Ellen DeGeneres planea terminar su programa de entrevistas en 2022

(CNN) — Ellen DeGeneres le dijo a The Hollywood Reporter (THR) que planea terminar su programa de entrevistas diurno en 2022.

«Cuando eres una persona creativa, necesitas que te desafíen constantemente, y por muy bueno que sea este programa y tan divertido como es, ya no es un desafío», dijo DeGeneres a THR en una entrevista publicada el miércoles.

Un representante de DeGeneres confirmó posteriormente la noticia a CNN.

«The Ellen DeGeneres Show» se encuentra actualmente en la temporada 18. El programa terminará después de la temporada 19, según el informe.

DeGeneres discutirá su decisión en una entrevista con Oprah Winfrey, programada para transmitirse en el episodio del jueves.

«The Ellen DeGeneres Show» es producido por Warner Bros. TV, que al igual que CNN es parte de WarnerMedia.

La noticia de que DeGeneres deja su programa de entrevistas llega después de una temporada afectada por la pandemia. El programa tuvo una breve pausa cuando DeGeneres fue diagnosticada con covid-19 en diciembre. También se realizaron cambios de personal durante el verano después de que algunos productores fueran objeto de escrutinio por crear un entorno de trabajo tóxico.

Cuando su programa regresó en septiembre para el estreno de la temporada 18, DeGeneres habló sobre los informes negativos y dijo que ella asumía la «responsabilidad» y que «lamentaba» que alguien hubiera tenido una experiencia negativa detrás de escena.

DeGeneres le dijo a THR que el drama que rodea su programa no es la razón de su partida, pero definitivamente le impactó.

«Si hubiera dejado el programa por eso, no habría regresado esta temporada. No es por eso que paro, pero fue difícil porque estaba sentada en casa, era verano y veo una historia de que la gente tiene que masticar chicle antes de hablar conmigo y yo digo, ‘Está bien, esto es muy gracioso’. Luego veo otra historia de alguna otra cosa ridícula y luego simplemente no se detuvo. Y no estaba trabajando, así que no tenía una plataforma, y no quería abordarlo en [Twitter] y pensé que si simplemente no lo abordas, desaparecerá porque todo fue tan estúpido», dijo.

DeGeneres dijo que una de las partes más difíciles de su decisión es que extrañará a su personal.

«Escucha, esta es mi familia. Se han convertido en mis mejores amigos», agregó. «Vengo a trabajar y me río todos los días».

DeGeneres dijo que está pensando en sus próximos pasos a nivel profesional.

«Tengo algunas ideas, pero mi agente me dice: ‘¿Por qué no te quedas tranquila un minuto? Probablemente ni siquiera sepas lo exhausta que estás y cómo será estar en calma’. Y no sé cuánto tiempo podré hacer eso porque soy como un Ferrari en neutral. Necesito avanzar constantemente.

«Entonces, ese es mi primer desafío y luego lo voy a entender. Nunca hubiera pensado que alguna vez iba a hacer un programa de entrevistas cuando dejé de hacer películas y comedias de situación. Pensé que ese era el único camino. Y luego, de repente, hubo un programa de entrevistas que me llevó a este viaje de 19 años».