El Atlético de Madrid da un paso gigante hacia el título de liga

Noticias CNN

(CNN Español) — El Atlético de Madrid logró el miércoles una victoria de oro en la lucha por conquistar LaLiga. El equipo de Diego Simeone derrotó a la Real Sociedad por 2 a 1 para asegurarse el primer puesto en la tabla a falta de dos fechas para el desenlace del torneo.

El Atleti necesitaba imperiosamente ganar en casa y lo logró. El conjunto colchonero se llevó la victoria ante la Real Sociedad gracias a los goles de Yannick Carrasco, al minuto 16, y Ángel Correa, a los 28 minutos de juego. La visita descontó al minuto 83 por intermedio de Igor Zubeldia y le dio un toque de dramatismo al final del partido, pero los pupilos del «Cholo» aguantaron hasta el final y se llevaron los tres puntos.

GOAL FOR ATLETICO MADRID! 🔴⚪️

The league leaders take an early 1-0 lead with Yannick Carrasco getting on the scoresheet.#AtletiRealSociedad LIVE NOW ⬇️📺 beIN SPORTS💻📱CONNECT https://t.co/LRYa03w6yI pic.twitter.com/2GTHC5q1Et

— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) May 12, 2021

A falta de dos fechas para el final, el Atlético alcanza los 80 puntos en la tabla y le saca 4 unidades de ventaja al Barcelona. El Real Madrid está tercero con 75 puntos pero visita el jueves al Granada y tiene la posibilidad de volver a ponerse a 2 puntos del líder.

El argentino Simeone sigue a las puertas de ganar su segundo título de liga con el Atleti. La primera vez fue en 2014, cuando el equipo rojiblanco sorprendió al mundo, rompiendo la hegemonía del Madrid y el Barça en LaLiga.

FC Barcelona no pudo con el Levante y se complica en la pelea por LaLiga

Además de esa liga, Simeone y el Atlético de Madrid han ganado juntos la Copa del Rey 2012-2013, la Supercopa de España 2014, la Europa League 2012 y 2018, como también la Supercopa de la UEFA 2012 y 2018. Los colchoneros también llegaron a la final de la Liga de Campeones en dos ocasiones, cayendo en ambas frente al Real Madrid.