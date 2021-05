Alcaldesa de Bogotá informa posible primera muerte tras protestas en la capital colombiana

Noticias CNN

(CNN Español) — En Colombia, la alcaldesa de Bogotá Claudia López informó este lunes que un joven había sido identificado como posible fallecido en la capital colombiana en el marco de las protestas en la ciudad.

López reportó en su cuenta de Twitter que el caso del joven no había sido denunciado por el hospital que lo recibió y la información llegó a la alcaldía a través de una organización no gubernamental que denunció que el fallecimiento ocurrió en el marco de las protestas. López no dio el nombre del hospital ni de la ONG, pero enfatizó que el caso será investigado con la Fiscalía.

CNN se ha puesto en contacto con la oficina del Fiscal General de Colombia para obtener una respuesta a la declaración de la alcaldesa, pero aún no han respondido.

La alcaldesa también calificó de “absoluta irresponsabilidad” que tanto el Gobierno como el Comité Nacional del Paro aún no hayan llegado a un acuerdo y que las protestas continúen en el país.

López hizo un llamado a la conformación de una mesa de consulta entre el Gobierno, el Comité Nacional del Paro y los jóvenes que han estado protestando activamente en el país. “Cuantos más días se aplaza ese acuerdo, más riesgo tenemos. De violencia y vandalismo, por un lado, y de violencia y maltrato por el otro”, dijo la alcaldesa.

En Colombia se han registrado al menos 27 muertos en las protestas y 364 civiles y 41 miembros de la fuerza pública heridos durante los disturbios, según la Defensoría del Pueblo.

Desde el 28 de abril, varias ciudades de Colombia han estado protestando por un proyecto de reforma tributaria del presidente Iván Duque que incluía aumentar los impuestos a las personas y empresas, así como eliminar varias exenciones. El mandatario había dicho que la reforma tributaria tenía como objetivo aliviar el déficit del país, reactivar la economía y ayudar a los programas sociales.

Pero luego de enfrentamientos reportados en Bogotá, Cali, Medellín y otras ciudades, Duque anunció el 30 de abril la modificación de su propuesta tributaria, que ya no incluirá un impuesto a las ventas de alimentos, servicios públicos y gasolina, y descartará el aumento del impuesto a la renta.

A pesar del anuncio y las negociaciones con los manifestantes, las protestas han continuado en Colombia.