturones del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

En conversación con Raúl Sáenz, el Canelo dijo antes del combate que la clave era «tener paciencia» ante lo que describió como el rival más difícil de su carrera.

Saunders se rehusó a presentarse en el primer cara a cara y se quejó por el tamaño del cuadrilátero en el que realizará la pelea.

Los memes en redes sociales graficaron con humor el golpe en el ojo que el Canelo propinó a Saunders.

