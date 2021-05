La caída de Bitcoin es una muy mala noticia para otras criptomonedas

Noticias CNN

(CNN Business) — El sorpresivo cambio de Elon Musk sobre la aceptación de pagos de bitcoins para los autos Tesla provocó una fuerte caída en la criptomoneda, lo que genera problemas para otras monedas que han obtenido rendimientos impactantes en los últimos meses.

Lo que sucede: los precios de Bitcoin se han desplomado alrededor de 12% a menos de US$ 50.000 en las últimas 24 horas, según Coindesk. El declive se produce después de que Musk, director ejecutivo de Tesla y un firme defensor de bitcoin, dijera que su compañía suspenderá los planes para aceptar la criptomoneda como pago por vehículos eléctricos, citando su «alto costo ambiental».

«Estamos preocupados por el rápido aumento del uso de combustibles fósiles para la minería y transacciones de bitcoins, especialmente el carbón, que tiene las peores emisiones de cualquier combustible», dijo Musk en una nota publicada en Twitter el miércoles. «La criptomoneda es una buena idea en muchos niveles y creemos que tiene un futuro prometedor, pero esto no puede tener un gran costo para el medio ambiente».

El anuncio se propaga a través de los mercados de cifrado. La corrida alcista masiva de Bitcoin a principios de este año alimentó el entusiasmo entre los inversores por todo tipo de monedas, incluso aquellas basadas en memes sin uso práctico.

Pero si los precios de bitcoin han alcanzado su punto máximo por ahora, podría provocar un éxodo de especuladores que intentaban ganar dinero con el frenesí.

«Cuando bitcoin alcanza su punto máximo y la burbuja estalla, todos esos cazadores de gloria se mudarán a otro mercado», me dijo Michaël van de Poppe, un analista de cripto y comerciante con sede en Ámsterdam.

Si bien es difícil cronometrar tales eventos, la gran relajación podría estar en marcha.

¿Por qué cada vez que habla Elon Musk sacude las criptomonedas?

Ethereum, que ha ganado popularidad junto con el aumento de los tokens no fungibles, o NFT, ha bajado 14% en las últimas 24 horas, según CoinMarketCap. Después de alcanzar un récord de US$ 4.385 a principios de esta semana, ahora cotiza alrededor de US$ 3.700.

Dogecoin, una moneda inspirada en un meme de perro y otro favorito de Musk, alcanzó un máximo histórico de casi US$ 0,74 a principios de este mes. Ha caído 19% en el último día y ahora se cotiza en aproximadamente US$ 0,40.

Shiba Inu, una descarada escisión de dogecoin, ha visto caer su precio 40% en las últimas 24 horas. «Dogelon Mars», un token del meme más puro que puedas encontrar, tiene un 68% de descuento.

En una nota publicada a principios de esta semana, los analistas de Vanda Research, Ben Onatibia y Giacomo Pierantoni, advirtieron que el «ascenso meteórico de las criptomonedas tiene un olor a déjà vu», recordando a los clientes que los inversores rotaron de manera similar en monedas más pequeñas cuando el rally de bitcoin comenzó a verse cansado en 2017. Pero, en última instancia, Ripple y Ethereum también tuvieron problemas «cuando los inversores minoristas se apresuraron a salir».

Lo que viene a continuación: si los precios de las criptomonedas caen aún más, ya sea de forma inminente o en el futuro, Onatibia y Pierantoni predicen que los inversores minoristas comenzarán a favorecer las acciones nuevamente, ya que algunos de los favoritos de Robinhood ahora parecen baratos en comparación con sus máximos de febrero.

Entonces lo que ellos llaman un juego de «papa caliente» puede comenzar de nuevo.