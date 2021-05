Granizo del tamaño de una pelota de béisbol, inundaciones y tormentas amenazan Texas

Noticias CNN

(CNN) — Una serie de tormentas severas amenazará a más de 33 millones de personas en las llanuras del sur de Estados Unidos este lunes, mientras que el riesgo de inundaciones repentinas aumentará el martes y miércoles.

El granizo es el mayor riesgo asociado con las tormentas actuales en Texas. «El granizo gigante destructivo es posible, si no probable», dijo la oficina del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) en Midland, Texas.

Granizo tan grande como pelotas de béisbol podría caer sobre un estado que ya ha sido testigo de eventos de granizo dañinos en el último mes.

Granizo severo y vientos dañinos en Texas y otros estados

Existe un riesgo «moderado» de nivel 4 de 5 para condiciones climáticas severas en partes del oeste de Texas, incluyendo Abilene y Lubbock. Esta es la región con mayor riesgo de granizo severo, pero esa amenaza se extiende desde Colorado hasta Kansas y a través de las secciones costeras de Texas y Louisiana. Ciudades como Dallas, Fort Worth, Oklahoma City, Denver, Houston, Amarillo y San Antonio están incluidas en la zona de amenaza hasta el lunes por la noche.

Lluvias y tormentas eléctricas azotaban partes del noreste de Texas esta mañana, trayendo fuertes lluvias y frecuentes relámpagos, pero las condiciones climáticas severas no son una preocupación importante con esta ronda de tormentas.

Sin embargo, eso cambiará a partir del lunes por la tarde, ya que tormentas eléctricas dispersas se forman rápidamente sobre partes del oeste de Texas y el este de Nuevo México y Colorado. Aquí es donde el aire húmedo del Golfo de México se encuentra con el aire muy seco del suroeste del desierto.

Estas tormentas serán responsables del granizo, pero también existe el riesgo de tornados. Estas tormentas, especialmente en las primeras horas de su formación, serán supercélulas. Este tipo de tormenta gira y a veces puede producir tornados.

En la noche de este lunes, se espera que estas tormentas de supercélulas se conviertan en una línea de tormentas que empujen hacia el este a través de gran parte de Oklahoma y el norte de Texas. Esta línea tendrá alertas por vientos dañinos, con ráfagas de hasta 96-112 kmh. Las tormentas también serán posibles más al sur en el centro de Texas.

Esta es una amenaza nocturna, por lo que es importante que tengas las alertas meteorológicas configuradas en tu teléfono en caso de que algún fenómeno peligroso pase por tu ciudad. No es sino hasta el martes por la mañana cuando esta primera ronda de tormentas se debilitará una vez que llegue a Arkansas.

La amenaza severa continúa gran parte de esta semana

Durante las primeras horas de la mañana del martes, se espera que se desarrolle una ronda secundaria de tormentas eléctricas en el centro-oeste de Texas, siguiendo hacia el este mientras se intensifica. Esto pondrá a las partes central y noreste de Texas en riesgo de fuertes tormentas hasta el martes por la tarde. Con estas tormentas es posible que haya granizo grande y vientos dañinos.

Es posible que se produzcan tormentas eléctricas dispersas en el resto de las llanuras del sur el martes por la tarde antes de que se desarrolle una posible tercera ronda de tormentas eléctricas intensas el martes por la noche en el centro de Texas y Oklahoma y continúe hasta el martes por la noche.

La ubicación exacta y la intensidad de estas tormentas es incierta ya que este pronóstico depende de lo que suceda con las tormentas del lunes. Las ciudades como Dallas, Fort Worth, Oklahoma City y Austin deberán estar atentas de todos modos.

El patrón climático que alimenta estos días de clima severo estará bastante estancado, por lo que tormentas eléctricas adicionales, algunas de las cuales podrían ser severas, continuarán amenazando a las llanuras del sur durante gran parte de esta semana.

11 millones enfrentan riesgo de inundaciones

Las inundaciones serán una preocupación cada vez mayor en partes del sur profundo esta semana. Más de 11 millones de personas se encuentran actualmente bajo alertas de inundación desde la región montañosa de Texas a través del metroplex de Dallas y hacia el norte hasta el centro de Oklahoma.

«Las inundaciones repentinas seguirán siendo un problema, ya que se anticipan fuertes lluvias», advirtió la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Fort Worth, Texas. «Partes del centro de Texas y el valle de Brazos podrían recibir entre 5 y 18 centímetros adicionales de lluvia. Cantidades localmente más altas, cercanas a los 8 a 25 centímetros o más, serán posibles en gran parte del norte y centro de Texas».

Los vientos del sur en el lado sur de un límite frontal introducirán una gran cantidad de humedad tropical durante la semana, inundando estas áreas con lluvias constantes y el potencial de inundaciones. Además, muchas de las tormentas que se desatarán serán lentas, lo que aumentará el riesgo de inundaciones.

With heavy #rain occurring and forecast to continue across south-central sections of the country this week, it’s important to understand the power of water. It can be very difficult to judge how deep flood waters are and only 12 inches of water can carry away a small car. pic.twitter.com/F46jR1pf2k

— NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) May 16, 2021

Varios ríos y arroyos ya se encuentran en una etapa de inundación moderada, y varios experimentan un aumento rápido. Una ubicación a lo largo del río Sabine, al noreste de Dallas, experimentó un aumento de 4 metros en menos de 24 horas, y esta fue la segunda vez que sucedió en menos de una semana.

La lluvia más fuerte se pronostica para el martes y miércoles, donde hay un alto riesgo de inundaciones repentinas. Esto incluye Dallas, San Antonio, Austin y Houston. Varias ubicaciones en Texas podrían ver más de 12 centímetros de lluvia.

El mayor desafío de pronóstico es determinar dónde caerá la lluvia más fuerte. «Parece bastante seguro decir que alguien, en algún lugar de la mitad este de Texas, será azotado por una gran cantidad de lluvia», dijo la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Houston.

«También es posible la posibilidad de inundaciones menores debido a tormentas lentas que producen lluvias de fuertes a torrenciales, aunque aún es difícil saber una ubicación exacta».