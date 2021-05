ANÁLISIS | Un duro informe de empleo agita la batalla en Washington antes de una semana crucial

Noticias CNN

(CNN) — Un quiebre en el último informe de empleos del gobierno de Estados Unidos está electrizando la batalla de Washington por los programas enormemente ambiciosos de Joe Biden y ofrece una pista temprana del peligro político que el presidente podría enfrentar si la economía no se recupera con fuerza.

Los datos, que muestran que se agregaron 266.000 nuevos puestos en abril, una cuarta parte del número que esperaban los analistas, tuvieron el efecto de convencer tanto a los legisladores republicanos como a los demócratas, que regresan a Washington esta semana, de que sus posiciones opuestas en cuanto a economía y política están justificadas.

El informe estimulará aún más una atmósfera ya tensa en Washington a medida que las divisiones se están endureciendo después de los primeros 100 días de Biden en el cargo. El presidente pronunciará comentarios sobre la economía el lunes, luego recibirá a los cuatro principales líderes de la Cámara y el Senado para las conversaciones por primera vez el miércoles. El líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, asistirá a la reunión pocos días después de decir que el 100% de su enfoque está en obstruir la nueva presidencia. Mientras tanto, la Casa Blanca está preparando un fuerte impulso para el paquete de infraestructura de Biden. La presentación del plan como un paquete de empleo masivo cobrará aún más resonancia dado el vigorizado debate sobre el desempleo.

Siempre es imprudente sacar conclusiones radicales sobre un solo informe de empleo, especialmente porque hay otras señales estadísticas y anecdóticas de que la economía puede estar preparada para un auge posterior a la pandemia. Pero intenta decirle eso a los políticos de Washington que están alerta a cualquier desarrollo que pueda definir los primeros meses de una nueva administración.

El Partido Republicano se abalanzó, mientras busca generar desconfianza pública en las políticas económicas de Biden, argumentando que su estrategia de gastar billones de dólares en grandes programas federales ya está demostrando ser contraproducente.

El informe de empleo por debajo de las expectativas también le ofreció al partido un problema para unirse que no involucrara las recriminaciones internas sobre un intento de los republicanos de la Cámara de Representantes de expulsar a la representante de Wyoming Liz Cheney de su posición de liderazgo por negarse a comprar las mentiras del expresidente Donald Trump sobre fraude electoral, que ocupará un lugar central con una votación en la conferencia probablemente esta semana.

Los demócratas aprovecharon la misma evidencia que, según los republicanos, muestra que Biden está dañando la economía, para argumentar que el gobierno debe redoblar sus esfuerzos para ayudar a los estadounidenses menos acomodados que aún están sumidos en la dislocación económica de la pandemia. Ese grupo históricamente se ha beneficiado menos de las recuperaciones anteriores que los estadounidenses más ricos y es el electorado clave al que se dirige el presidente en el intento más amplio de rehacer la economía en décadas.

‘Dirigido a la dirección correcta’

El coordinador de respuesta del covid-19 de la Casa Blanca, Jeff Zients, calificó el informe como un destello en una tendencia generalmente positiva, luego de un excelente informe en marzo que superó las expectativas y mostró que se crearon 916.000 empleos, aunque desde entonces se ha revisado a la baja a 770.000.

«Nos dirigimos en la dirección correcta», dijo Zients a Jake Tapper en la cobertura de «State of the Union» de CNN.

El representante de Carolina del Sur, James Clyburn, el demócrata número 3 de la Cámara de Representantes, respondió a las afirmaciones de los republicanos de que los beneficios de desempleo proporcionados bajo el plan de ayuda covid de US$ 1,9 billones de Biden estaban convenciendo a muchos estadounidenses de no volver a trabajar, después de que un grupo de gobernadores republicanos anunciaran que bloquearía la ayuda federal extendida.

“Les diré que podemos estar hablando de la gran mentira en lo que respecta a las elecciones, pero muy cerca de eso está la noción de que la gente no quiere trabajar. No he conocido a ninguna de esas personas que no quieren trabajar «, dijo Clyburn en» State of the Union«.

La secretaria de Comercio, Gina Raimondo, dijo en el programa “Face the Nation” de CBS que era apropiado que los gobernadores de algunas regiones respondieran a su mercado laboral local. Pero también criticó la lógica del argumento republicano de que las prestaciones por desempleo impiden que la gente vuelva a trabajar.

“No hay nada en los datos que sugiera que esa es la razón por la que la gente está sin trabajo”, dijo Raimondo.

“Tenemos que recordar que, cuando el presidente se movió para que esto suceda, este seguro de desempleo ha sido un salvavidas, un salvavidas de supervivencia para tantos estadounidenses”, agregó.

Gobernador republicano dice que recortar las prestaciones por desempleo es ‘una buena idea’

Con Biden preparándose para un impulso bipartidista en la siguiente fase de su agenda económica, los republicanos aprovecharon las decepcionantes cifras publicadas el viernes para afirmar que las grandes formas de gasto de Biden ya están dañando la economía y que sus planes de aumentar los impuestos corporativos, para pagar una amplia revisión de la infraestructura, frenaría el crecimiento. También están exigiendo el fin de todas las medidas de distanciamiento social, incluso en áreas donde la pandemia aún continúa.

