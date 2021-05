Caitlyn Jenner no votó por Trump en 2020 y en su lugar fue a jugar golf

Noticias CNN

(CNN) — Caitlyn Jenner está intentando desafiar la definición ideológica mientras se postula para desbancar al gobernador Gavin Newsom en las casi seguras elecciones de destitución de California. Jenner le dijo a Dana Bash de CNN que no votó por el expresidente Donald Trump en las elecciones de 2020, y que, de hecho, no se molestó en votar.

«Ni siquiera voté», dijo Jenner a Bash en una amplia entrevista en su casa de Malibú. «Aquí en California, es como, ¿por qué votar a un presidente republicano? Simplemente no va a funcionar. Es decir, es abrumador».

«Era el día de la votación y pensé que lo único que me preocupa aquí en California, que afecta a la gente, son las propuestas que había», dijo. «Y no vi ninguna propuesta que realmente tuviera un lado o el otro. Así que llegó el día de las elecciones y no pude entusiasmarme. Y terminé yendo a jugar golf y dije: ‘No voy a hacer eso’».

Jenner dijo a Bash que está «más o menos en el lado republicano» pero que no le gustan las «etiquetas». Defendiendo su falta de experiencia en el gobierno, dijo que estaba preparada para asumir el papel de gestionar un estado que tiene la quinta economía más grande del mundo, en parte por rodearse «de algunas personas realmente buenas».

Experiencia política

«He estado en el mundo empresarial. La gente piensa que si has estado en el mundo del espectáculo, piensas en ti como una estrella de reality. Ciertamente, he hecho eso, pero el entretenimiento es un negocio, y tienes que dirigir ese negocio», dijo Jenner a Bash cuando le preguntó qué tipo de entrenamiento tuvo para ser gobernadora de California. «Pero también he hecho otras cosas. Hemos vendido mil millones de dólares en equipos de ejercicio en la televisión. He tenido empresas de aviación. Siempre me he dedicado a ser empresaria y he intentado inspirar a mis hijos para que hagan lo mismo. Y les ha ido muy bien en ese aspecto».

Esas experiencias vitales, argumentó, han contribuido a desarrollar su capacidad de liderazgo. En una entrevista en la que argumentó que los californianos están sobrecargados de impuestos y regulaciones, Jenner señaló que se ha reunido con «gente del presupuesto», pero no quiso decir con quién porque no «quería exponer a nadie».

La ex atleta olímpica es una de varios republicanos prominentes que desafían a Newsom en las probables elecciones, que no han sido convocadas ni programadas oficialmente debido al complejo proceso burocrático para su inclusión en la boleta electoral. Pero debido a su falta de experiencia en política, las posturas políticas de Jenner son desconocidas para muchos votantes de California, aparte de su defensa de los derechos de las personas transgénero y su apoyo en el pasado a Trump, de quien se desvinculó en 2018 por considerar que su administración aplicaba políticas perjudiciales para las personas transgénero.

Al mismo tiempo, Jenner es claramente consciente de que la base de Trump podría servir como un manantial de donaciones políticas en un estado que requiere decenas de millones de dólares para competir. Con eso en mente, Jenner está intentando crear cierta distancia con la retórica y las posiciones políticas de Trump, así como con sus afirmaciones de que las elecciones de 2020 fueron fraudulentas, sin alienar a los votantes que le apoyaron. Su intento de encontrar un punto intermedio aceptable en temas como la falta de vivienda, el medio ambiente y la inmigración es también una estrategia política calculada en un estado donde los demócratas superan en número a los republicanos por más de 2 a 1.

Caitlyn Jenner: Estoy a favor de la inmigración legal 1:14

Integridad del sistema electoral

Mientras Trump sigue difundiendo falsedades sobre las elecciones de 2020, Jenner dijo a Bash que no cree que las elecciones hayan sido «robadas», pero argumentó que tiene que haber «integridad» en el sistema electoral de Estados Unidos.

ANÁLISIS | Las falsas afirmaciones de fraude electoral de Trump llegan a un callejón sin salida en el Congreso

«Es nuestro presidente. Lo respeto», dijo Jenner sobre el presidente Joe Biden en la entrevista cuando se le preguntó si Biden fue «debidamente elegido». «Me doy cuenta de que hay mucha frustración por esa elección. ¿Saben qué? Estoy frustrada por lo que pasó en ese momento».

No entró en detalles sobre por qué estaba frustrada por la elección, que ha creado profundas divisiones en el Partido Republicano. Aunque reconoció que Biden es el presidente, también se alineó con los republicanos que han sugerido que hay que trabajar para garantizar la «integridad» del sistema electoral.

Cuando se le preguntó sobre las decenas de demandas que Trump y sus aliados presentaron para desafiar los resultados a pesar de la falta de pruebas de cualquier fraude electoral generalizado, Jenner dijo que cree «en el sistema».

«Somos una república democrática; necesitamos tener integridad en nuestro sistema electoral», dijo Jenner.

Los comentarios de Jenner sobre las elecciones se producen al mismo tiempo que las legislaturas controladas por los republicanos en muchos estados están impulsando proyectos de ley que restringirían los derechos de voto, utilizando las mentiras de Trump sobre el fraude como justificación.

El esfuerzo liderado por los republicanos para destituir a Newsom el año pasado fue alimentado por la ira sobre las estrictas políticas del gobernador demócrata durante los días oscuros de la pandemia, pero también es una reacción a su agenda de izquierda. El secretario de Estado de California informó a finales de abril de que los proponentes habían entregado el número necesario de firmas válidas para iniciar la revocación. En el siguiente paso del proceso, los votantes tienen 30 días hábiles para retirar sus nombres de las peticiones de destitución. Sin embargo, la búsqueda de los opositores de Newsom para desbancarlo parece cada vez más difícil. Sus índices de aprobación se mantienen por encima del 50% y solo 4 de cada 10 posibles votantes se mostraron partidarios de su destitución en una reciente encuesta del Instituto de Políticas Públicas de California.

