Cinco organizaciones a las que puedes apoyar para ayudar a las víctimas del conflicto entre Israel y los palestinos

(CNN) — El conflicto entre Israel y los palestinos se ha convertido en otro episodio violento y ha dejado a familias en la región tambaleándose por la tragedia.

Desde el lunes de la semana pasada, los ataques aéreos israelíes en Gaza han dejado más de 190 palestinos muertos y más de 1.200 heridos, según el Ministerio de Salud palestino. El lanzamiento de cohetes desde Gaza hacia Israel ha dejado 10 muertos, dijeron funcionarios israelíes. También se han informado protestas y violencia de turbas, incluidos intentos de linchamiento, en todo Israel y la Ribera Occidental.

Muchas de las víctimas, israelíes y palestinas, son civiles comunes y corrientes y necesitan urgentemente ayuda médica. Pero la demanda de atención urgente ha puesto presión sobre los hospitales, el suministro de sangre y otros servicios vitales.

Aquí hay cinco organizaciones que brindan atención médica a las que puedes apoyar.

Médicos sin Fronteras

Médicos sin Fronteras es una organización internacional que brinda atención médica humanitaria en todo el mundo y que informa sobre lo que observa. El grupo trabaja en más de 70 países, así como en los Territorios Palestinos. Sus equipos no solo tratan a las víctimas de la guerra y la violencia, sino que también responden a otras necesidades médicas, como la atención de la salud mental y la pandemia del coronavirus. Fueron galardonados con el Premio Nobel de la Paz en 1999. Dona aquí a Médicos sin Fronteras.

Sociedad de la Media Luna Roja Palestina

La Sociedad de la Media Luna Roja Palestina (PRCS, por sus siglas en inglés) se ocupa de la salud y el bienestar de los palestinos en la Ribera Occidental, Gaza y los campos de refugiados en los países vecinos. Con más de 4.000 empleados y 20.000 voluntarios, el grupo ofrece servicios médicos de emergencia en tiempos de conflicto, así como atención médica preventiva, curativa y rehabilitadora. La PRCS es una organización no gubernamental que se adhiere a los principios de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Dona aquí a la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina.

American Friends of Magen David Adom

American Friends of Magen David Adom (AFMDA, por sus siglas en inglés) apoya a la principal organización israelí de ambulancias, servicios de banco de sangre y ayuda en casos de desastre. Cuando ocurre una tragedia en Israel, el Magen David Adom (MDA) suele estar en primera línea ayudando a las víctimas a recibir la atención médica adecuada. El MDA también brinda capacitación médica de primeros auxilios a aproximadamente 90.000 personas cada año en todo Israel. Es una organización no gubernamental que trabaja en asociación con la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Dona aquí a American Friends of Magen David Adom.

Palestine Children’s Relief Fund

Palestine Children’s Relief Fund (Fondo de Ayuda para los Niños de Palestina, PCRF por sus siglas en inglés) es una organización sin fines de lucro con base en Estados Unidos que patrocina equipos médicos voluntarios para atender a niños palestinos enfermos y heridos en la Ribera Occidental y Gaza. También lleva niños a Estados Unidos para recibir atención médica gratuita que de otra manera no podrían recibir localmente. El grupo ha construido dos departamentos de cáncer pediátrico en los territorios palestinos y ha tratado a decenas de miles de jóvenes. Don aquí a Palestine Children’s Relief Fund.

United Hatzalah

United Hatzalah es el Servicio Médico de Emergencia voluntario, independiente y sin fines de lucro más grande de Israel. Los voluntarios conducen ambulancias de una emergencia a otra, brindando atención médica rápida y gratuita a las personas necesitadas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Con más de 6.000 voluntarios, pueden responder a emergencias en todo el país en menos de 3 minutos y 90 segundos en áreas metropolitanas. Dona aquí a United Hatzalah.

