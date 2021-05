Covid-19 en Latinoamérica: Así comienza la semana del 17 de mayo en algunos de los países más afectados

Noticias CNN

(CNN Español) — Con casi el 40% de las muertes por covid-19 del mundo, la transmisión del coronavirus en las Américas «está lejos de estar controlada», dijo la semana pasada Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

A medida que los gobiernos avanzan en sus campañas de vacunación, varios países de la región siguen registrando altas tasas de fallecimientos a causa de la pandemia.

Así comienza la semana del 17 de mayo en algunos de los países más afectados por la pandemia en América Latina.

México

La Secretaría de Salud de México informó la semana pasada que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios liberó el primer lote de vacunas Cansino contra el covid-19 envasadas en México para uso de emergencia en el país.

El sábado, llegó un cargamento de 35.000 dosis envasadas de la vacuna de CanSino y unas 290.000 dosis con sustancias activas para envasar en el país, según informó la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Ya se han envasado en México 4,4 millones de dosis de CanSino.

Además, a partir de esta semana, ya pueden vacunarse aquellas personas entre los 50 y 59 años.

Si tienes entre 50 y 59 años, regístrate

¡Es tu momento de recibir la Vacuna contra COVID19!

Ten a la mano tu CURP y un comprobante de domicilio.

Continúa con las MedidasSanitarias e infórmate en fuentes oficiales.

— SALUD México (@SSalud_mx) May 17, 2021

Colombia

Colombia ya suma más de 81.000 muertes por covid-19.

El sábado, con 530 fallecimientos, el país rompió su récord diario de muertes por coronavirus, según el Ministerio de Salud.

Hasta el 15 de mayo, se habían aplicado más de 7,3 millones de dosis de vacunas de coronavirus, con 2,8 millones de segundas dosis ya inoculadas.

Informe de actividad de vacunación en Colombia, con corte al 15 de mayo de 2021, 11:59 p.m.

✌️#Vacunémonos pic.twitter.com/3YB3fCDXbr

— MinSaludCol (@MinSaludCol) May 16, 2021

Perú

El Ministerio de Salud de Perú está evaluando la solicitud de la Federación Peruana de Fútbol de vacunar a los miembros de la selección nacional que participarán en la Copa América 2021 de la Conmebol.

Así lo informó el ministerio en un comunicado del 13 de mayo. Aunque manifestó que «según información de ñla Conmebol, ‘la vacunación no es obligatoria de ningún modo y el jugador que elija no inmunizarse no será penalizado ni excluido de las competiciones’».

Ecuador

La vacuna Sputnik V contra el covid-19 fue aprobada para uso de emergencia en Ecuador, según informó el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) el fin de semana.

La Sputnik V ha sido aprobada en 66 países.

Argentina

Argentina superó las 70.000 muertes por covid-19.

Hasta el 15 de mayo, más de 8 millones de personas han recibido la primera dosis de la vacuna contra el covid-19 en el país, según la cuenta de Twitter de la Casa Rosada.

Con información de Claudia Rebaza, Ana Cucalón, Fernando Ramos, Jimena de la Quintana y Jaide Timm-García.