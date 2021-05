A una semana de la tragedia de la Línea 12: esto es lo último sobre el hecho en el Metro de la Ciudad de México

Noticias CNN

(CNN Español) — Hace una semana ocurrió la tragedia anunciada. Poco después de las 22:00 horas (tiempo de la Ciudad de México), uno de los tramos elevados de la Línea 12 del Metro de la capital mexicana colapsó mientras un convoy transitaba por las vías, lo que llevó al desplome de dos de sus vagones donde viajaban decenas de pasajeros.

Hasta este lunes 10 de mayo, según información oficial del Gobierno de la Ciudad de México, el hecho ha dejado 26 personas fallecidas; 28 más continúan hospitalizadas; a 63 ya se les dio de alta; y aún sigue sin localizarse a una persona.

Colapso del tramo elevado de la Línea 12 del metro de Ciudad de México: imágenes de la tragedia

El colapso de la Línea 12, mejor conocida como la “Línea Dorada”, trajo consigo múltiples exigencias de la ciudadanía para que se investigue tanto esta como todas las líneas que conforman el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

La jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum Pardo, comentó en días pasados que se llevarán a cabo todas las investigaciones para “conocer las causas de lo que ocurrió y además al fondo de la Línea 12”.

A continuación, te presentamos las últimas actualización respecto al colapso de la Línea 12.

Línea 12, un “trágico incidente”

Sheinbaum Pardo calificó el colapso de la Línea Dorada como “trágico incidente”, con lo cual se negó a señalar este hecho como un “accidente”.

“Digo incidente porque no considero que se le pueda llamar accidente, esa es la razón por la que utilizó la palabra incidente, ‘trágico incidente’, ‘doloroso incidente’, pero no creo que se pueda utilizar la palabra accidente y ya en algún momento podemos hablar de ello”, declaró la jefa de Gobierno de la capital mexicana el sábado 8 de mayo en conferencia de prensa.

La mandataria de la Ciudad de México dijo que se puede hablar de un “incidente” cuando existe una teoría de riesgos asociada a un hecho, en este caso el colapso de la Línea 12.

No comentó más al respecto, pero agregó que se dará una explicación de esto y que, mediante las investigaciones, se conocerán las causas del incidente.

¿Quién hará la investigación?

Fiscalía y empresa noruega investigan tragedia del metro 2:00

Sobre lo anterior, Sheinbaum Pardo aseguró el jueves que este lunes 10 de mayo se darían a conocer todos los detalles de las investigaciones que se realizan a la Línea 12.

Aunque adelantó que el plan para las investigaciones consiste en dos vías:

El peritaje externo que realizará la empresa noruega DNV —que fue anunciada para esta tarea desde el pasado 4 de mayo—.

Y la revisión de todos los tramos elevados de la Línea 12 que ya está realizando la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México en conjunto con el Colegio de Ingenieros, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana, entre otras instituciones.

Se darán a conocer el lunes los alcances que tendrá la investigación de la empresa noruega DNV y cuánto tiempo se espera que tarde; asimismo, se detallarán las actividades que realizará el Colegio de Ingenieros junto a las instituciones con las que trabaja, dijo Sheinbaum Pardo el viernes.

Carpeta de investigación abierta

Por otro lado, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México abrió desde el pasado 4 de mayo —un día después del colapso de la Línea 12— una carpeta de investigación “por los delitos de homicidio y daño a la propiedad, ambos culposos”, según un comunicado de la dependencia.

Debido a lo anterior, la FGJ llevará a cabo una investigación “científica y profunda” para indagar las causas del incidente.

Los peritajes que realizarán tanto la Fiscalía como la compañía noruega DNV se harán al mismo tiempo, comentó Sheinbaum Pardo el 5 de mayo en conferencia de prensa.

Víctimas de la Línea 12

Voces de la tragedia en el metro de la Ciudad de México: «Oía muchos gritos. Mucha desesperación. Eso me hizo reaccionar»

El desplome en la Línea Dorada del Metro ha dejado decenas de fallecimientos y personas lesionadas.

En cuanto a los fallecidos, el Gobierno de la Ciudad de México identificó a las 26 víctimas que van hasta este lunes 10 de mayo (con corte a las 10:00 horas). Estos son sus nombres.

Alejandro Mendoza Vega, 53 años de edad.

Angélica Segura Osorio, 43.

Araceli Linares Xiques, 52.

Brandon Giovanny Hernández Tapia, 12.

Carlos Emanuel Pineda Bernal, 38.

Cristian López Santiago, 41.

Evaristo Lucas Santiago, 56.

Gabriela Ramírez Medina, 27.

Gildardo Rodríguez Galicia, 53.

Idelfonso Barrios Castañeda, 47.

Immer Del Aguila Pineda, 27.

Ismael Salazar Juárez, 42.

Jesús Baños García, 28.

José Juan Galindo Soto, 40.

José Luis Hernández Martínez, 60.

Juan Luis Diaz Galicia, 39.

Liliana López García, 37.

Lorenzo Islas Cruz, 60.

Mario Alberto Bautista Sánchez, 25.

Melitón Velasco López, 48.

Miguel Ángel Espinosa Flores, 42.

Miguel Ángel Vázquez Castellanos, 24.

Nancy Lezama Salgado, 23.

René Jorge García Méndez, 76.

Santos Reyes Pérez, 31.

Sergio Valentín Rodríguez Salcedo, 61.

En cuanto a las personas aún hospitalizadas, esta es la lista actualizada:

Alfonso Guillermo López Arellano, 41 años de edad.

Armando Godínez Alvarado, 42.

Azul Lilian Vázquez Escobar, 14.

Benito Alvarado Nieva, 52.

Carlos Manuel Villegas Hernández, 33.

Daniel Hernández Arguello, 28.

Eduardo Andrade Chávez, 19.

Eduardo Mireles Vázquez, 38.

Gabriel López Jiménez, 21.

Humberto Cruz Elías, 34.

Isaac Ramos Serrano, 48.

Jazmin Zulema Sixto Moreno, 28.

Jeram Aaron Cárdenas Garnica, 19.

Josá Alvarado Nieva, 19.

Juan Carlos Ruiz López, 33.

Luis Alberto Arteaga Grave, 36.

Luis Gustavo Rodríguez Rojas, 50.

Marelyn Alondra Zúñiga Correa, 9.

Martha Socorro Méndez Sánchez, 51.

Miguel Ángel Durán Torres, 33.

Nancy Karina Amaya González, 26.

Raul González Huitrón, 55.

Remigio Gayosso Rosales, 51.

Rigoberto Quiroz García, 29.

Roberto Galindo Martínez, 56.

Sergio René Alvarado Hernández, 48.

Simón Briseño García, 44.

Tania Lezama Salgado, 15.

Teresa Rojas Cerros, 55.

Indemnización

Sheinbaum Pardo dijo el sábado que los familiares de las personas fallecidas y también de las lesionadas recibirán un apoyo emergente de US$ 2.515, de los cuales ya recibieron US$ 503. Los US$ 2.012 restantes se darán a partir de este lunes.

Además, en cuanto al seguro de las personas fallecidas, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México comentó que trabajaron en conjunto con el STC Metro para elevar la póliza de US$ 17.600 hasta, al menos, US$ 32.685.