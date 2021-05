Renuncia periodista de la BBC al finalizar la investigación sobre su histórica entrevista con la princesa Diana

Noticias CNN

(CNN Business) — El periodista de la BBC que realizó una explosiva entrevista en 1995 con la princesa Diana renunció por razones de salud poco antes de que se publique un informe que investiga si actuó de manera inapropiada para asegurar la participación de Diana.

Martin Bashir ha sido acusado de utilizar documentos falsificados para convencer a Diana de realizar la entrevista, la cual provocó una crisis dentro de la familia real al detallar la ruptura de su matrimonio con el príncipe Carlos.

Un portavoz de la BBC dijo que el informe, realizado por el exjuez Lord Dyson, se publicará «muy pronto». La corporación anunció este viernes que Bashir, quien ha estado luchando contra múltiples problemas de salud durante varios meses, dejará su cargo actual como editor de religión.

Por mucho tiempo se ha alegado que Bashir utilizó documentos falsos que sugerían que el personal del palacio estaba trabajando contra la princesa Diana y se les pagaba para espiarla, informó el presentador y corresponsal de CNN, Max Foster.

Matt Weissler, un exdiseñador gráfico de la BBC, dijo que creó los extractos bancarios falsos después de que Bashir se acercó a él y le dijo que necesitaba «algunos extractos bancarios». El hermano de la princesa Diana, Charles Spencer, afirmó que Bashir lo engañó mostrándole los extractos bancarios falsos, lo que lo llevó a presentarle a su hermana.

Diana habló con Martin Bashir durante la entrevista «Panorama» de la BBC en 1995.

Durante la muy publicitada entrevista, Diana le dijo a Bashir que eran «tres» en su matrimonio con Carlos, refiriéndose a Camilla Parker Bowles, con quien Carlos se casaría más tarde.

El Palacio de Buckingham fue sorprendido por la entrevista de 1995, según Charles Anson, el secretario de prensa de la reina en ese momento. «No había mucho que pudiéramos decir», dijo Anson anteriormente a CNN.

El director general de la BBC, Tim Davie, dijo el año pasado en un comunicado que «hará todo lo posible para llegar al fondo de esto», cuando anunció la investigación independiente. Bashir no ha comentado públicamente sobre las acusaciones, y este viernes la oficina de prensa de la BBC señaló: «Martin Bashir no desea ser contactado por los medios y no hará comentarios públicos en este momento».

El viernes, Jonathan Munro, subdirector de noticias de la BBC, envió un correo electrónico al personal confirmando que Bashir dejaría la corporación.

«Nos hizo saber su decisión el mes pasado, justo antes de ser readmitido en el hospital para otro procedimiento quirúrgico en su corazón», decía el correo electrónico. «Aunque se sometió a una cirugía mayor a finales del año pasado, enfrenta algunos problemas continuos y ha decidido concentrarse en su salud. Le deseamos una recuperación completa y rápida».

Alexis Benveniste de CNN Business contribuyó con este reporte.