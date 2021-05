Se forma ‘Andrés’, la primera tormenta tropical de la temporada de huracanes 2021 en el Pacífico oriental

Noticias CNN

(CNN) — La primera tormenta tropical de la temporada de huracanes 2021 del Pacífico oriental se formó el domingo frente a la costa suroeste de México.

La tormenta tropical Andrés es la más temprana en formarse en los registros de la ‘era satelital’ en el Pacífico oriental, con lo cual superó a Adrián en 2017.

Además, el fenómeno meteorológico Andrés también tiene la distinción de desarrollarse antes del inicio oficial de la temporada de huracanes del Pacífico oriental, que comienza el 15 de mayo.

No es la primera vez que un sistema tropical se desarrolla antes del inicio oficial de la temporada de huracanes. En tres de los últimos cinco años, en el Pacífico oriental se ha formado una depresión tropical o una tormenta tropical antes de la temporada oficial.

Andrés da inicio a temporada de huracanes: estas son sus características

Este sistema comenzó a formarse el viernes, y desde entonces se fortaleció hasta convertirse en una tormenta tropical. Andrés tiene actualmente vientos sostenidos de 64 kilómetros por hora y se dirige hacia el noroeste a casi 10 kilómetros por hora.

«El aumento de la cortante del viento del suroeste al oeste y el aire más seco al oeste del ciclón deberían impedir cualquier fortalecimiento adicional significativo», dijo el domingo el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

Se prevé que el sistema mantenga su fuerza de tormenta tropical hasta el lunes por la mañana. Luego, se pronostica que comience un debilitamiento gradual de la tormenta y que el sistema se convierta en una baja remanente el martes mientras atraviesa las aguas del Pacífico oriental.

La temporada de huracanes comienza temprano

El Pacífico no es la única cuenca oceánica que ha experimentado actividad tropical de pretemporada en años recientes. Durante los últimos seis años, el Atlántico también ha nombrado al menos una forma de sistema tropical antes del inicio oficial de la temporada, el 1 de junio. Este año se espera otra temporada de huracanes en el Atlántico superior al promedio.

Es por eso que el Centro Nacional de Huracanes ha decidido que a partir de este año emitirá sus ejercicio de rutina de “pronóstico del clima tropical” a partir del 15 de mayo, para así servir mejor a las comunidades afectadas por los sistemas tropicales de principios de temporada.

Huracanes: meteorólogos esperan otra temporada hiperactiva con 17 tormentas con nombre

Independientemente de la cuenca oceánica en la que vivas, solo se necesita una tormenta para que la temporada sea impactante. Por lo tanto, es crucial comenzar a prepararse para la temporada de huracanes.

Eso se puede hacer revisando tus planes de evacuación y asegurándote de que tu kit de suministros esté actualizado. Es posible que algunas de las áreas que fueron afectadas gravemente en 2020 aún se estén recuperando, y algunas carreteras o puentes también podrían seguir en reparación.

«También puedes hacer una lista de artículos para reponer los suministros de emergencia por huracanes y comenzar a pensar en cómo prepararás tu hogar para la próxima temporada de huracanes», dijo el centro de huracanes.

It only takes one storm to change your life and community. If you live in an area prone to tropical cyclones, you need to be prepared. Learn how during Hurricane Preparedness Week (May 9-15, 2021). https://t.co/fe8AEfvAzN #HurricanePrep #HurricaneStrong pic.twitter.com/5msRvHM9jI

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) May 5, 2021

La semana nacional de preparación para huracanes se extiende del 9 al 15 de mayo, con temas diarios que ayudarán a las personas a planificar la próxima temporada de huracanes.