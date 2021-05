Presidente de Colombia llama a la calma en Cali tras jornada confusa y violenta

Noticias CNN

(CNN Español) — El presidente de Colombia, Iván Duque, llamó a la calma en la ciudad de Cali, que ha sido sede de disturbios desde finales de abril y que este domingo vivió una jornada confusa y violenta. Según denunció una organización de indígenas, se reportaron varias personas heridas.

«Hoy es el momento en el que todos debemos hacer ya un alto en esta situación. Las autoridades están desplegadas, los ministros están en territorio y les he pedido ese acompañamiento con la autoridad local. La comunidad de Cali ha sufrido mucho, los bloqueos los han afectado, la sociedad en este momento también se ha sentido amenazada», dijo Duque este domingo durante un mensaje a la nación.

Las palabras de Duque se dieron horas después de que el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) denunció lo que catalogó como un “ataque armado” en el sur de Cali, que dejó al menos ocho personas heridas de bala. Miembros del CRIC se han movilizado a la ciudad desde finales de abril para apoyar las manifestaciones contra el gobierno.

En un video que CRIC publicó en redes sociales, se ve cómo un grupo de personas está reunido en una calle cuando comienzan a escucharse detonaciones y el grupo corre a resguardo.

Se escucha en el video cómo una persona dice que la Policía les está disparando, aunque no se alcanza a ver si alguien estaba agrediendo a la multitud.

En otro video publicado por la organización, se escucha a otra persona decir que los que disparan son paramilitares, pero tampoco se puede ver a los presuntos agresores. Mientras, las personas corren y, en un momento, se ve a una persona tendida en el suelo, la cual presuntamente fue herida, según se escucha en el video.

La Policía Nacional indicó en un comunicado que “en videos allegados”, se logra observar a indígenas “generando disparos con armas de fuego e incitando al terrorismo”, así como “saqueos a casas” y que habrían causado lesiones a cuatro personas con arma cortopunzante y objetos contundentes.

Agregó que lograron evidenciar la incineración de dos camionetas y el vandalismo a varios vehículos particulares con personas adentro.

Imágenes que la Policía compartió previamente con CNN muestran al menos un vehículo en llamas tras los incidentes. La Policía no brindó información en torno a ese incidente.

El CRIC respondió a este comunicado mediante otra publicación en Facebook donde se deslindó de las agresiones y disparos, además de plantear un llamado de atención a los organismos internacionales de derechos humanos.

La organización afirmó que integrantes de la Policía Nacional “vestida de civil, infiltrada entre algunos ciudadanos” utilizaron sus armas de fuego para “sembrar caos”.

Como prueba de sus dichos, el CRIC publicó un video donde se observa la movilización de varias camionetas blancas. Según el CRIC, una de ellas “es idéntica” a la que el viernes transportó a personas armadas vestidas de civil y que, según ellos, se determinó que eran policías.

CNN solicitó al CRIC información adicional sobre los acontecimientos que denuncia.

CNN no ha podido corroborar de forma independiente la veracidad de estos videos o las denuncias de CRIC.

Ambas partes no mencionaron si presentaría denuncia por estos hechos.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo informó en Twitter que «se está entregando a las autoridades competentes información reportada por los delegados regionales: evidencia de presuntas acciones de disparos o agresiones desde carros no identificados, en Cali».

Esta denuncia del CRIC se da también tras varias horas de tensión entre integrantes del grupo y algunos habitantes del sur de Cali, debido a bloqueos presuntamente impuestos por los indígenas, dijeron varios vecinos de la zona a un equipo de CNN.

Los residentes dijeron que los integrantes del CRIC bloquearon las calles y no dejaban que las personas circularan con libertad desde y hacia la zona.

En su mensaje del domingo, el presidente Duque se refirió a la oposición ciudadana a los bloqueos.

«Quiero hacerle un llamado a los miembros del CRIC: hemos visto que la ciudadanía en este momento ha sufrido mucho por los bloqueos y sienten en este momento un rechazo a que se generen bloqueos adicionales o que se amenaza su seguridad», indicó.

«Para evitar confrontaciones innecesarias, yo quiero hacerles un llamado a los señores del CRIC para que retornen nuevamente a sus resguardos. Le he pedido al señor ministro del Interior que entre en contacto con ellos, no para limitar la movilidad sino para que se entienda que este no es el momento de generar provocación o confrontaciones con la sociedad», agregó.

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, dijo en Twitter el domingo que había «un problema indígena y un paro ciudadano, es un problema político y es un problema político de carácter nacional que se escenifica en Cali», el cual requería la intervención del presidente Duque.

«Este problema político, que no generamos los caleños, necesita de su visita, de usted y de todo el conglomerado nacional para resolverlo por la vía del diálogo», agregó Ospina dirigiéndose al presidente Duque.

Según la Defensoría del Pueblo, al menos 27 personas han muerto durante disturbios que se han registrado en Colombia desde el 28 de abril, en el marco de protestas contra una propuesta de reforma tributaria impulsada por el gobierno y que, posteriormente, fue retirada. Hasta este sábado también se reportaban 364 civiles y 41 miembros de la fuerza pública heridos durante los disturbios, de acuerdo con los datos de la institución.

*Con información de Wilson Barco.