«Si Joe Biden no hubiera hecho nada, el informe de empleos sería mayor y más personas estarían trabajando hoy», dijo el líder de la minoría de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy de California en «Sunday Morning Futures» en Fox News.

Los republicanos, que disfrutan del lujo de estar en la oposición, están presentando argumentos políticamente convenientes que se ajustan a su ideología. Antes del informe de empleo, decían que la economía estaba funcionando tan bien que no es necesario un gasto gubernamental más elevado. Ahora argumentan que los beneficios de desempleo federales extendidos están impidiendo que las personas regresen al trabajo. El grupo de gobernadores republicanos que recorta drásticamente los US$ 300 semanales en beneficios de desempleo extendidos está tratando de obligar a la gente a volver a trabajar en empleos de bajos salarios.

El gobernador republicano de Utah, Spencer Cox, le dijo a Tapper que recortar esos beneficios era «una buena idea».

“El propósito de esos fondos fue absolutamente crítico durante la pandemia, mientras luchábamos. Ahora estamos hacia el final de la pandemia. Y aquí en Utah, nuestro desempleo es del 2,9%, el más bajo de la nación”, dijo Cox.

«El mayor problema que tenemos en este momento en el estado de Utah es encontrar trabajadores para los trabajos que están disponibles».

Una recuperación única

A medida que la economía continúa abriéndose, más vacunas se ponen en marcha y el país se prepara para un verano fuerte de viajes, es posible que los informes de empleos futuros del Departamento de Trabajo muestren mejoras significativas.

Pero la impactante noticia del viernes también sugirió que hay circunstancias únicas en juego en una economía pospandémica que generalmente no se encuentran en la mezcla después de una recesión.

Dados los temores aún genuinos sobre la salud pública y con el virus aún en niveles altos, no sería sorprendente que algunos trabajadores en posiciones cercanas al salario mínimo se sientan más seguros al continuar recibiendo beneficios por desempleo, incluso a medida que más y más estadounidenses aprovechan las vacunas. Sectores que como los restaurantes, que depende de un trabajo intenso, agotador y, a menudo, mal remunerado, tienen enormes dificultades para atraer personal suficiente para funcionar plenamente.

Si bien los republicanos dicen que la respuesta es recortar los beneficios, los demócratas, incluso en la Casa Blanca de Biden, enfatizan que tales condiciones son exactamente la razón por la que las industrias vulnerables, como el sector hotelero necesitan apoyo público. Biden pasó tiempo la semana pasada, por ejemplo, promocionando un programa específicamente destinado a ayudar a los restaurantes en un período aún complicado.

El nuevo informe de desempleo en realidad podría agregar algo de impulso a las advertencias de Biden de que se necesita un esfuerzo gubernamental agresivo para garantizar que la economía satisfaga mejor las necesidades de los menos favorecidos. Biden está pidiendo al Congreso que gaste decenas de miles de millones de dólares, por ejemplo, en cuidado infantil gratuito y atención médica domiciliaria para estadounidenses enfermos y ancianos que puedan ayudar a sus familiares, que actualmente los cuidan, a regresar a la fuerza laboral.

«La razón número uno ahora por la que la gente no regresa al trabajo es lo que usted dijo, el miedo, o no pueden encontrar cuidado de niños o las escuelas siguen cerradas», dijo Raimondo en CBS el domingo.

El informe de empleos fue una de las pocas ocasiones en sus primeros meses en el cargo en las que Biden ha sufrido reveses con encuestas que muestran que la mayoría de los estadounidenses favorecen su manejo de la pandemia. Los republicanos han buscado ventajas políticas en otro tema similar: un número excesivamente alto de niños migrantes indocumentados que atraviesan la frontera de Estados Unidos con México.

No está claro si un solo informe de empleo tiene la capacidad de alterar la delicada dinámica política que enfrenta el presidente. Es posible que obtenga cierto aislamiento político del hecho de que el 54% de los estadounidenses en la última encuesta de CNN / SSRS considera que el estado de la economía es bueno. Ese número ha aumentado significativamente desde el 43% hace tres meses y mucho más alto de lo que era bajo Trump en mayo de 2020.

Aun así, la dinámica del poder en Washington, con minúsculas mayorías demócratas en el Senado y la Cámara, significa que una desaceleración prolongada en el crecimiento del empleo podría dificultar la tarea del presidente de lograr que demócratas moderados, como el senador de Virginia Occidental Joe Manchin, respalden su agenda expansiva.

Y la apuesta de varios billones de dólares que está haciendo Biden podría terminar dejándolo políticamente expuesto a menos que la economía rinda en el período previo a las elecciones de mitad de período del próximo año, cuando el partido que sale de la Casa Blanca casi siempre gana escaños después de un cambio en administración.

Una economía fuerte es una forma en que Biden puede oponerse a esa tendencia, aunque queda por ver si los problemas de bolsillo, incluso en un buen entorno, superarán los argumentos culturales que Trump utilizó para ganarse su vínculo con los votantes conservadores de base.