¿Cómo perder la grasa de debajo del brazo? Esta es la técnica definitiva

(CNN) — Lo más probable es que, si eres una mujer de más de 40 años, probablemente estés familiarizada con la grasa obstinada y la piel flácida que comienza a aparecer debajo de la parte superior de los brazos a esa edad.

Pese a que es difícil eliminarla o corregirla por completo, no tienes que tirar tus camisetas sin mangas a la basura. Hay muchas acciones que puedes tomar para mejorar significativamente esa apariencia.

Los brazos flácidos se dan por una combinación de factores asociados con la edad y la genética, incluyendo un incremento de la masa grasa corporal (gran parte de ella se localiza en los brazos de algunas mujeres debido a la genética), pérdida de masa muscular en los brazos asociada con la edad y la actividad reducida (lo que hace que la piel acabe colgando) y una pérdida de la elasticidad de la piel debido tanto a la edad como a la radiación social, según el dermatólogo Richard Glogau, de San Francisco .

La forma más efectiva contra los brazos flácidos es a través del ejercicio. Perder grasa corporal es esencial si tienes sobrepeso y quieres marcar tus tríceps. Estos músculos de detrás de los brazos, que probablemente no usas mucho en tu día a día, pueden marcar la diferencia al reducir la flacidez ahí.

De acuerdo con la entrenadora personal Jennifer Cohen, no necesitas estar en un gimnasio o tener un equipamiento deportivo para enfocarte en este músculo. Estos tres ejercicios dos o tres veces a la semana darán resultados que podrás ver en cuatro o seis semanas.

Step-ups de triceps

Se empieza con postura en tabla, manteniendo tu cuerpo lo más recto posible, equilibrándote sobre los dedos de los pies y los codos. Asegúrate de que tus abdominales están sobre tu columna. Desde esta posición, sube tus manos una a una y luego rápidamente bájalas hasta los codos.

Haz esto durante 30 segundos y descansa entre 30 y 90 segundos. Repite tres veces (de un total de cuatro), alternando el brazo de inicio (derecha, izquierda, derecha, izquierda). Si estás empezando, puedes hacer el ejercicio sobre tus rodillas en lugar de los dedos de los pies.

Flexiones (pushups) de triceps

Empieza en posición de tabla, esta vez manteniéndote sobre tus manos y dedos de los pies (quienes estén empezando pueden mantenerse sobre las manos y las rodillas). Las manos deben estar en el suelo, separadas a la anchura de los hombros. Desde esta posición, baja tu cuerpo hacia el suelo mientras mantienes sus codos pegados a tu caja torácica. Detente cuando los hombros estén alineados con los codos. (Principiantes, paren cuando sientan que ya no pueden soportar el peso corporal).

Pausa cuando cuentes tres y luego vuelve a la pose de tabla. Haz tres series de 10 a 15 repeticiones, descansando de 30 a 90 segundos entre cada una.

Fondos (dips) de triceps

Este ejercicio se puede hacer junto a un banco, sofá o una silla resistente. Siéntate y rodea con tus manos el frontal del banco con los nudillos hacia adelante. Desliza tu trasero fuera de la silla con los brazos extendidos y baja lentamente el cuerpo hasta que los codos estén doblados en un ángulo de 90 grados.

Ten en cuenta que, cuanto más cerca estén los pies del banco, más fácil será este ejercicio. Sube y baja durante 30 segundos tres veces, descansando ente 30 y 90 segundos entre cada serie.

Otras alternativas

¿Te has planteado alguna de esas cremas caras para reafirmar la piel? Glogau recomienda no malgastar tu dinero ya que la ciencia no ha encontrado la forma de reconstruir la proteína de la piel responsable de la elasticidad.

Haces más poniéndote protector solar para prevenir daños en la piel y usando una buena crema hidratante básica para suavizar la capa superior de la piel.

Algunos procedimientos, como la radiofrecuencia, el ultrasonido, el infrarrojo y el láser, pueden tener un efecto muy modesto sobre el endurecimiento de la piel al dañar las bandas fibrosas que unen la piel al músculo, lo que hace que se tensen. Los procedimientos de reducción de grasa a base de frío y calor pueden ayudar con la pérdida de grasa y pueden dar lugar a un ajuste moderado de la piel, pero son caros y los resultados individuales varían.

Al igual que con la mayoría de las cosas, mejor prevenir que curar. Lo mejor que puedes hacer a medida que te haces mayor es mantenerte en forma y delgado y usar protector solar.

La doctora Melina Jampolis es internista y especialista en nutrición médica certificada y es autora de varios libros, incluido «Spice Up, Slim Down».