Si la revocación aparece en la papeleta, los votantes tendrían que responder a dos preguntas. La primera sería si quieren destituir a Newsom. La segunda sería con quién quieren sustituirlo, seguida de una larga lista de nombres de candidatos de todos los partidos políticos, incluido el de Jenner.

Caitlyn Jenner dice que reforzaría el muro en California 2:41

«Estoy en el medio»

Jenner, que está registrada como republicana en California, parecía especialmente reacia a meterse en la polémica que ha creado Trump sobre las elecciones de 2020 y los esfuerzos del Partido Republicano por restringir el derecho al voto, lo que llevó a Bash a señalar que era importante que Jenner compartiera sus opiniones porque el partido ha seguido impulsando la agenda de Trump en ese ámbito.

«La razón por la que te pregunto sobre esto es porque eres republicana», dijo Bash en un momento dado.

«Estoy más o menos en el lado republicano», intervino Jenner.

«Etiquetamos a todo el mundo. No me gustan las etiquetas. Yo soy yo, ¿vale?» añadió Jenner. «Solo porque tengo una filosofía económica conservadora, eso es lo único de los republicanos en lo que estoy metida. … No sé. Tal vez me llamen libertaria. Tal vez me llamen del medio. Realmente no lo sé porque cuando se trata de cuestiones sociales, soy mucho más progresista, mucho más liberal. Así que estoy en el medio».

Jenner, cuya candidatura a gobernadora es una de las campañas de mayor relieve de una persona transgénero en el país, también se pronunció sobre la cuestión de la participación de los atletas trans en el deporte escolar. La ex atleta olímpica creó polémica durante una entrevista improvisada con TMZ cuando se le pidió su opinión sobre los esfuerzos de algunas legislaturas republicanas para prohibir que los atletas trans participen en deportes acordes con su identidad de género. Respondió que no apoya que las chicas trans jueguen en equipos femeninos, porque es «una cuestión de equidad».

Mississippi aprueba prohibición de atletas transgénero en deportes femeninos

Cuando se le preguntó por esa postura durante la entrevista de CNN con Bash, Jenner dijo: «Lo más importante para mí es que protejamos el deporte femenino. Podemos resolver las otras cuestiones: que las mujeres trans que compitan en el deporte, que sean realmente trans, que hayan crecido como trans y hayan sido trans toda su vida».

«Estoy a favor de proteger el deporte femenino», dijo a Bash. «Mi declaración fue: no quiero que los niños biológicos jueguen en los deportes de las niñas».

Jenner dijo a Bash que apoya la «inmigración legal» y que «los malos tienen que irse». Pero también dijo que apoya un camino hacia la ciudadanía para 1,75 millones de inmigrantes indocumentados en la fuerza laboral del estado, una posición que está en desacuerdo con los principales votantes republicanos a nivel nacional.

Diferencias con Newsom

Criticó duramente el manejo de la pandemia por parte de Newsom, aunque dijo que no culpa al gobernador ni al gobierno federal por las restricciones impuestas al inicio de la pandemia.

«Definitivamente, habría hecho todo lo posible por abrir lo antes posible», dijo Jenner cuando se le preguntó qué habría hecho de forma diferente ante la pandemia.

Pero en algunos momentos de la entrevista, Jenner pareció abogar por una intervención más enérgica del gobierno, por ejemplo, en la cuestión de las personas sin hogar. Cuando se le preguntó si los más de US$ 2.000 millones que Newsom ha propuesto gastar para las personas sin hogar y la vivienda son suficientes, Jenner dijo que no estaba segura.

Todas las personas sin hogar en el barrio Skid Row de Los Ángeles deben recibir una oferta de vivienda para el otoño, ordena un juez

«Parece mucho dinero. ¿Es suficiente? No lo sé. Es un comienzo», dijo Jenner. Cuando se le preguntó qué haría para construir más viviendas asequibles, dijo que el «mayor problema es la regulación» y que consideraría cambios en la Ley de Calidad Ambiental de California.

«Estoy totalmente a favor del medio ambiente, 100% a favor del medio ambiente, pero no podemos destruir nuestros estados, ¿de acuerdo?», dijo. «En cuanto a las regulaciones, yo congelaría todo. Fíjense. Algunas de estas regulaciones han estado en los libros desde antes, quiero decir, honestamente, de la máquina de fax».

La ex atleta olímpica también dijo que estudiaría a fondo las normas medioambientales de California y que «probablemente no» mantendría el objetivo de California de depender totalmente de fuentes de energía de cero emisiones para la electricidad en 2045.

Jenner elogió a sus hijos y su talento empresarial, pero dijo que su familia no desempeñaría ningún papel en su campaña para la gobernación. Señaló que difiere de su hijastra Kim Kardashian en cuanto a la abolición de la pena de muerte.

«Estoy a favor de la pena de muerte», dijo.

Apoyo familiar

Subrayó que ella y sus hijos tienen una gran relación y se quieren, pero que estaban «asustados» ante la perspectiva de que Jenner se presentara como candidata a gobernadora tanto por su seguridad como porque estaban «asustados por lo que harán los medios de comunicación».

«Mi familia ciertamente ha salido en los medios de comunicación y han recibido sus golpes y no necesitan recibir más», dijo Jenner. «Les dije:

‘No voy a pedirles un solo tuit. No voy a pedirte ni una sola cosa. Ustedes vayan a vivir su vida. Esto es mi asunto’».