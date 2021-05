El crecimiento de Disney+ se ha ralentizado. Eso es una mala noticia para Disney

Noticias CNN

(CNN) — El streaming ha impulsado el negocio de Disney durante la pandemia: Disney+ ahora tiene más de 100 millones de suscriptores. Sin embargo, la estrella más grande del universo mediático de Disney brilló un poco menos el jueves.

Disney+ ahora tiene 103,6 millones de suscriptores, por debajo de los 110 millones que muchos esperaban en Wall Street. Las acciones de Disney cayeron hasta un 4% después de las horas de negociación después de la noticia de la caída del crecimiento de sus suscriptores.

Esto es muy similar a lo que sucedió con Netflix, cuyas acciones cayeron tras el lento crecimiento de suscriptores en el último trimestre.

En cuanto a los ingresos de Disney, también fueron leves, llegando a US$ 15.600 millones para el trimestre, 13% por debajo de la cifra del año pasado, dijo la compañía en su anuncio de ganancias del segundo trimestre. Eso también estuvo ligeramente por debajo de lo que esperaba el mercado.

Sin embargo, en lo que respecta a las ganancias, Disney se recuperó a lo grande. La compañía reportó ganancias de US$ 912 millones en el trimestre más reciente, 95% más que los US$ 468 millones del año pasado.

La pandemia de coronavirus golpeó a Disney en todos sus negocios y aún los está afectando. Los ingresos en la unidad de parques de Disney, que acaba de reabrir Disneyland en abril después de más de un año de estar cerrado, cayeron 44% con respecto al año pasado.

Entonces, parece que la división de transmisión de la compañía ha llevado la carga, especialmente Disney+. El servicio tuvo un rápido aumento, alcanzando el hito de los 100 millones de suscriptores en poco más de un año. Ese crecimiento mantuvo a Disney a flote mientras sus parques estaban cerrados y sus estrenos de películas se retrasaron.

La preocupación por los resultados del jueves se centra en la posibilidad de que el crecimiento de la plataforma se esté desacelerando. ¿Es eso porque la gente se está vacunando y se está levantando del sofá? ¿O es porque Disney+ obtuvo un impulso tan rápido que estaba destinado a estancarse? Es difícil de decir, pero esas preguntas son las que probablemente llevaron a la acción a la baja.

Disney+ también elevó el costo de su suscripción mensual en US$ 1 en marzo. Sin embargo, el CEO de Disney, Bob Chapek, dijo que la compañía no observó cancelaciones significativas desde el aumento de precios.

Disney también señaló en su llamada posterior a las ganancias con analistas que el servicio todavía está en camino de sus estimaciones de suscriptores a largo plazo. La compañía dijo en diciembre que proyectaba que Disney+ tendrá de 230 millones a 260 millones de suscriptores para fines del año fiscal 2024.

Al final, el crecimiento de Disney+ seguía creciendo, y con el aumento de las vacunas y la relajación de las restricciones pandémicas, el resto de la compañía podría comenzar a tomar más medidas en lo que respecta a la salud financiera de la compañía en general.

Un área que tiene mucha atención: la división de entretenimiento de Disney.

‎El jueves, Disney anunció que «Jungle Cruise«, una película protagonizada por Dwayne «The Rock» Johnson que está basada en el amado paseo, se estrenará en los cines y en Disney+ (aunque por un cargo adicional) el 30 de julio.

‎»Jungle Cruise» se une a «Cruella» y «Black Widow» de Marvel en la apertura simultánea en los cines y en casa este verano.

Chapek también anunció que «Free Guy» de 20th Century protagonizada por Ryan Reynolds y «Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings» de Marvel se proyectarán exclusivamente en cines durante 45 días.

Esa es una buena noticia para los cines, que están hambrientos de contenido nuevo y exclusivo para que el público vuelva a sentarse y probablemente le dará a Disney un impulso de taquilla.

«Nos complace ver más señales alentadoras de recuperación en nuestros negocios, y seguimos enfocados en incrementar nuestras operaciones y al mismo tiempo impulsar el crecimiento a largo plazo de la empresa», dijo Chapek en un comunicado.